德國3月起提供民眾武漢肺炎免費快篩，拜登目標上任百日讓「1億人施打疫苗」

世界衛生組織（WHO）表示，由於基本公共衛生措施奏效，全球通報的「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，以下簡稱武漢肺炎）新增確診病例出現下降。然而目前疫情仍可能捲土重來，不應掉以輕心。

而為控制疫情，德國政府宣布將開放民眾到藥房或接種中心進行快篩，費用全由政府負擔。美國部分則希望於總統拜登（Joe Biden）上任滿百日前，達成1億人完成疫苗接種的目標。

WHO：公衛措施奏效，全球單週確診降16％

（中央社）世界衛生組織表示，全球上週通報的武漢肺炎病毒新增確診病例比前一週減少16％，降至270萬例。WHO秘書長稱這表示基本公共衛生措施奏效，但警告「火勢還未撲滅」。

根據WHO昨（16）日晚間發布的每週流行病學最新資訊，截至14日的這一週，全球通報的武漢肺炎新增死亡病例也比前一週下降10％，來到8萬1000例。

WHO在全球劃分的6個區域中，有5區的新增病例下滑幅度達兩位數，只有東地中海地區新增確診病例攀升，增加了7％。

非洲與西太平洋地區上週的新增確診病例下滑20％，歐洲地區減少18％、美洲地區降低16％、東南亞地區減少13％。

WHO秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）15日表示，新增確診病例已連續第5週下滑，從1月4日那週的500多萬例減少近一半。

譚德塞說：「這顯示即使出現變異病毒株，簡單的公共衛生措施也能奏效。」

他說：「現在而言，重要的是我們如何因應這波趨勢。火勢尚未熄滅，但規模已經縮小，可是一有戰線棄守，它又將捲土重來。」

根據美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）統計，截至2月17日為止，全球確診病例累計達1億948萬7418例，染疫死亡病例達241萬8416例。

德國3月起提供民眾免費快篩，拜登目標「上任百日1億人施打疫苗」

《中央社》報導，德國衛生部長史巴恩（Jens Spahn）16日宣布，3月1日起全國民眾可到藥房或接種中心，由受過訓練的人進行快篩，費用全由政府負擔。

另外，只要政府核准上市，民眾近期內也可自行購買快篩試劑，大約只需支付1歐元（約新台幣35元）的象徵性費用，就可在家看說明書自我篩檢。然由於抗原快篩精準度並不及核酸檢測（PCR），按照防疫主管機關規定，陽性者需經核酸檢測再次確認。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 美國第46任總統拜登於今年1月20日宣誓就職。上任後100天讓1億人接種武漢肺炎疫苗，是拜登就職前的主要承諾與目標。

（中央社）美國部分，雖然冬季風暴影響疫苗運送與接種，美國總統拜登樂觀表示，上任滿百日前完成1億人接種的目標可以達成。白宮也宣布增加疫苗供應至每週1350萬劑，較拜登上任之初增加57％。

上任後100天讓1億人接種武漢肺炎疫苗，是拜登就職前的主要承諾與目標。但連日來美國各地遭遇大規模的暴雪襲擊，道路積雪結冰，交通陷入混亂，德州等地更有超過400萬戶家庭與企業陷入停電，連帶使得疫苗運送與施打受到影響。

不過對於達成目標，拜登仍信心十足。他16日透過推特表示，「隨著我們取得進展，相信不僅能達成這項目標，還能夠打破」。

白宮發言人莎琪（Jen Psaki）隨後也在白宮例行記者會上表示，本週運送至全美各地的疫苗劑量將從過去每週1100萬劑，增加至1350萬劑，較拜登剛上任時大幅增加57％。拜登政府也將增加對藥房的每週疫苗供應量至200萬劑，隨著供應量增加，全美將有超過4萬家藥房能提供疫苗施打。

根據《華盛頓郵報》（The Washington Post）統計，從去年12月中旬全美疫苗開打至今已2個月，約4000萬人施打第一劑疫苗，佔總人口的12％，完成2劑施打的僅4.6％。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：楊士範