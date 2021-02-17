風寒警報從加拿大到墨西哥，美德州電力中斷最嚴重、產油業因此停擺
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美國一片天寒地凍，最大產油州德州能源業深受其害，油井與煉油廠停產，電力供應商輪流限電，至15日有近300萬戶停電。總統拜登已發布緊急狀態，鬆綁聯邦對德州的援助。
（中央社）冬季風暴在美國肆虐，讓數百萬人於破紀錄低溫中無電可用，釀成累積16死的悲劇，包括德州休士頓地區有一家人因用壁爐取暖引發大火，造成祖孫4人喪生。另外還有龍捲風襲擊北卡羅來納州濱海城鎮，奪走3條人命。
風寒警報從加拿大到墨西哥，美國多處破紀錄低溫
《路透社》報導，極地氣團南下壟罩美國大部分地區，16日多處來到破紀錄低溫，內布拉斯加州林肯（Lincoln）16日出現攝氏零下35度低溫，打破1978年的負27度紀錄。
一向溫暖的德州達拉斯-沃斯堡（Dallas-Fort Worth）也掉到攝氏零下17度，改寫1903年負11度紀錄。
《美聯社》報導，這場風暴造成南部大平原（Southern Plains）電力不堪負荷、人員動彈不得，並將大雪和凍雨帶進新英格蘭（New England）及深南部（Deep South）多州，產生令人痛苦的低溫。風寒警報更是從加拿大一路發布到墨西哥。
目前接獲的相關死亡案例達至少16宗，其他死因包括車禍與一氧化碳中毒。這樣的氣候也威脅著全美的「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，以下簡稱武漢肺炎）疫苗接種工作，總統拜登政府表示，疫苗的運送和交付可能會延誤。
對北卡的布朗斯威克郡（Brunswick County）來說，危險氣候通知來得太晚，接到龍捲風警報時，龍捲風早已襲擊當地。
在伊利諾州芝加哥，46公分的積雪迫使公立學校取消16日的實體課程；就連通常氣候宜人的墨西哥灣地區，例如德州加爾維斯敦（Galveston）海邊，都有新下的粉雪可供越野滑雪。
德州400多萬戶無電可用，多處水電公司實施輪流斷電
全美電力中斷最嚴重的地區是德州，有400多萬戶家庭和企業無電可用；阿帕拉契山脈（Appalachia）多處地區有超過25萬人斷電；美國西北俄勒岡州另有25萬人在冰風暴後無電可用。墨西哥則有400萬人摸黑。
《紐約時報》報導，氣象預報表示，奧斯汀所測量到的氣溫攝氏零下13度是32年以來最低溫，一夜之間累積深達16公分的積雪據報導是55年以來最深的。
負責美國中部電力運輸的西南電力公司（The Southwest Power Pool）已經下令要求其底下的電力設施開始輪流控制其電力服務，受到風暴的影響，目前對電力的需求極為龐大。該公司的營運長尼克爾（Lanny Nickell）在聲明中表示，「這是前所未見的事件，也是西南電力公司首次必須要求輪流停電」。尼克爾表示大多數的停電會持續約1小時，並切斷幾千名使用者的電力服務，但如此限制電力需求有其必要，以確保一地區供電的可靠性。
德州官員要求美國聯邦緊急事故管理總署（FEMA）提供60台發電機，並計劃優先提供給醫院及療養院。FEMA表示，德州已啟用35個避難所可供1000多人使用。有超過500人在休士頓一處避難所棲身。市長特納（Sylvester Turner）表示，其他地方都因為斷電而必須關閉。
在供電吃緊下，為滿足各地暖氣和電力所需，北從明尼蘇達州南到德州的美國多處水電公司實施輪流斷電措施。
斷電情況下，德州有一郡的衛生所發生斷電之後，人員為了不浪費8000多劑莫德納（Moderna）疫苗，把疫苗送到人多且已經有醫療人員駐守的學校和監獄。原本要等到3、4月才能打疫苗的大學生如今等了4小時就順利接種，直呼是另類的因禍得福。
空中交通也受到影響，截至16日中午，美國已有2700個航班取消，影響最大的達拉斯-沃斯堡國際機場（Dallas/Fort Worth International Airport），取消800多個航班，位於休士頓的喬治布希休士頓洲際機場（George Bush Intercontinental Airport）取消700多班。
最大產油州深受風暴影響，總統拜登鬆綁對德州的援助
美國一片天寒地凍，最大產油州德州能源業深受其害，油井與煉油廠停產，電力供應商輪流限電，至15日有近300萬戶停電。總統拜登已發布緊急狀態，鬆綁聯邦對德州的援助。
德州每天生產約460萬桶石油，也是國內一些大型煉油廠的所在地，但西德州頁岩油重鎮米德蘭（Midland）卻是冰天雪地，不僅降雪量空前，溫度更是寫下32年新低，辦公室與公司都因此停擺。氣溫16日會稍微攀升到零度以上。
德州能源主管機關15日時曾表示：「一些產油商，特別是二疊紀盆地（Permian Basin）與狹長地帶（Panhandle）的油商，正經歷前所未見的極凍狀態，不僅對員工安危帶來疑慮，也影響生產。」
消息人士表示，莫帝瓦公司（Motiva Enterprises LLC）將關閉位於德州阿瑟港（Port Arthur）、日產60萬7000桶石油的國內最大煉油廠，瓦勒羅能源公司（Valero Energy Corp.）與道達爾集團（Total SE）分別關閉在阿瑟港日產33萬5000桶與22萬5000桶的廠房。
埃克森美孚公司（Exxon Mobil）也開始關閉日產36萬9024桶的博蒙特（Beaumont）煉油廠與位於德州的化學工廠。
新聞來源：
- 冬季風暴襲美奪16命 內布拉斯加州負35度破紀錄（中央社）
- 低溫襲美重創能源業 德州300萬戶斷電產油停擺（中央社）
- Icy Storm Barrels Across Central U.S., Leaving Millions Without Power（The New York Times）
責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：楊士範