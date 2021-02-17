風寒警報從加拿大到墨西哥，美德州電力中斷最嚴重、產油業因此停擺

（中央社）冬季風暴在美國肆虐，讓數百萬人於破紀錄低溫中無電可用，釀成累積16死的悲劇，包括德州休士頓地區有一家人因用壁爐取暖引發大火，造成祖孫4人喪生。另外還有龍捲風襲擊北卡羅來納州濱海城鎮，奪走3條人命。

風寒警報從加拿大到墨西哥，美國多處破紀錄低溫

《路透社》報導，極地氣團南下壟罩美國大部分地區，16日多處來到破紀錄低溫，內布拉斯加州林肯（Lincoln）16日出現攝氏零下35度低溫，打破1978年的負27度紀錄。

一向溫暖的德州達拉斯-沃斯堡（Dallas-Fort Worth）也掉到攝氏零下17度，改寫1903年負11度紀錄。

《美聯社》報導，這場風暴造成南部大平原（Southern Plains）電力不堪負荷、人員動彈不得，並將大雪和凍雨帶進新英格蘭（New England）及深南部（Deep South）多州，產生令人痛苦的低溫。風寒警報更是從加拿大一路發布到墨西哥。

Photo Credit: AP / 達志影像 一輛貨車行駛在密西西比州被雪覆蓋的55號州際公路畫面。

目前接獲的相關死亡案例達至少16宗，其他死因包括車禍與一氧化碳中毒。這樣的氣候也威脅著全美的「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，以下簡稱武漢肺炎）疫苗接種工作，總統拜登政府表示，疫苗的運送和交付可能會延誤。

對北卡的布朗斯威克郡（Brunswick County）來說，危險氣候通知來得太晚，接到龍捲風警報時，龍捲風早已襲擊當地。

在伊利諾州芝加哥，46公分的積雪迫使公立學校取消16日的實體課程；就連通常氣候宜人的墨西哥灣地區，例如德州加爾維斯敦（Galveston）海邊，都有新下的粉雪可供越野滑雪。

德州400多萬戶無電可用，多處水電公司實施輪流斷電

Photo Credit: AP / 達志影像 駕駛在德州道路上的汽車。

全美電力中斷最嚴重的地區是德州，有400多萬戶家庭和企業無電可用；阿帕拉契山脈（Appalachia）多處地區有超過25萬人斷電；美國西北俄勒岡州另有25萬人在冰風暴後無電可用。墨西哥則有400萬人摸黑。

《紐約時報》報導，氣象預報表示，奧斯汀所測量到的氣溫攝氏零下13度是32年以來最低溫，一夜之間累積深達16公分的積雪據報導是55年以來最深的。 負責美國中部電力運輸的西南電力公司（The Southwest Power Pool）已經下令要求其底下的電力設施開始輪流控制其電力服務，受到風暴的影響，目前對電力的需求極為龐大。該公司的營運長尼克爾（Lanny Nickell）在聲明中表示，「這是前所未見的事件，也是西南電力公司首次必須要求輪流停電」。尼克爾表示大多數的停電會持續約1小時，並切斷幾千名使用者的電力服務，但如此限制電力需求有其必要，以確保一地區供電的可靠性。

德州官員要求美國聯邦緊急事故管理總署（FEMA）提供60台發電機，並計劃優先提供給醫院及療養院。FEMA表示，德州已啟用35個避難所可供1000多人使用。有超過500人在休士頓一處避難所棲身。市長特納（Sylvester Turner）表示，其他地方都因為斷電而必須關閉。

在供電吃緊下，為滿足各地暖氣和電力所需，北從明尼蘇達州南到德州的美國多處水電公司實施輪流斷電措施。

斷電情況下，德州有一郡的衛生所發生斷電之後，人員為了不浪費8000多劑莫德納（Moderna）疫苗，把疫苗送到人多且已經有醫療人員駐守的學校和監獄。原本要等到3、4月才能打疫苗的大學生如今等了4小時就順利接種，直呼是另類的因禍得福。

空中交通也受到影響，截至16日中午，美國已有2700個航班取消，影響最大的達拉斯-沃斯堡國際機場（Dallas/Fort Worth International Airport），取消800多個航班，位於休士頓的喬治布希休士頓洲際機場（George Bush Intercontinental Airport）取消700多班。

最大產油州深受風暴影響，總統拜登鬆綁對德州的援助

美國一片天寒地凍，最大產油州德州能源業深受其害，油井與煉油廠停產，電力供應商輪流限電，至15日有近300萬戶停電。總統拜登已發布緊急狀態，鬆綁聯邦對德州的援助。

德州每天生產約460萬桶石油，也是國內一些大型煉油廠的所在地，但西德州頁岩油重鎮米德蘭（Midland）卻是冰天雪地，不僅降雪量空前，溫度更是寫下32年新低，辦公室與公司都因此停擺。氣溫16日會稍微攀升到零度以上。

Here's our current view outside of our office! Lots of blowing and drifting snow, snowfall rates approximately 1" per hour, and still coming down. Roads are treacherous out there, and the blowing snow is reducing visibility. STAY HOME if you can! #txwx pic.twitter.com/WYxVwRxeeW — NWS Midland (@NWSMidland) February 14, 2021

德州能源主管機關15日時曾表示：「一些產油商，特別是二疊紀盆地（Permian Basin）與狹長地帶（Panhandle）的油商，正經歷前所未見的極凍狀態，不僅對員工安危帶來疑慮，也影響生產。」

消息人士表示，莫帝瓦公司（Motiva Enterprises LLC）將關閉位於德州阿瑟港（Port Arthur）、日產60萬7000桶石油的國內最大煉油廠，瓦勒羅能源公司（Valero Energy Corp.）與道達爾集團（Total SE）分別關閉在阿瑟港日產33萬5000桶與22萬5000桶的廠房。

埃克森美孚公司（Exxon Mobil）也開始關閉日產36萬9024桶的博蒙特（Beaumont）煉油廠與位於德州的化學工廠。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：楊士範