宇宙中像太陽系這樣的單一恆星系統很少，距離我們約1900光年有個「六星系統」

文：Chloe

單一恆星並不常見

科學家們發現了一個不同於其他星系的恆星系統：六顆恆星配對成三個雙星型態，且它們彼此環繞，形成一個巨大的星團。

在我們太陽系中只有太陽一顆恆星，另外還有八大行星以及數百個矮行星等星體，它們都圍繞著太陽運行，所以我們可能會認為恆星在整個太陽系當中就只會有一顆，基本上是單一的恆星在領著一大幫行星運行。

但宇宙絕對沒有我們想得這麼簡單，天文界早就證實了實際上像我們太陽系這樣的單一恆星系統很少，宇宙中更多的恆星是雙星和多星系統。

距離我們約1900光年的六星系統

根據《紐約時報》報導，美國國家航空暨太空總署（NASA）的凌日系外行星巡天衛星（TESS）星體監測系統，發現了一個距離我們約1900光年的六星系統──TIC 168789840，也就是說這個系統中有六顆恆星在一起運行。

值得注意的是，現在天文學家希望這系統，能幫助我們進一步瞭解恆星是如何在彼此附近形成的奇特現象。

NASA數據科學家以及主要研究作者布萊恩．鮑威爾對《紐約時報》說：「這個系統能存在幾乎是不可能的。」不幸的是，這六顆恆星中有四顆彼此的軌道非常接近，它們之間的引力會立即吞噬並摧毀在它們附近形成的任何系外行星，因此周圍絕對不會有任何外星人來調查這些恆星的資料。

由此也可以知道恆星越多的宇宙系統，其行星數量會越少，且存在外星生命和文明的可能性也越低。（延伸閱讀：兩顆白矮星的合併發出了奇妙的綠色陰影，但這顆奇異的恆星不會存在太久）

根據《天文物理期刊》（The Astrophysical Journal)）上發表的研究，可能還是有一些尚未發現的星球，圍繞著這六星系統運行，科學家從遠處觀察另外兩個雙星系統，仍然不太清楚這奇特的六星系統是如何形成的。但他們懷疑，最初的那三顆恆星是同時形成且存在，然後後續的每一顆恆星都在穿過一團宇宙氣體後，形成了自己的雙星伴星。

根據《紐約時報》報導所表示：「科學家是永遠不會知道答案的，除非他們找到另一個類似的恆星系統來進行比對。」作者布萊恩．鮑威爾在接受《紐約時報》採訪時說：「它的存在讓我大吃一驚，我很想坐在太空梭裡，停在這個東西旁邊，親眼看看它到底是如何運作的。」

參考資料

本文經明日科學授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航