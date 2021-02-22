2020年台灣商業BL漫畫總分析：奇幻題材成主力，展現多樣情慾表現的企圖心

文：張資敏（國立政治大學日本研究碩士，多年漫迷及文字創作者，現為文字工作者）

近幾年來台灣漫畫的作品數量及題材類型穩定成長，2020年也有不少BL漫畫出版，共12部實體出版的商業BL漫畫（統計至2020年11月30日）。其中共有三部系列作完結篇，一部電視劇番外篇，以及八部其他新作。就讓我們一起來回顧2020年的BL漫畫吧！

奇幻題材為2020年主力

2020年出版的BL漫畫中，有4部為奇幻題材的連載漫畫，分別是：《微光的召喚師1》（長鴻）、《異世界戀愛饗食1》（東立）、《不羈騎士約戰錄 One Knight Stand》（尖端）、《無罪之聲》（原動力文化，非今年開始連載的作品）。

三部新作的共同特色，一是由於預設篇幅較長，有更多空間著墨世界觀及劇情，角色背景也相對完整。另一項特色是世界觀設定都帶有日韓奇幻RPG遊戲影響的痕跡，如能力屬性、角色職業與等級裝備、回復道具、組團打副本等，顯示出這代創作者的成長環境與偏好。

Photo Credit: 《微光的召喚師》，長鴻出版社

而有3間傳統出版社不約而同選擇RPG風格的奇幻題材來連載，則顯示出版界延續過往對奇幻題材的信心，也屬於大眾穩定支持的口味。或許是因為日韓的西方奇幻風RPG遊戲在台灣浸潤已久，台灣ACG愛好者對這類世界觀抱有熟悉感和親近感的緣故。

傳統出版社以外，在「亂搭！租書網」連載的《格雷森解禁中》，也可以算是以「幻想生物」為賣點的作品，但背景設定在現實世界，且怪物設計並沒有等級、屬性等遊戲系統留下的痕跡，而較接近美式英雄漫畫或驚悚電影的氛圍。由於台灣的漫畫出版社向來較熟悉日式風格，這或許解釋了這部作品為什麼在網路平台這種新興媒體上連載，而不是由傳統出版社出版。

Photo Credit: 《格雷森解禁中》，Renta!TW 2019

此外，「亂搭！租書網」於2019年年末至2020年初也邀集10餘名台灣漫畫家繪製以「年獸」為主題的一系列BL短篇，是今年少有的東方奇幻作品。

聚焦心靈描繪的現實題材

除了奇幻作品外，其他以現實世界為背景的作品，又選了些什麼題材呢？

過去台灣BL漫畫家已陸續創作過一些有趣的職業，如以心理師為題材的《似逝而非》（CCC創作集數位平台），以入珠師傅為題的《還珠哥哥》（亂搭）、計程車司機與董事長的故事《里程數》（亂搭）等。

而今年則出版了以現代網紅為主題的《我的網紅男友》（東立）、主角是政治家秘書的《格雷森解禁中》，以及描繪日治時期學生橄欖球隊的《燃吧！滬中男子橄欖球部》（原動力文化）。兩部現代作品都試圖透過主角內心與社會期待的形象落差，來討論主角想被他人理解的需求。《格雷森解禁中》主角被賦予菁英的期待，而社會大眾也期待網紅們性格開朗活潑且八面玲瓏。而誰又可以了解並包容他們真實的自我呢？這種情感需求的探究，便是兩部作品的核心。

Photo Credit: 《我的網紅男友》，東立出版社

《燃吧！滬中男子橄欖球部》的主角亦有自我認同的問題需要面對。主角喜愛畫畫、自信心低落，偶然穿越到日治時代並加入橄欖球社。該作結合歷史、運動兩大相當考驗漫畫家功力的題材，不僅需要對時代背景、服裝進行考據，也需要處理運動競賽的多人場面構圖，看得出作者及出版社都相當具有企圖心。

Photo Credit: 《燃吧！滬中男子橄欖球部》，原動力出版

嘗試不同的情慾表現

BL漫畫最初是由少女漫畫衍生出的創作類別，角色情感向來也是劇情描寫重心，近年來雖然逐漸因情慾解放，加上受到同志色情漫畫等影響，對於BL作品人物不再拘泥於中性美形，而有更多強調肌肉線條的陽剛肉體描繪，慾望的表現手法也變得較為開放，但情跟慾之間仍舊帶有高度連結，也多半仍著重畫面美感呈現，如角色的五官和體型符合大眾審美、場景帶有清潔感等。

而相較這類「BL漫畫的主流」，2020年台灣有幾部BL漫畫選擇了非主流的切入點。為了強調攻受對彼此的唯一性和重要性，女性向作品就算設定角色有豐富情史，也較少仔細描寫主角跟他人的愉悅性愛過程，然而《不羈騎士約戰錄》採用BL漫畫較少見的一攻多受角色關係，不僅描繪夢想開後宮的主角（攻）和複數角色的愉悅性愛場景，甚至也詳細描繪了受與其他受之間的性愛關係。

而《格雷森解禁中》則選擇了台灣商業BL漫中少見的異種姦，主角（受）也是日系BL漫畫中較罕見的光頭壯漢設定。當然這兩部作品都還在連載中，不能確定未來走向是否會回歸主流，但設定本身還是帶有嘗試性。

Photo Credit: 《不羈騎士約戰錄》，尖端出版社

此外《他的髮圈》（東立）故事開頭也帶有強烈的犯罪色彩，一般BL作品以戀愛為基調，在描繪下藥、強暴、裸照威脅等橋段時，多半會強調角色的扭曲行為是出於愛，或透過可愛的筆觸淡化犯罪氛圍。但本作處理衝突及犯罪情境時，角色的負面情緒相當具真實性。這種戳破粉紅戀愛泡泡真相的描寫方式，或許也可視為作者對BL劇情的不同嘗試。

Photo Credit: 《他的髮圈》，東立出版社

多樣化的生態發展

近幾年經營原創漫畫的台灣線上平台增加，如「亂搭！租書網」、「GO原漫基地」，加上由紙本雜誌轉為線上平台的「CCC創作集」。或許是因為競爭對手增加，從今年出版的BL作品來看，可以發現各家出版社及平台都開始嘗試更多題材與表現方式。

而在產業分工方面，《燃吧！滬中男子橄欖球部》是台灣BL漫畫中少見有編劇協力的作品。考慮到歷史運動題材在考據的困難，這樣的分工嘗試相當值得鼓勵，也期待這種模式孕育出更多好漫畫。

另外於2019年完結的人氣BL漫畫《記憶的怪物》（東立），在獲得文化部的漫畫跨業開發製作補助之下，也於2020年推出改編遊戲，以及合作主題咖啡廳。改編遊戲不僅劇本由台灣作家撰寫，也與配音業界、樂團合作，這些跨界合作開發的專案經驗，正是台灣漫畫產業至今所缺乏的。

Photo Credit: 《記憶的怪物》，東立出版社

總結起來，2020年不論是產業或作品表現，都顯示台灣BL漫畫正逐漸往多樣化的生態發展，也展現出挑戰新事物的企圖心。當然，面對這樣的轉變，創作者和業界都還需要更多經驗累積、試誤。漫畫是一種複合圖畫、運鏡與文字的媒介，其中一項表現不佳，就容易讓作品魅力大打折扣，而同時掌握三種技巧的人材也不易培養。但相信時間會帶來更多的成長與可能性，期望2021年可以看到更多優秀的本土BL漫畫誕生！

註：原文標題為〈穩定中求變化！2020年台灣商業BL漫總分析〉

本文獲CCC創作集授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航