新海誠《言葉之庭》：但盼風雨來，能留你在此

文：戈登探長（德尼思化創辦人，希望讓文藝更加貼地）

從《你的名字》，浪漫的時空穿梭，新海誠之名，廣為人知，不再陌生。那些動人配樂，唯美畫面，為愛奔跑的情節，新海誠式打動了許多人的心，希望自己也是主角之一。

相對新海誠的近作，如《天氣之子》等，《秒速五厘米》、《言葉之庭》，貼近生活，沒有神話，沒有巫術，情節恰如你我人生。或許不夠drama，像喝一杯好茶，回味再三。

2013年上映的日本動畫，《言葉之庭》約四十多分鐘，故事淺白平實，卻敘述得如詩般美妙、短暫。十五歲的高中一年生，秋月孝雄，遇上了二十七歲，雪野百香里，年長許多的女子。

單看背景，他們彷彿是兩個世界的人，卻在新宿御苑，即東京庭園，此地相遇成為了連繫兩者的橋。庭園讓他們脫離固定身分，暫別日常行程，相知相惜。

圖片來源：《言葉之庭》

庭園乃所有人能進入的空間，必須施上魔法，新海誠特意安排的雨天，是時間的約定，也排除了他人介入。秋月在雨天蹺早上的課，由忙碌日常的地鐵，走進庭園小亭，遇見雪野，自此相逢在雨天。

雨中庭園，排除了現世，世界餘下彼此。首次偶遇時，秋月覺得雪野似曾相識，雪野看見他的校服，唸出詩歌，就此回應：

隱約雷鳴，陰霾天空，但盼風雨來，能留你在此。

秋月即使知道出自《萬葉集》，仍不得其解。情深深雨濛濛，神秘女子，浪漫和歌，只在下雨的季節性邂逅，庭園的悠閒散漫，諸種重疊的要素，構成了脫俗唯美的約會。

圖片來源：《言葉之庭》

隨著情節推進，陽光的現實也漸漸揭曉。秋月家庭的父母和平離異，哥哥即將搬遷，他和父母的互動，反顯得其遠超同齡的成熟，放學專心返工，皆因有一個製鞋師的夢。

秋月眼中，聰明、成熟的雪野，並不完美。她暫失味覺，恆常飲啤酒、食朱古力的重口味；月台嘆息，皆因被壞學生針對，無法回校面對；還有戀情的挫敗，令她失去了走下去的力量。

兩人祈求明天下雨，在庭園撫慰彼此的心靈。雪野吃了秋月分享的便當，重新感受食物滋味，秋月對雪野首次訴說夢想，決意為她造鞋。

為了尋找靈感，雪野讓秋月量度、繪製腳掌。首次的身體接觸，秋月既有製鞋師的專家，同時又有幾分戀人的溫柔，撫摸、輕放，希望製造一對，能支撐她走下去的鞋。

圖片來源：《言葉之庭》

故事推進，雨季結束，秋月在學校撞見雪野，原來雪野是該校國文老師，因學生針對離職。在雨天之外，兩人沒有對話，默默對視。之後，秋月激動得和三年級生打架，滿身傷痕。

在沒有下雨的一天，秋月忍不住走進庭園，心有靈犀一點通，雪野早已在此，久別重談。秋月知道雪野當初唸詩，乃其身分的提示，他亦查閱了這首詩的答歌，為她誦詩：

隱約雷鳴，陰霾天空，若汝願相留，即使天無雨，我亦留此地。

此時，一陣比以往更強烈狂風暴雨襲來。鏡頭一轉，秋月進入了雪野的家，如此親近，乾衣、煮食、談笑，發乎情而止於禮。

圖片來源：《言葉之庭》

雙方認為，這一刻，或許是最幸福。秋月向雪野告白，她卻說自己即將搬回老家。年齡、師生，是巨大的社會障礙，難以跨越。秋月馬上道別離開，留下雪野獨自哭泣。

相對新海誠愈來愈誇張，無限氣的長跑情節，雪野回憶兩人相處，想及秋月誦讀答歌，本是身分的謎題，卻驚覺秋月早已借此表白，她在樓梯間奔馳和跌倒，重拾有力堅定的步伐。

秋月在樓梯間的轉角，流著淚責罵雪野。他一直以來遙望著她，一廂情願追求自己的夢想，孤單的痛苦，勉力成熟的無奈，反駁的愛意。

圖片來源：《言葉之庭》

雪野緊緊擁抱了他，在雨中，訴說真情。她害怕恐懼，因和秋月相遇，才得到力量前行，兩個世界，庭園間言語開支散葉，如斯浪漫。

《言葉之庭》留下開放式結局，分別兩地。彼此亦有書信連絡，秋月希望有一天去見她，而新海誠後來補完的小說版，happy ending，四年之後，再度相約於下雨的庭園。

其實，不論秋月、雪野最後有否重逢相戀，兩個本應遠隔千里的世界，在雨庭的彼此療癒，身分、庸俗之外，心靈的邂逅，詩歌的問答，早已成為他們的鞋，支撐他們，邁出腳步走向未來的人生。

圖片來源：《言葉之庭》

本文獲授權轉載，原文見作者Medium。

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責任編輯︰Alex

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