盜獵龍王鯛該視為「文化資產保存危機」嗎？這點我持反對意見

近日保育界的大新聞鬧得沸沸揚揚－堪稱台灣最珍貴魚類的曲紋唇魚（龍王鯛）慘遭盜獵，引起保育界、漁獵界、休閒潛水界一致撻伐。

嫌犯宣稱他們釣到死魚。作為一名同時釣魚、叉魚的愛好者，我可保證這是胡說八道。首先海裡釣到這麼大一條死魚的機率極低；其次，一般「釣客」並不會穿自由潛水專用的防寒衣、戴頸圈配重來跟魚獲合照；第三，釣客的魚獲身上不會有洞。

答案必然是打魚，精確的說，他們打到那條龍王鯛的腹鰭旁邊，理論上那一槍很難直接死，魚可能會掙扎甚至逃走，以屍體情況來看，很可能又在眼睛上補了一槍。

這是盜獵問題，不是蘭嶼問題

在聯合報《龍王鯛之死…達悟族海洋文化之流失》一文中，文章的作者不希望政府將其視為「單純的盜獵案」，而該視為「文化資產保存危機」去制定措施，這點我持反對意見。

這是達悟族人近年的捕飛魚影片，他們利用了快艇、防寒衣、面鏡、呼吸管、蛙鞋。而不是在夜晚以火光吸引魚跳到網子上，一點也不「傳統文化」。然而，從外地入侵的大型漁船，曾憑藉現代機具和雷達，撈了無數倍魚獲，引起長期抗爭，這些事也不是傳統。

人類有追求更好生活的本能。我相信一般人買房子時也不會說：「我喜歡蹲茅坑、挑大糞這種傳統文化，請貴公司變更設計在廁所挖個坑，讓我享受挑糞之樂。」

不要？那憑什麼叫別人蹲茅坑、挑大糞，以讓你品味「傳統文化」呢？

當知識份子惋惜「海洋文化流失」時，多半忽略了要保存這份美好的「海洋文化」，就必須讓蘭嶼繼續當個資源不足且被外界壓迫的偏鄉。我們已騙他們塞了一堆核廢料在島上，死皮賴臉不搬走，還有資格指責人家「不夠傳統文化」了嗎？那台北人的傳統文化又在哪裡呢？

我認同作者的觀察，蘭嶼的海洋文化約束力確實變弱了，但結論相反，我不認為蘭嶼人必須為了所謂的文化資產去犧牲生活，然而文化約束力的減弱，肯定代表必須有其他約束力介入。

過現代生活，就要接受現代規則的約束。

法律管不到：筷子上綁橡皮筋就算是魚叉？

就撇除「蘭嶼」，單純以盜獵案來看這起事件吧。

前幾年綠島被打了一隻龍王鯛，有自稱嫌犯朋友的人，閒聊間轉述他下手的原因。

「他看龍王鯛游過去，知道那不能打，忍住了。結果魚又游回來，他就覺得那條魚是上天賞給他的，就打下去了。」

我沒有驗證真偽，但這腦迴路確實「很在地」。對都市人來說很難想像，但偏鄉自有一套處事邏輯——通常源自人情義理、利害關係，甚至是求神拜佛，法律卻很少在優先順位。

一來，越遠離大眾的法令，往往就變得越不切實際，例如魚槍的定義——你在筷子上綁一條橡皮筋，拿去射持塘的鯉魚，技術上會違反槍砲彈藥刀械管制條例，因為你持有一把未列管的魚槍。同樣荒謬的規定，肯定不會出現在菜刀、釘槍和熱熔槍上。

二來，法律對偏鄉來說很遙遠，有些地方別說不戴安全帽了，不穿褲子說不定都沒人管你，某些時候，法律並沒有心理上的約束力。

道德約束不了：捕到魚不打卡，有人會知道嗎？

法律管不到，那什麼能約束這些打魚人？

曾經有一位潛水店老闆告訴我，他曾經打魚維生多年，學習保育觀念後收手，然而如今他潛水看魚，跟我們看魚依然不一樣。在他眼中，每條魚身上都有標價，1000元、2000元、5000元，只要伸出手，錢就是他的，他必須時刻忍耐才能做好生態保育的身教。

Photo Credit: 中央社

對這位潛店老闆而言，他用堅定的道德觀念自我約束，然而撤除法律的力量後，這條線對多數人而言是很脆弱的。舉個例子——花蓮國，這地方對漁撈的管控力道極弱。

例如，當地限制禁捕身長20公分以下的龍蝦。當地居民也知道由於過度捕撈，龍蝦體型逐年變小。所以20公分以下的龍蝦就不抓了？抓啊！小隻也有300元耶，不只這樣，旁邊就有海產店在收龍蝦，收完再高價賣給觀光客（小龍蝦一人一隻真氣派），等觀光客吃飽回去看到保育危機的新聞，再發文罵漁民竭澤而漁，形成一條黑暗產業鏈。

至於龍王鯛能賣嗎？我不知道管道，但光是「抓到一條超級大魚」的成就感，對打魚人而言誘惑力就很大了，人類脫離狩獵社會沒多久，這份本能還牢牢地刻著，這就是某些人家中會有熊皮地毯、鹿頭掛飾、魚拓裱框的原因。我認為，甚至攝影都是這份狩獵慾望的展現：捕捉到厲害的東西，並把它留存下來。

近年綠島、蘭嶼各被打了一隻龍王鯛，是他們自己蠢到上網炫耀，引起公憤才被抓，假如有其他人打了但不拍照片，會有人知道嗎？修出再完美的規定，台灣終究沒有人力時刻去盯著每一片海岸，關鍵還是提升打魚愛好者的道德素質，使其互相監督，假如不良行為無法向任何人炫耀，反而必遭唾棄並伴隨檢舉風險時，狩獵動機或許就會降低了。

從正面看，害群之馬被檢舉或許也是一種進步。

打魚應妥善管理，但台灣人卻又超級愛吃魚

然而，為什麼這圈子不時就有害群之馬，打一堆小魚、偷跑進保護區，甚至還出現盜獵保育類的極端人士呢？

問題就是長期缺乏管理，政府嚴格管制持有，使用規範卻很模糊，最糟的是執法還跟不上，導致打魚人口都長期處於灰色地帶，不清楚人數、不清楚對生態影響、愛好者不會互相監督，也無法全面管理。偏偏台灣人無可救藥地超愛吃魚，長期以來，形成地下買賣和過漁文化毫不意外。

Photo Credit: 中央社

怎麼辦？歷史告訴我們，全面封禁毫無作用，我們阻止不了台灣人的食慾，也沒有人力去封整個台灣的海，封禁只會讓它地下化，表面眼不見為淨而已。與其奢望在條文上修幾個字就想搞定，不如認真將打魚做為休閒漁業規範化，針對各漁場設計證照、裝備規範、漁獲種類和總量限制，把配套做出來，讓這圈子浮上檯面才有機會改善風氣。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航