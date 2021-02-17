立法院修憲啟動倒數，除了共識最高的「18歲公民權」還有哪些提案？

立法院在去年10月通過朝野各黨團所推派的修憲委員會委員名單，修憲委員會正式成立。但朝野隨後因為放寬美豬進口相關議題展開對抗，遲未召開第一次會議。立法院本會期將在2月底前開議，修憲委員會何時要開始運作，開始進行各項修憲提案的討論，也成為外界關注焦點。

修憲委員會已在上會期正式成立，依政黨比例由民進黨團推派22人、國民黨團推派14人、民眾黨團推派2人、時代力量黨團推派1人組成，目前就等新會期何時召開朝野協商，決定修憲委員會第一次開會時間，待當天開會選出輪值的5名召委，就可排定議程，啟動修憲討論。

目前有哪些修憲提案？

截至今年2月1日止，朝野立委共提出42案修憲提案，其中18歲公民權最有共識，各黨都有立委提案，總共16案。而且立法院在去年三讀修正通過《民法》部分條文等案，將成年年齡降為18歲，公民權將再次「捲土重來」挑戰修憲。廢除考試院、監察院並將兩院職權直接併入行政院與立法院的相關提案則有5案；包括國民黨立委江啟臣、蔣萬安、林為洲等人，以及民進黨立委蘇巧慧、高嘉瑜、范雲、陳亭妃、賴瑞隆、王定宇等人都提出相關修憲案。

另外立委們也提出包括降低修憲門檻、恢復立法院行使閣揆同意權、總統應於立法院每年集會時進行國情報告、財政紀律入憲、青年發展與相關協助應列為基本國策、立法院同意任命大法官、考試委員及監察委員的門檻，從現行的1/2提高到2/3、政府應保障人民在科技時代的數位權利、轉型正義原則入憲、新增公民政治權利如隱私權、個資權、家庭權、兒童權、勞動權、社會安全權、身心健康權、文化生活參與權、社會保障、學習權、環境權等權利；另外和動保團體合作的部分立委也在召開幾次公聽會後，提案要將「動物保護」加入憲法。

游錫堃：已收到43案，18歲公民權最有共識

立法院長游錫堃去年底的最後一次院會時曾表示，今年將共同迎接台灣的憲改時刻。游錫堃今天早上接受媒體聯訪時則表示，立法院已收到43案，完成一讀的有38案。

游錫堃表示，若以提案數來說，18歲公民權共有16個相關提案，是大家最關心的，這個若能通過，就是「60分及格了」。主要是因為各黨都有很多提案，但有共識的只有18歲公民權；他站在國會行政中立立場，認為4黨既然有共識當然就希望能讓此案通過，他會盡力來和4個黨團與其他立委共同推動。

游錫堃說，現在國際先進國家都已經用18歲參政權，希望台灣能跟得上時代，讓此案順利通過。至於其他案子他沒有特別喜好，站在中立立場，如果4黨有共識他就積極推動，若無共識他就尊重大家意見。至於修憲委員會何時要正式啟動，朝野黨團協商是共識決，也要看各黨團意見。

游錫堃也表示，明天（18日）將召開朝野黨團協商，討論這個會期的開議日，如果大家有共識，可能開議日是23日或26日；若23日開議、26日就是施政總質詢，若26日開議，施政總質詢就是3月2日，這都尊重各黨團的決定。

《中央社》報導，民進黨立法院黨團幹事長劉世芳指出，新會期面臨修憲議題，需要相當多的協商與溝通，會盡力處理相關問題，也會謹慎面對，希望回應國人對於憲政改革上的期待。

而提出多項與內閣、總統相關職權提案的國民黨團，總召費鴻泰則表示，國民黨將聚焦在憲政體制問題上，因為這才是根本問題，「但民進黨會願意討論內閣制嗎？」他不相信民進黨會把修憲當作首要任務。

依照現行的《憲法》增修條文第12條規定，《憲法》的修正，必須經過以下2個程序來進行：

立法院立法委員1/4（28人）之提議，3/4出席（85人），及出席委員3/4（64人）之決議，提出《憲法》修正案。 公告半年後，經選舉人投票複決，有效同意票過選舉人總額之1/2（以 2020 年臺灣選舉人數來計算，為966萬人）。

由於目前在立法院中沒有黨團擁有超過3/4以上席次，只要國民兩大黨無法達成共識，修憲便難以繼續下去，因此雖然暌違多年好不容易修憲委員會即將重啟且有高度共識，但能否順利在2022年5月前完成審議，好趕上2022年的地方大選時一起投票通過，變數仍多。

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核稿編輯：楊士範