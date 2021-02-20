好運有「配方」嗎？我所知道最幸運的人，都有一個特質

台灣的上班族17日開工了，不得不告別過年期間那個以「初一、初二、初三」標記日子、可以理直氣壯無所事事的那個「平行時空」。

開工之後當然就得面對過年前原有的問題：經濟不景氣、被裁員的隱憂、飛漲的物價、難搞的婆媳關係……

該怎麼做才能事事如意呢？求支上上籤？到廟裡安太歲？擺個風水陣？配個吉祥符？到教堂禱告？

好運有「配方」嗎？

《華盛頓郵報》曾經有篇文章，叫做〈成功的配方（Recipes for Success from Famous People）〉，提到一些名人準備工作之前的一些例行活動。例如：

名廚安東尼．波登慣例要在下廚之前，聽一張70年代中期的紐約龐克音樂

法國設計師可可．香奈爾則對於數字「5」情有獨鍾，認為這會為她帶來好運，而這也是香奈爾香水5號的來源

發明家班傑明富蘭克林則相信袒胸露背的天體浴（Air Bath），他每天都會在窗前做個30分鐘的天體浴，享受大自然微風的洗禮

寫《雙城記》與《孤雛淚》的大作家狄更斯，一定要頭朝北睡覺

贏得5屆溫布頓網球賽冠軍的伯格，每次出賽都留鬍子、戴Fila的帽子

智利裔的美籍作家艾倫達，只在1月8日那天為新書動筆

這種富娛樂性的文章，很適合在飯後小歇的咖啡時光閱讀。不過我覺得文章的標題應該叫做〈「好運」的配方〉更為恰當。因為這些作法幫助這些名人建立一個他們覺得舒適的環境，讓他們更容易得心應手，達成他們想要達成的目標；與他們的專業技能沒有直接關係。

若說做這些事，就能功成名就，那做齊了所有的小偏方──比如說頭朝北睡覺、起床後做個30分鐘的天體浴、戴頂Fila的帽子、再穿件有「5」字號碼的運動衫出門，豈不人人飛黃騰達？

我所知道最幸運的人，有一個特質

朋友的外甥，可以說是我所知道最幸運的人。

香港大學畢業後跟同班同學結了婚，生了個可愛的女兒。第一份工作平平順順，之後同學介紹他到另一家公司外商金融機構工作。年輕人認真勤奮，老闆很賞識他；公司還栽培他唸了EMBA。過沒幾年公司把他的外籍老闆裁了，讓他頂了老闆的位子，30多歲就成了區域財務總監，薪水三級跳自然不在話下。

當然，薪水高家裡的開銷也大，年輕人要養進口車、付貸款、女兒的國際學校費用加上各式各樣的才藝課程、每個月固定給父母親的大筆家用、外加不定期全家上高級餐館、國外旅行的支出等等。扣除固定的保險儲蓄費用之外，他事實上是個「月光族」，沒有多餘的現金。

但他彷彿有永遠用不完的資源，食衣住行總是給家人最好的；父母親對這個兒子極為滿意，太太和小孩的臉上總是掛著微笑。

我與朋友是老派人，聊起她外甥的時候，偶爾會暗自替他著急，擔心再過幾年他也終會碰上「長江後浪推前浪」的逆潮。

過去這一年的疫情也沒有對他的生活帶來什麼太大影響，只是因為「限聚令」的關係，他們一家上餐館打牙祭的次數少了。

當然，天資聰穎加上工作勤奮，是這個年輕人成功的重要條件，但我觀察他還有另一個特質，就是「不憂慮」。

他現在一帆風順，但他並沒有像一般人那樣，擔心如廣東話俗語所說「有咁耐風流，有咁耐折墮」（國語解釋是「享福之後必有苦果」的意思）。對他來說，每一天盡力做到最好就是，他不會、也不想花心思去擔憂想像中的悲慘未來。

我最欣賞的是這個天之驕子「不憂慮」的態度。這種活在當下、盡致淋漓的積極態度，帶給他許多的正能量，讓他全力以赴、專注於他應做的事，才是他「好運」的真正來源。

這個也是那些名人的「好運配方」對他們有效的原因：這些秘訣讓他們把「害怕失敗的憂慮」拋諸腦後，相信自己可以無往不利，成功自然手到擒來。

某種程度來說這是一種「初生之犢不畏虎」的勇氣，這種無懼失敗、勇往直前的的態度，正是年輕人的最佳資產之一。

想起來人生的安排的確很巧妙。少年人有衝勁，之後智慧漸長而勇氣漸減，在不同的階段有不同的應對方式。但盡量減少「害怕失敗的憂慮」對每個人都是適用的，特別是我自己。

僅以此文獻給所有的讀者，祝大家牛年行大運，身體健康、如沐春風。

本文經孫婕授權刊登，原文刊載於此

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