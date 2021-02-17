「防疫新生活」春節腹瀉、類流感就診人次降低，部桃將試辦「接觸者自主提醒」App計畫

中央流行疫情指揮中心今（17）日下午召開例行記者會，宣布新增1例「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，以下簡稱武漢肺炎）境外移入，為自美國返台探親者。指揮官陳時中說明今年春節期間因為腹瀉、類流感就診人次皆大幅下降，與往年相比低非常多，顯見防疫新生活的邊際效益極佳。

指揮中心也表示，將由部立桃園醫院試辦「接觸者自主提醒」App。對於秋冬防疫專案，陳時中表示現行的策略都會再延續，2月底會稍微考慮的是，雙鐵長程班次是否開放飲食。

新增1例境外移入，到目前為止無傳染疑慮

指揮中心新聞稿指出，新增1例境外移入武漢肺炎確定病例（案939），為本國籍50多歲女性，長期居住美國（2019年6月自台灣出境），去（2020）年10月17日曾出現喉嚨不適情形，10月21日在美國當地檢出武漢肺炎陽性後，於美國家中自主隔離，11月14日及18日兩次檢驗結果皆為陰性。

指揮中心表示，案939於去年11月27日返臺探親，入境後至住處居家檢疫，迄今無症狀；個案因出境需要，今（2021）年2月15日至醫院自費採檢，並於今日確診（Ct值35，次日再驗核酸為陰性，血清抗體IgM及IgG皆為陽性）。已掌握個案接觸者共12人，其中7人為同住家人，列居家隔離，5人為非同住家人，列自主健康管理。

有媒體詢問今日新增的境外移入案例，情況是否為「復陽」？指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳回應，個案的情形為病毒的RNA會被偵測到，並沒有完整的病毒，因此很早不以「復陽」這個詞彙稱呼類似情況。張上淳表示，檢驗方法上會偵測到病毒的RNA在個案的呼吸道分泌物裡，由於此個案目前的Ct值已經大於34，傳染力較不令人擔心。

指揮中心發言人莊人祥也回應，此案例的12名接觸者都會進行核酸檢測與血清抗體採檢。核酸檢測已全數採檢，3名陰性、9名檢驗中；血清抗體已採檢10位、7位為陰性、3位檢驗中，2位待採檢。到目前為止，尚無傳染的疑慮。

防疫新生活邊際效益浮現，指揮中心推「接觸者自主提醒」APP由部桃率先試辦

陳時中就春節期間民眾就診人次說明，他表示腹瀉和急診類流感就診人次都大幅下降、總就診人次也往下降。

陳時中表示，整體防疫的管制強度不會再加強，但還是提醒民眾要多留意，吃飯聚餐時避免太多不特定人士。陳時中也表示，防疫新生活的邊際效益很好，連帶讓就診人次較往年減少許多。

另有媒體詢問到秋冬防疫專案是否會延續，陳時中表示相關的防疫或隔離策略都會再延續。他表示戴口罩也沒有很多民眾受罰，大家都遵守得很好，應該會再延續。2月底之後會稍微考慮的是，雙鐵長程班次是否開放飲食對民眾會比較方便。入境管制以及隔離檢疫政策，預計會延續進行。

醫療應變組副組長羅一鈞則說明「接觸者自主提醒」App計畫，將由部立桃園醫院試辦。此計畫預計讓用戶自行下載App，讓下載App的用戶們成為一個網絡。後續若是網絡中有人確診，並且也同意分享相關的資料，網絡裡的用戶就可透過此平台，查詢是否曾經與確診者接觸，評估是否需向衛生單位通報。

羅一鈞表示，若用戶符合接觸者的定義，手機就會出現示警畫面。羅一鈞表示，用戶的相關資料只會儲存在用戶端，不會發生中央或廠商資料庫收集資料的情形。用戶若不想繼續使用此App也可刪除，相關資料便會消失。

羅一鈞說明，目前試辦以獎勵和推廣使用為原則。後續除非若再發生院內感染，為了減少匡列對象中有不明確的接觸狀況，才會考慮要求特定對象安裝App。

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核稿編輯：楊士範