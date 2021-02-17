螞蟻集團上市為何引來中共出手重擊？《華爾街日報》：江澤民孫等權貴都是秘密投資者

螞蟻集團去年上市前夕遭中國官方出手重擊，美國《華爾街日報》媒體報導，其中一個原因是中央在調查螞蟻股權結構後，發現前領導人江澤民孫子江志成等權貴都是秘密投資者。

報導說，中國國家主席習近平去年11月喊停阿里巴巴旗下螞蟻集團首次公開發行（IPO）計畫，動機看來很明顯，他擔心螞蟻集團為金融體系增添風險，且不滿阿里巴巴集團創辦人馬雲10月批評當局加強金融監管。

股權結構複雜引北京不安，江澤民孫子也在集團股東之列

根據10多名中國官員與政府顧問說法，還有一個關鍵因素就是螞蟻集團複雜股權結構讓北京當局愈來愈不安，且從這起全球規模最大IPO中受益最多者個個大有來歷，有些人與對習近平陣營構成潛在挑戰的政治世家關係緊密。

知悉調查狀況的官員和顧問透露，早在去年11月螞蟻集團IPO被喊卡前幾週，甚至在馬雲10月公開批評當局之前，當局就已在調查螞蟻集團股權結構。

Photo Credit: AP / 達志影像 圖為螞蟻集團在香港的辦公室。

調查發現螞蟻集團的股東包括博裕資本（Boyu Capital），這家私募基金是江澤民孫子江志成與人合夥創立。報導提到不少江澤民人馬在習近平打貪行動中遭到肅清，不過江澤民在幕後仍有一定影響力。

畢業於哈佛大學的江志成與馬雲很早就認識，2012年曾協助馬雲與雅虎（Yahoo）談判，以自己的博裕資本與中國投資公司、國家開發銀行及中信集團共同出資，助馬雲以71億美元購回一半Yahoo所持有的阿里巴巴股份。

這些公司有著強大政治人脈，當時，財團還分到阿里巴巴近5%股權作為回報，阿里巴巴2年後赴美上市時更因此獲得暴利。

博裕資本2016年成為螞蟻的早期投資者之一，不過這次所採取的方式比較迂迴，因為博裕在香港註冊，當時中國的法規限制「離岸」（也就是中國以外）企業對支付服務的所有權，而支付服務是螞蟻業務的核心部分。

《華爾街日報》報導，博裕資本先在上海設立子公司，子公司再投資一家上海的投資公司，然後由投資公司投資一家名為北京京管投資中心的私募股權公司，後者購買了螞蟻股份。

不樂見螞蟻集團上市為太子黨輸送利益，損害習近平「消除貧困」行動

螞蟻層層投資工具背後的另一個利益方，是由前中共中央政治局常委賈慶林的女婿李伯潭控制的北京昭德投資集團，而賈慶林同樣與江澤民關係密切。李伯潭最為人所知的是在2009年幫助在北京故宮附近一棟歷史悠久的建築中建立了私人會所茅台會，這裡直到近年來還是太子黨和他們支持者常去的地方。

習近平自2012年末掌權以來，將憤怒的矛頭指向中共內部的腐敗，以及一些黨員參加奢華宴會和包養情婦的問題引發老百姓不滿。李伯潭的茅台會舉辦的聚會，被習近平視為有損中共形象。據知情人士透露，習近平在任期早些時候與高級官員的一場會議上說：「你們這些人，不是死在酒桌上，就是死在床上。」

Photo Credit: AP / 達志影像

《華爾街日報》報導，此外，馬雲的一些老朋友也透過各種投資工具獲得螞蟻集團的股份，其中包括一些中國富豪，例如房地產大亨盧志強、網路遊戲公司董事長史玉柱，以及復星國際共同創辦人郭廣昌。

報導稱，習近平並不樂見螞蟻集團的上市為中國知名太子黨輸送巨大利益。在習近平看來，這無疑會擴大收入差距，損害他消除貧困的努力。

江志成和報導中提到的其他螞蟻集團投資者均不予置評。

報導文末提到，螞蟻集團現在將進行整改，基本會成為一家需要遵守銀行業資本要求的金融公司，但需要一段時間才能完成。有官員透露，螞蟻集團能否重啟IPO目前還不在政府高層的議程內。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：楊士範