牛年關注「牛」市行情：全球各大經濟體基本面分析

在疫苗樂觀的前提下，油市復甦、美元低檔，資金流向哪個市場？中國的「在地過年」是否讓生產不停工？美國的「1.9兆刺激方案」通過機率如何？看完這篇幫助你掌握開紅盤行情。

年間行情：科技相關類股、原物料大漲

股市：年間全球股市延續樂觀行情，VIX指數在去（2020）年12月以來首次收在20的低位，1.9兆財政順利推出初稿，美股再創新高。亞股封關期間同步大漲，A50期貨大漲5％以上，台積電ADR更是上漲8％。類股方面以科技及金融股表現最佳，S&P財報已公布7成以上，以科技、通訊、金融三大產業表現最優於預期。

匯市：匯市方面，在風險情緒重新升溫下，美元指數收低，回落到91下方，非美貨幣以新興市場貨幣明顯走強，2月12日俄羅斯央行利率決策會議，在連續4次維持利率不變之後，首度發表偏鷹派聲明（央行總裁：「The potential for easing monetary policy has been exhausted.」）。

債市：10年期公債殖利率在對復甦預期樂觀的狀況下持續上揚，封關期間突破1.2％，為去年3月以來首次，長短天期利差擴大至2017年初水準。高收債明顯上漲，其中美高收債殖利率歷史首度跌破4％，突現資金行情擴散至債市以及風險情緒持續升溫的狀況。

原物料：上週OPEC公布月報並上調2021年全球石油需求，布蘭特以及WTI油價上週雙雙大漲接近5％並突破60美元大關，工業金屬也擺脫前幾週的頹勢，銅及鐵礦砂大幅上揚。其中銅價再破7年新高，貴金屬則延續震盪行情，黃金位於1810上方震盪。

Photo Credit：財經M平方 統計期間為2月5日收盤至2月12日台灣時間下午4點，債市皆為價格漲跌，美國投資等級債、高收益債、新興市場債參考巴克萊彭博編制價格指數。

疫苗施打進度樂觀，疫情控制得宜

有關疫情，以下是該關注的重點：

全球疫情在年間承接1月以來的趨勢，主要國家每日新增確診持續緩解。

施打疫苗進度最快的以色列，最新兩項研究報告顯示疫苗已改善該國的疫情狀況。

已開發國家疫苗施打進度樂觀，至少施打一劑人口比例以色列達到45％，美國12％，英國22％。美國每日新增疫苗施打穩定維持在150萬劑以上，夏季達群體免疫機率攀升。

以下詳述在全球疫情方面，兩大M平方關注的重點。

1、以色列確診數據：驗證疫苗有效性

以色列為目前施打進度最快的國家，而該國最大的醫療服務機構克拉利特，上週日發表研究報告顯示，國民接種完整兩劑輝瑞與BioNTech共同研發的肺炎疫苗後，感染肺炎並出現症狀的比率下降了94％，出現嚴重症狀的比率亦下降了92％。

魏茨曼科學研究所也在兩週前發布報告表示，第一批接種疫苗老年人士住院率和重症比例已出現明顯下降。

2、各國每日施打劑數：驗證群體免疫時間點

已開發國家疫苗施打狀況樂觀，至少施打一劑人口比例以色列已達到45％，美國12％，英國22％。美國每日新增疫苗施打穩定維持在150萬劑以上，符合M平方先前文章的預期。美國與英國有望在夏季結束前達到群體免疫，英國外的歐洲國家施打速度偏慢，但也逐漸趕上。

目前疫苗施打情況大致符合預期，關注幾大國家新增確診也逐步往下。未來只要「新增確診向下，疫苗施打人口向上」趨勢不變，全球高機率走向強復甦路徑。

Photo Credit：財經M平方

接下來看看年間全球基本面，各大經濟體的分析。

美國方面：拜登財政加速討論，上半年經濟復甦趨勢未變

應關注重點：

2月12日公布2月密大信心76.2（前值：79），低於前值主因來自低收入族群對未來消費預期的保守，但高收入族群隨資產價格逆勢增長。

參眾兩院通過拜登1.9兆預算協調程序後，2月11日眾議院籌款委員會通過1400美元現金支票、每週 400美元聯邦失業救濟金補貼法案文本，預計本週交付預算委員會彙整，最快於下週2月22日進行眾院投票，之後才進參院。建議觀察眾院通過法案，有無涵蓋基本工資上調，將決定參院通過的效率。目前最低工資提案，仍遭受關鍵中間派參議員Joe Manchin以及Kyrsten Sinema反對。

2月11日美國國會預算辦公室，公布2021財年聯邦預算赤字預估2.258兆（去年3.132兆），但此預估未包含拜登的1.9兆財政計畫。

美國經濟雖然即將面臨通膨回升風險，但在財政、貨幣聚焦低收入族群及就業市場恢復下，短期政策支持市場樂觀態度。而目前加計去年底9000億財政以及拜登新一輪財政，規模將超過去年CARES Act刺激計畫，有望再度挹注民眾可支配所得、救援失業人口、提供小企業貸款，支持美國經濟復甦。配合美國疫苗接種速度提高至150 ～160萬／日，並在夏季達到群體免疫標準。

我們認為上半年疫情、就業市場好轉趨勢不變，支撐美股行情。而美債的加大發行，則同步推升美債殖利率，留意市場風險情緒指標，美元以及信用風險利差走勢，兩者維持低檔，才能支持風險性資產行情穩健。

Photo Credit：財經M平方

台灣方面：經濟基本面強勁，給予股市支撐

應關注的重點：

2月8日公布1月台灣出口續創歷史新高至342.7億美元（前330億），年增36.8％（前12.0％），資訊通信、電子零組件分別年增42.9％與47.5％，貿易順差保持高位，全產業貨品出口均保持強勢成長。

上市櫃公司1月營收創歷史新高（電子為主），上半年電子業營運有望淡季不淡。

2月5日公布1月外匯存底金額逐月攀升至5414.81億美元，國際熱錢持續湧入台灣。

封關前，台灣加權指數強勢上漲至1萬5800點，封關期間，在美國上市的台積電（＋8.5％）、聯電（＋4.3％）、日月光（＋4.1％）等半導體公司ADR延續強勁漲勢。展望未來，台灣經濟基本面表現預期仍可穩健向上，尤其最重要的電子產業面臨搶貨、缺貨、漲價潮，電子產業週期有望持續，同時吸引國際熱錢湧入，台股、台幣維持向上格局。

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中國方面：就地過年生產強勁，支撐行情

應關注的重點：

2月10日公布的1月工業品出廠價格PPI，睽違11個月，年增由負翻正至0.3％，正式回歸上行趨勢。

中國政府提倡就地過年，疫情新增確診獲得控制，但也造成春運人流大減，將傳統春節「消費強」的情況改變為「生產強」。

2月8日公布2020 Q4貨幣政策執行報告表示目前政策基調為：「穩字當頭，不急轉彎，保持政策連續性、穩定性、可持續性。」2月9日公布1月社會融資增量5.17萬億，超乎預期，降低市場對流動性緊張的擔憂。

南向資金每日持續湧入港股市場，以具備A股稀缺性的中國新經濟巨頭為首，例如騰訊、阿里巴巴、美團、小米、京東。

2月至今，陸股以股王貴州茅台為首大漲＋23％，帶動股市強勁上漲，上證指數＋4.27％、A50期貨＋11％（含封關期間）。而港股恆生指數、恆生科技指數不落人後，分別大漲＋5.5％、＋9.7％。

觀察就地過年對經濟的影響，從白酒股、春節電影票房創新高、全國快遞處理件數年增223％、酒店預定量年增30％，反映春節消費總量持穩，更有利生產端今年不會出現傳統節後缺工的問題，中國經濟復甦態勢尚未改變，給予陸股、港股多頭行情支撐。

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歐洲重點：德國出口翻正，製造業強勁復甦

應關注的重點：

2月9日公布12月德國出口由負翻正年增2.7％（前-1.3％），工業訂單再度創高6.1％（前6.0％），歐洲持續受惠中國強勢復甦及歐美需求回溫。

2月13日號前歐洲央行行長德拉吉就任義大利總理，內閣由跨越黨派的技術官僚組成，此次推舉獲各黨派支持，有利執行政策的延續性，上任後分配的歐盟復甦基金（約2000億歐元）成為關鍵。

最新德國2月ZEW經濟景氣指數71.2（前61.8），延續1月好轉趨勢。

歐元區製造業強勢復甦，德國先前公布的製造業PMI57.1（前58.3）為繼2010、2017後的第三次高峰，後續在美國1.9兆財政和中國需求帶領下仍有動能，製造業有望因缺貨延續至年中。

而短期受壓抑的消費在疫苗逐步覆蓋下持續緩解，同時服務業復甦滯後（低薪失業問題仍嚴重）反而確保財政／貨幣寬鬆政策不致太快收手，有益行情延續。歐股仍以受惠製造業強勢復甦的德股，相對具備基本面支撐。

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日本GDP季增12.7％，投資、出口帶動基本面復甦

應關注的重點：

2月15日，日本公布2020 Q4 GDP季增年率12.7％（前22.9％），超出市場預期，由強勢出口和終結連四季衰退的民間投資帶動。

出口項季增年率來到52.3％（前33.2％），除了復甦最快的中國（占比20％）貢獻雙位數的出口年增外，歐美和東南亞國家持續收窄衰退幅度也成為關鍵。

民間投資項大幅超出市場預期，季增年率19.4％，終結連四季衰退。

日經指數開春突破3’萬大關，反映GDP細項中投資與出口的亮眼表現。受惠全球補庫存、中國強勢復甦，委靡的企業投資則在寬鬆和財政的加持下止穩回升，出口投資兩大動能輪轉下，奠定日本復甦動能。

短期日本經濟可能受缺貨影響放緩，拉長來看，隨疫苗逐漸覆蓋，消費有望逐步回溫，同時產能受限也有望逐步緩解。外加貨幣和財政支援，第二季之前日經指數如出現修正，仍有佈局價值。

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年間全球基本面，關注主要原物料商品

原油：油市供不應求，WTI漲破 $60

重點：

短線而言，北美寒冬影響德州產量、刺激原油現貨價格走揚，逆價差結構擴大至$5美元，為2020年1月美伊衝突以來最高水位，但須留意天氣因素消退後可能面臨的油價衝高回落。

拉長來看，預期2021 H1油市維持供不應求，疫苗施打、財政刺激加速用油需求復甦，疊加OPEC＋、美國供給維持低檔，整體油價高檔有撐、復甦行情尚未中斷。

需要關注3月4日OPEC＋部長級會議，屆時將討論4月是否再度增產50萬桶／日。沙烏地阿拉伯為首的海灣產油國可能傾向延長減產，向財政平衡油價（約$65／桶）靠攏，但俄國恐不樂見高油價給予美國頁岩油商喘息空間。

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農產品：庫存低檔、終端消費強勁，基本面趨勢延續

重點：

黃豆：全球供給下調約100萬頓，庫存同步下調約100萬頓；全球需求小幅上調，供需動能2.78％（前2.71％），存貨需求比下降至22.54％（前22.80％），基本面延續強勁趨勢。

玉米：供給及庫存意外上調100萬頓及300萬頓，需求下調300萬頓，存貨需求比小幅回升至 24.90％（前24.62％），主要下調地區為歐洲、日本；然中國強勁需求，進口大幅上調700萬頓，給予玉米基本面支撐。

小麥：供給上調，需求受惠中國進口，帶動小麥需求上調1000萬頓，供需動能翻正，帶動存貨需求比下滑至39.54％（前41.23％）。

棉花：全球供需皆上調100萬頓，但主要棉花出口國（美國、巴西）供給依舊緊張，亞洲需求回溫帶動全球好轉，庫存持續消耗，下調50萬公噸，存貨需求比下滑至81.68％（前83.23％）。

台灣時間2月10日，美國農業部公布最新供需預測報告。本次報告整體來看，農產品基本面大致延續先前的格局，變化不大，全球供給端緊張情況依舊，特別是黃豆。需求端則由中國帶動，保持旺盛，庫存持續去化。

只不過本次報告稍微略低於預期，特別是玉米供給和存貨意外小幅調升，因此在報告公布當天黃小玉及棉花皆呈現走跌趨勢，隨後在農曆年間拉回，月報酬翻正。

綜觀來看，在庫存低檔、消費端強勁之下，農產品基本面延續強勁趨勢，也持續受到氣候影響，1月SOI指數（16.5）仍大於7的門檻值。拉長來看，在美元指數低檔震盪、中國需求復甦延續，以及美國政府暫不會重談貿易協定下，農產品基本面尚未看到明顯的下行風險。

Photo Credit：財經M平方

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本文經MacroMicro 財經M平方授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航