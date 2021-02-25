《漫畫李梅樹：夢想的基石》：醫術與藝術的共通性，劉清港與李梅樹之後的三峽

文：羅禾淋

「醫」與「藝」的共通性：談劉清港與李梅樹的社會使命

李梅樹的父親於一九二五年過世，還是有很多現實的考量讓他無法赴日，如母親年邁、在公學校的教職、娶妻生子等等，在傳統社會的價值觀裡，李梅樹已經沒有追夢的機會，但李梅樹仍不斷以有限的學習資源學習繪畫的可能性，其作品〈靜物〉入選第一屆台展，隔年又以〈三峽後街〉入選第二屆台展，連續兩年的佳績讓李梅樹的赴日決心更為堅定，最後在劉清港的幫助下，才實現赴日的夢想。

從藝術到政治

在一九三○年李梅樹赴日求學期間，劉清港過世，李梅樹悲痛萬分。在這此前劉清港已擔任了五屆三峽庄協議會議員，並且是政治團體「壽生會」的核心成員，在地方上有良好的政治人脈與聲望。一九三四年李梅樹返台之後，就被日本政府委派為第八屆三峽庄協議會議員，因此李梅樹走上政治之路，是時代下的必然結果。在那年代日本留學生本來就不多，而其兄長因醫生身分受地方鄉親愛戴，李梅樹自然就接下其兄的重擔，繼續為三峽的鄉親服務。

其後李梅樹在地方扮演要角。一九三五年三峽庄協議會改為一半官派與一半民選，選舉結果由李梅樹續任三峽庄協議會議員。戰後李梅樹仍在地方上擔任要職，如三峽代理街長、鎮民代表、鎮民代表大會主席，甚至在一九五○之後連任三屆台北縣議員，由李梅樹二十年的從政生涯，可以看出其熱心地方的使命感。

在台北師範學校時期就能略為看到李梅樹的領導能力。根據文獻，他除了組織全校學生舉辦學生美展外，在畢業那年發生的師範學校學生因不滿日本警察的取締而造成衝突的學運事件裡，李梅樹也在其中與日本警察打架。另一次的衝突是李梅樹在三峽公學校任教時與日籍校長爭執打了一架，可見李梅樹在當時日本統治的背景下不畏懼的精神，並且敢言、正直、不屈，因此李梅樹自然會被地方鄉親推舉為意見領袖，而李梅樹擔任協議會成員也是為了平衡日本統治所帶來的階級不公平的現象，透過實際參與政治事務為地方的鄉親發聲，取得原本就該擁有的公民權。

政治的李梅樹以真誠服眾

二戰爆發後，日本政府在台灣各地籌組「奉公狀年團」，除了團結台灣人對日本的向心力，還有驅使台灣人投入資源於戰爭之目的，是以義務服務的方式協助戰爭的政治體系。李梅樹具留日背景，自然被指命為三峽區奉公狀年團的團長，任何事情都是身先士卒。

一九四五年戰爭結束，在國民政府來台接收之前，政局動盪，社會風氣極度不安，此時李梅樹自發擔任三峽街當時的代理街長，一九四六年三峽升格為三峽鎮後，李梅樹被推舉為鎮議員與代表大會的主席，在鎮局不穩社會動盪的時代，其膽識過人毫無畏懼，接下地方政治領袖的位子，以安穩民心。一九四七年發生二二八事件，在李梅樹的呼籲下，三峽是少數未捲入清鄉的地區之一。從以前與日本人爭鬥，李梅樹可以不畏強權的走上街頭，當面對人民時李梅樹扮演保護人民與安撫人民的政治領袖，實屬不易。

一九五○年，台灣省實施地方政治，李梅樹當選第一屆台北縣議員，後來連任三屆才退出政壇，其中最為人樂道的是他從政不為己的精神。一九五一年正式立法「三七五減租」條款，此法條改變了原有社會中的貧富階級，許多大地主甚至因此一夕之間失去了全部的土地，可知此法對所有的大地主來說是極其致命的，當然也包括其父李金印留下的大片土地。

李梅樹家族在三峽區是富甲一方的大地主，但是為了社會公平，李梅樹未動用其台北縣議員的身分來規避這個法律，還誠實的申報並率先響應這個運動，嚴以律己寬以待人，就算大片田產因為新的法條而被徵收，也要維持公平正義的精神，這正是劉清港在擔任醫生要職時為地方付出的精神。

Photo Credit: 遠足文化出版

政治之後的李梅樹

與其他同輩畫家相較，李梅樹走進藝術教育已年屆花甲。一九六四年，六十二歲的李梅樹應中國文化大學創辦人張其昀的邀請，擔任藝術系教授，其後又接下國立藝專（現今的台灣藝術大學）美術科的主任。政壇失意的李梅樹後來將心力放在藝術教育上，但李梅樹寫實繪畫的教學方式與觀念，與當時流行的抽象表現格格不入。

一九五七年五月畫會與東方畫會成立，一九六○以後台灣美術界流行抽象畫，李梅樹仍堅守寫實繪畫的原則來教導學生。當時國立藝專三位老師中只有李梅樹是寫實繪畫，因此大多數學生以為李梅樹反對抽像畫，但事實並非如此。李梅樹在日本受教育，堅持繪畫要有扎實的寫實能力，要能對「寫實」得心應手，才真的能「寫意」到抽象的境界。對李梅樹來說，學生跳過扎實的訓練過程是偷懶的態度。

另一方面，李梅樹雖為畫家出身，但在重建三峽祖師廟的過程中，他瞭解了更多對於雕塑的相關知識與工法，發現藝專學生的雕塑格局太小，無法真的在雕塑中繼續探索可能性，因此他特地到日本韓國的學校考察。一九六七年，台灣第一個雕塑科（也是現今唯一的雕塑系）成立，他擔任了第一屆的主任，而雕塑科的學生也實際參與了李梅樹修建三峽祖師廟的過程，雖然李梅樹沒有實際雕塑的工夫，但還是親自的帶學生完成了眾多雕塑的計畫。一九七五年，七十三歲的李梅樹受聘到師大美術系，也是李梅樹最後任教的地方，年事已高卻無消抹李梅樹對藝術教育的熱忱。

政治與藝術的共生或相剋

一直以來，李梅樹的從政在台灣藝術史上的論定都是「負面」的。從政後的李梅樹忙碌於地方俗事，創作的數量減少了，單純就「藝術表現」與對藝術本身的「信念」來看，從政的經歷讓李梅樹被打上一個大問號，然而政治與藝術不一定是相剋，也可能是共生的。

李梅樹從政以後，與好友廖繼春、顏水龍、陳澄波、李石樵等人共同合組「臺陽美術協會」，定期舉辦臺陽美術展覽會。

藝術的成就不該只論定個人創作上的追求，李梅樹也運用政治的人脈與知識，推動臺陽展的發展，政治工作再怎麼忙碌，每年李梅樹仍堅持透過臺陽展發表新作品，這就是政治與藝術的共生方式。另外也因為李梅樹的政治人物之身分，代表藝術界出席國建會議，如一九七八年即建言籌建現在美術館，政府出錢典藏得比賽得獎作品等等，這些在今天都已經實現，因此政治上面的李梅樹，才是影響近代藝術史最重要的一部分，也是影響現今藝術生態系的推手。

戰後，李梅樹的創作即使不想與政治沾上邊，但還是會被政治化，這也是那個時代的畫家都須面對的現象。如一九四七年李梅樹在第一屆的省展中展出〈裸女〉與〈星期天〉兩件作品，其中〈星期天〉傳聞受當時的總統蔣中正夫婦賞識，行政長官公署命令祕書收購這幅畫呈獻給蔣中正。此一事件也讓李梅樹聲名大噪，最後的收購金額高達二十萬。可見當時的畫家很難避免與政治有所瓜葛，這也是戰後初期特殊的時空背景所產生的情況。

Photo Credit: 遠足文化出版

劉清港與李梅樹之後的三峽

劉清港、李梅樹終其一生都在幫三峽區的鄉親服務，現今的三峽還可以看到當時的歷史記憶，如三峽祖師廟或三峽老街，很可惜保和醫院的建築本體已不存在，只能透過檔案文獻來瞭解當時劉清港濟世鄉里的情況。無論如何，兩人對三峽的發展功不可沒，對於政治的熱愛也貫穿「醫術」與「藝術」之間，透過政治連接在一起。

對劉清港來說，「醫術」可以治療人們的肉體；對李梅樹來說，「藝術」則可以豐富人們的心靈，兩者在本質上相近。若以醫術進入政治，則可解決公共衛生；若以藝術進入政治則能陶冶性情，甚至活絡地方觀光，不論是醫術或藝術，都是對於三峽這片土地的熱愛。

劉清港與李梅樹的兄弟情誼與精神傳承，讓我們瞭解知己的重要。如果沒有劉清港的支持，李梅樹不會走上政治之路，甚至也可能不會走上藝術的道路。希望藉由本集故事來紀念劉清港這位偉大的醫生，透過漫畫的方式讓其救世的精神傳承下去，並產生下一位被劉清港影響，並繼承其精神的李梅樹。

書籍介紹

本文摘錄自《漫畫李梅樹：夢想的基石》，遠足文化出版

編者： 咖哩東

繪者： 咖哩東

以漫畫述說這塊土地上的故事

《漫畫李梅樹》第一集刻意先交代李梅樹生平故事壯年時期的「修建三峽祖師廟」的故事，原因在於三峽祖師廟正是舊稱三角湧地區的三峽最重要的信仰中心，故事能在第一集就讓李梅樹與三峽緊密的連結，因此漫畫李梅樹希望透過李梅樹的生平故事，延伸出三峽在那個年代的人、事、物。如果祖師廟是三峽當地的精神照護中心，那麼第二集所選擇的「保和醫院」就是三峽當地的身體照護中心，當然保和醫院與李梅樹沒有太直接的關係，但其醫院的創辦人與李梅樹的兄長劉清港（從母姓），影響李梅樹一生並且讓李梅樹踏上藝術之路最重要的推手，於是第二集便以「劉清港」為主軸來安排故事。

李梅樹自台北國語學校畢業，原本想前往日本學習美術，但因為父親不允許，遂任教於瑞芳公學校。教學之餘，李梅樹參加石川欽一郎在台灣時期開設的「暑期美術講習會」，學習西畫，與他一起學畫的還有陳植棋、李石樵、李澤藩等人。日本殖民台灣五十年，雖然有石川欽一郎、鹽月桃甫等人引進了西洋繪畫的技法，使台灣人得以真正接觸到西方藝術表現，但一直沒有設立專門的藝術學校培養藝術人才。也因為如此，真正有志於創作的學子，除了到日本接受專門藝術訓練外，只有石川欽一郎這樣在課餘時間提供學生基本的西方繪畫訓練，帶學生出去郊外寫生。

在李梅樹之前，便有陳植棋先到東京美術學校求學。為了學到真正的藝術創作內涵，當時的台灣人需遠赴日本求學，對台灣學子而言，是相當沉重的經濟負擔。李梅樹在任教於工學校期間，適逢台展開辦，他認真創作，作品入選第一回和第二回台展，展現他決心往藝術創作發展的企圖心。最終在兄長的支持下，李梅樹才得以赴日求學，這時已是一九二八年。雖然一九三○年兄長過世，李梅樹只能中斷日本的學業返台奔喪，但仍不能中止李梅樹對於藝術的追求。於是他說服家人，在一九三一年赴日繼續未完成的學業，直到一九三四年學成返台。

李梅樹進入東京美術學校就讀，師從岡田三郎助（一八六九－一九三九）。岡田三郎助是日本第一代赴歐洲學習西洋繪畫的畫家，他在法國留學時期，師從拉菲爾．柯林（Raphaël Collin, 1850-1916），學習古典學院派的技法，但參雜了印象派戶外寫生的精神與色彩運用，因此稱為「外光派」（Pleinairisme）。岡田三郎助回到日本進入東京美術學校後，也以這樣的風格傳授學生。其風格深刻影響了李梅樹，他返台後的創作基本上都有嚴謹的寫實技巧，捕捉了戶外光線所影響下的顏色變化，便是承襲自岡田的外光派風格。

Photo Credit: 遠足文化出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：王祖鵬