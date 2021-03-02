我曾伺候過政治記者——政媒圈幾乎從未解密的灰色地帶

怎樣才能當上政治記者的「侍者」——伺候記者的人？

這是政媒圈幾乎從未解密的灰色地帶。很多政治記者，伺候記者的人，各據一方，看似水乳交融，其實僅看對方演出「想當然耳」的樣子。而那「想當然耳」的樣子，都是經過消化、掩飾，與有目的性的。當然不夠真實，我要的是檯內的樣子。人類學家的觀點。

侍者，望文生義，就是陪侍左右，供差遣的人。在佛家來說，就是隨侍師父、長老之側，聽從其令，予以服侍。媒體當然沒那麼偉大。但是政治記者都是「生毛帶角」，很難伺候的。

有些政客的簡單邏輯，要伺候記者，那就找記者出身的人，就好了

記者出身的人當「侍者」，有好處，也有問題。多半時候，弊大於利。

好處是，政治記者夠了解這個行業，和同業稱兄道弟。慣了。但是「侍者」，不只要伺候記者、還要伺候老闆，伺候老闆的老闆，老闆的朋友和敵人。記者的最大問題，在於有身段、不夠政治細膩。

好的侍者個性上必須「大刺刺」，否則難相處。必須粗中帶細，否則不足以伺候一群「王八蛋」。政客慣以發言人、新聞局處長、主秘、專門委員、機要人員，或官媒的總台長、副總台長、總編輯、採訪主任等，遠勝於他們在媒體任職的職稱與待遇，才得以收攏。

被高位吸引的記者，必須認知此途「形同從政」。要開始像個政客，經營、收買，裝清純、裝凶狠。和以前兩個樣。這沒有對錯。因為高處不勝寒，改變自己原本的樣子，有時候不是選擇，而是不得不然。卡了位置，就必須賣弄權勢，與人為善或與人為敵。

實務經驗上，挖角記者的位置給高了，陣亡率不低。位置給低了，很難找到像樣的人。

於是政治人物開始從社會賢達、幕僚中找人

社會賢達就是有一定名望，原本就喊得出名字的中堅分子。這些人必須是好的「雙面人」，至少有兩個挑戰：必須抓對伺候記者的「眉角」，以及與政治的融合度。對下，他們如果白目、無禮，目中無人，很快會被政治記者群毆、唾棄，修理。對上，必須融入老闆的性格、老闆的親信，還必須帶領公務人員、幕僚群。

這些人在社會上基本上都可以靠自己，賺到像樣的抬頭、待遇。有些人沾過政治，「洗過」經歷就好了，不想再回到與記者相處的煉獄。很多人離開後，還能與記者維持良好關係。除了利益共生、好來好去之外，就是唯誠不滅。

越來越多政客把「創意」動到事務官、資淺記者、約聘人員身上。這些人當過幾年記者，念過一點書，服務過地方媒體、打過選戰，自認和記者熟。他們或許社會經驗不夠，壓根不了解媒體，互動顯然是不及格的。有時候自以為幫老闆出氣，其實根本打壞媒體關係。好處就是，忠心、廉價，消耗品。

事務官沾政治應該是最穩賺不賠的。我的不少公務員朋友，只要伺候媒體得宜，付出時間與耐性，背後有政客當靠山。升官宛若坐直升機。一般公僕按部就班絕不可能追趕得上。

頂著高位的人伺候記者，有些被賦予「放消息」的重任，一旦媒體利益不均，或操作損及老闆利益，被負面輿情吞噬，很快會大吃排頭。如果老闆有政治潔癖，還必須施壓媒體抽調、更改新聞。昧著過去信仰的媒體良心，壓力大到不足為外人道。

回到我自己的經驗

我短暫伺候過政治記者、地方記者。我只是個低階打雜工，一開始羞赧得抬不起頭。

在台南選舉時，地方同業甚至不知道我曾是記者。我沒有亮麗的職稱，也無須表現。在記者面前純樸得像是涉世未深的中年男子。我感謝命運的安排。我自認在當時做出了物超所值的貢獻。沒給老闆惹麻煩。因為沾染不深，位置夠低，回到媒體儘管跌撞，但無違和。漸漸成為今天的樣子。

聽說，佛陀找侍者時，諸大弟子、大阿羅漢們都爭取替佛陀提衣持缽。佛陀一一婉拒，卻看上阿難尊者。阿難竟開了三個條件：一是佛陀不穿的衣服我不穿、二是佛陀吃剩的我不吃、三是隨時隨地都能向佛陀請益。

外界以為阿難「使性子」，佛陀卻向大眾說道：稱讚阿難深謀遠慮。之所以不穿祂的衣服、不吃祂的殘食，是因為天下都將以最上等的衣食供養佛陀。如果阿難享用了，長懷忌妒心的人便會認為佛陀為了現世安樂，而不是希求正法。

好的侍者有一身功夫，懂得藏拙。多聞、歡喜又無染。亦師亦友。祂能護身、擋煞。需要善緣、際遇，與佛陀般的慧眼。世間難尋。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航