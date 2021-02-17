緬甸軍方承諾將舉行選舉，仰光街頭爆發大規模抗爭

緬甸最大城市仰光（Yangon）今天（2月17日）出現大規模反對政變的抗爭運動，許多民眾走上街頭佔領各大主要街道，並呼籲所有人加入公民不服從運動、要求軍方釋放國務資政翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi，港譯昂山素姬）。

《FrontierMyanmar》報導，軍方部署更多部隊在仰光，聯合國駐緬甸特別人權報告員Tom Andrews在聲明中表示，「恐怕現在是軍方對人民犯下更大罪行的危險邊緣。」

緬甸第二大城市瓦城（Mandalay，曼德勒）今天反政變抗爭也估計有上萬人參與，學生、工程師、農夫、和尚與居民紛紛走上街頭。

Voter fraud? Bluh see this crowd who against Dictatorship at Sule,Yangon.Feb 17,2021

MYANMAR NEEDS DEMOCRACY #WhatsHappeningInMyanmar #Feb17Coup pic.twitter.com/dytLsKpv5a — ICEICE (@BG_ICEICE) February 17, 2021

《路透社》報導，緬甸軍政府昨天舉行自推翻翁山蘇姬政府以來首場記者會，國家領導委員會發言人、准將紹敏通（Zaw Min Tun）表示，軍方保證會舉行選舉，並將政權移交到勝選的政黨手中。然而，紹敏通僅表示軍方不會掌權太久，並未明確說出時程。反對政變者多對軍政府的承諾存疑。

警方鎮壓民眾反軍政府抗爭時已數次開火，多是使用橡膠子彈。上週在奈比多（Naypyitaw）有一名被射中的抗爭者；16日緬甸中部城鎮渺彌亞（Maungmya）有目擊者說，有六名抗爭者在警方射擊下受傷。紹敏通則表示，前天在曼德勒有一名警員在抗爭或動中受傷死亡。

《紐約時報》報導，緬甸全國公民不服從運動（Civil Disobedience Movement）目的是影響軍方的商業利益，以及拒絕依照軍方原則維持政府運作。此外，對人們而言，與白天各地開花街頭運動並行的每日行程，是民眾每天晚上敲鍋發出噪音抗議政變，此舉在緬甸文中化敲鍋的聲音象徵驅邪。

White Coat Power !!! 🤍

Doctors’ protest for the freedom and democracy of futures. Doctors are one of the heroes fully strongly participating in Civil Disobedience Movement.

Proud Med Student Here !#WhatsHappeningInMyanmar #Feb17Coup pic.twitter.com/FnxYzKKWmR — Hein Hlaing Htun (@heinhlainghtunn) February 17, 2021

在1988年和2007年民主運動殘酷鎮壓民主派抗爭者以來，這是又一次巨大的對軍政府的反彈。一位專家估計，政府公務體系約有一百萬公務員，當中大約有四分之三放下工作響應公民不服從運動，他們當中有許多是國家運作的關鍵。

軍方也意圖使抗爭者無法上網，全國的網路服務在15日晚間6點左右幾乎停擺。英國網路自由監測機構NetBlocks在推特上指出，「網路近乎全面停擺。」16日，NetBlocks更新資訊指出到早上9點網路服務才恢復，社交媒體也都處在管制中。

ℹ️ Update: Internet access has been restored in #Myanmar as of 9 am local time after a third night under post-coup internet curfew.



Network data show national connectivity returning after the 8 hour shutdown, although social media remain restricted 📈



📰 https://t.co/Jgc20OBk27 pic.twitter.com/yCHjtKFtWX — NetBlocks (@netblocks) February 17, 2021

《中央社》報導，緬甸援助政治犯協會（Assistance Association for Political Prisoners）16日表示，政變迄今，已有超過450人遭拘捕。許多民眾遭軍方圍捕、在夜間突襲中被帶走，包括翁山蘇姬所屬、執政黨全國民主聯盟（National League for Democracy）的多位領導高層。

《伊洛瓦底報》報導，翁山蘇姬從2月1日軍方發動政變後遭拘押至今，除了遭控違反《進出口法》（ Export and Import Law），非法進口無線電對講機，面臨最高三年刑期外，16日再被控違反《天然災害管理法》（Natural Disaster Management Law）中針對武漢肺炎疫情的管制。

總統溫敏（U Win Myint）亦是被軟禁至今、被控違反《天然災害管理法》，一旦成罪也將面臨最高三年刑期。翁山蘇姬與溫敏的下一場審訊預計於3月1日進行。

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責任編輯：徐卉馨

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