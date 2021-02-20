奧格斯特波瓦有兩把鑰匙——既是專業演員的寶典，更是庶民演員的經典

1990年代初期，初在菲律賓接觸到民眾戲劇時，奧格斯特．波瓦（A. Boal）並非以那般全稱的命題，映現在腦袋或實踐的道途上。事後回想，這當然和同樣以民眾戲劇出發，在開展左翼實踐藍圖上，各有其在地經驗的異同相關。

Photo Credit: 鍾喬提供 波瓦

亦即，從亞洲低度發展社會的菲律賓到拉美大陸的巴西，雖然在1960至1970年代皆有性質相似的左翼文化革命風潮，例如，如何讓「沉默的文化」找尋到發聲的途徑；卻也存在各自如何落地生根的經驗的差異。然則，無庸置疑的是，民眾戲劇成了繼1930年代布萊希特（B. Brecht）提出史詩劇場的觀眾主體論後，再次於傾斜的世界中，提出被壓迫者或弱勢者登場的文化武器。

這同時，波瓦的劇場方法並非全稱命題的原因，主要還是作為文化武器，菲律賓已有從《菲律賓教育劇場》英文簡稱P.E.T.A 沿革而來的一套理論與實踐系統。稱作：「基本綜合戲劇藝術工作坊」（Basic Intergrated Theatre Arts Workshop）。

曾經，「文化武器」這個名詞非常傳神，在彼時達成以劇場推動社會變革的能量，遠非當今世界被視作噱頭的宣傳用詞。這記憶沿襲，讓我們有機會，重新審視波瓦著作，賴淑雅翻譯的《給演員與非演員的遊戲》（Games for Actors and Non-actors）這本書。

這是一本相當實用的工具書，或稱作操作手冊；因為，它為我們提供了如何在劇場中操作遊戲的方法。它，是一件很務實的工作，理由僅僅在於：在劇場裡，你總不能用「想」的，卻必須要用「做」的。當你要「做」時，需要了解如何帶動參與者動起來，並感到興味盎然地動起來。這時，遊戲通常是一切的開始，因為它讓人鬆下了身體的警戒與防線，找到與夥伴互動的管道。

然則，歷經在庶民社區團體或演員中間主持戲劇工作坊的經歷，卻也讓主其事者愈來愈發現：「遊戲，如何不僅僅是為了遊戲」的道理。這句話延伸的意思是：如果，遊戲只是為了遊戲，通常增添了團體中好玩的元素；卻無法進一步去推進身體在這些遊戲中，自我省察並與他者互動的反思。

Photo Credit: 鍾喬提供

這重要嗎？當然重要。波瓦也說過：「人，是所有動物中，唯一能從鏡中意識到自身存在的物種」。而這樣的意識，是戲劇的起源。因為，人，產生了透過自身和記憶或想像的對話的可能，那是內在的欲求。再次地，戲劇為人類的欲求，開啟了通往過去與未來的門徑，立足之處是當下的每一瞬間。在戲劇裡，誠如波瓦言簡意賅卻意味深遠的名言：「別問對方是誰？去問他想做甚麼？在做甚麼？他的慾望是什麼？」

如此看來，回歸作為《被壓迫者劇場》創始的波瓦，以及其背後所代表的文化意涵，無法不和戲劇置身社會變革的狀態相互關聯。當然，從本書的安排出發，作者很顯然在為讀者提供如何操作戲劇工作坊的途徑與方法。

然則，回到工作坊遊戲與身體的關係上來看待時，得以更深體會將遊戲視作練習管道的過程中，為何作者會提出：每一項練習都是「身體的反思」的說法。從此，得以聯想：波瓦曾對「危機」（Crisis）一字提出中文式的解釋。他說：這英文字，在中文可以拆解為：「危險」與「轉機」。

這是很有意思的語意轉譯與連結；亦即，在劇場中或現實裡，當「危機」到來時，也是衝突將現身的時刻。這樣的時刻裡，就處於社會往下傾斜的民眾而言，如何從危險見到轉機，永遠是搭起戲劇與現實的橋樑時，最為不可或缺的媒介。

這是一種能量的展現。然而，對於被壓迫者詩學而言，提供這種能量的客觀機制與思維，存在於「對話」的底蘊所孕生的關係中。在這裡，關於「對話」如何被達成，其實根生於這本遊戲工具書中；換言之，設若錯過這樣的思維，遊戲很難被視作具有生產變革能量的戲劇元素，轉化為社會實踐的意涵，亦將薄弱而灰黯。

那麼，對話以世界為中介意味著甚麼？這裡既要處理個人即是民主的問題，也透過社會結構性認知，重新討論階級問題的民眾性；亦即，免於官僚教條化的社會主義民主對話機制。因此，在詳論諸多「論壇劇場」的具體經驗後，作者提出：「論壇劇場不說教，不是教條的劇場，也不操控民眾。充其量，只是解放、激勵觀演者，將觀眾轉變成演員罷了，也就是行動的人。」這席話，令人深思。

首先，從民眾參與中，直接民主在劇場的介入，取代了現實政治被津津樂道的代議式民主。一定程度意味著：發生在劇場中的「對話」，並非在處理或和解個人之間的偏見或誤解；而在於直視社會構造面所產生的議題，在特定時空的歷史條件下，如何被重新翻轉或看待。

另有一面，則將社會主義體制化後，對人的解放與社會平等產生負面影響的官僚化，展開教條主義的批判。因此，透過劇場裡，創造觀眾變作觀演者；再將 觀演者 既不操控也不教條的轉化為演員，且將演員稱作行動的人，其背後意涵深遠。在這裡，且看英文中「演員=ACTOR」；而「行動的人」恰也是「ACT+OR=行動+的人」。

在這本書中，一則發人深省的句子，這樣寫著：「論壇劇場的表演是演員與觀演者共同進行的一項『遊戲』，兼具藝術性與智識性。」現在，請密切注意觀演者這個名詞，來自英文中Spectators（觀眾）與Actors（演員），形成觀演者（Spect-actors）。

在這裡，必須回到波瓦在《被壓迫者劇場》（Theatre Of The Oppressed，揚智出版：賴淑雅譯）這本書中的核心論述：作者花了一整個篇幅討論亞里士多德（Aristotle）的《詩學》，其中一段申論分配與公平的問題，不免回到雅典作為西方菁英民主政治的城邦代表，述說的恰恰是：分配問題的不可被顛覆。

Photo Credit: 鍾喬提供 賴淑雅及其團隊，近年來在論壇劇場或教習劇場中，深入運用波瓦的方法與論述。

這裡的重點在於，對比當代作為普世價值標竿的選舉民主制，遠從希臘時期開端，便以不可變革社會既有階級制度，作為民主的表徵。這在《詩學》中反應出來的恰是：「移情」機制與希臘悲劇的致命性要害，便在於對城邦民眾服膺既有民主制度的潛藏性馴化；若將這樣的戲劇移情作用，置放於當代，一定程度契合了米歇爾．傅柯（Foucault）論述權力對於當代社會神經系統的滲透作用。

這裡涉及的是劇場裡的永恆問題：民眾（觀眾）在哪裡？是作為被隱喻的體制—舞台；與被暗示的明星—演員，在戲劇性時空中的支配者嗎？或者，觀眾的觀看本身，便具備了某種主體性呢？這個當代戲劇的老生常談，後經波瓦的論述，將布萊希特的史詩劇場，落實為觀眾與演員主體鬥爭過程中，深度的論述與衍生，而有了觀演者這個革命性身分（一點不誇張，更非修辭）的誕生。

這是一本非常務實且實用的工具書，引起的迴響堪稱波瀾不止；也因為如此，探究這本書背後的思想脈絡，才不至於停留於為遊戲而遊戲的狀態，也才能免於將劇場的論壇與對話，在新自由主義氾堤成災的世界，淪為劇場票房號召下，得以被方便運用的宣傳噱頭。

當然，隨著當代市場經濟對文化主體性的衝擊，過去二元價值觀的對峙，產生了劇烈的變化。然則，這並不意味著波瓦在《被壓迫者劇場》的系統上，一路開展的戲劇論述：從「形象劇場」、「隱形劇場」到「論壇劇場」，正在失去原本從第三世界出發的對於資本主義的批判。

相反的，重返這樣的主張與思維，並加以當代化的辯證性，才得以深入「遊戲，如何不僅僅是遊戲」的有機論述與實踐中。如果，你回過頭來看上面的論述，不免會疑問難道只有結構性社會議題，才是觀演者介入的場域嗎？

這問題的答覆為：當然不是。特別在當代社會語境下，個體內在的壓抑其實更深地反應出結構性的階級、性別或國族…認同的差異，所導致的壓迫與被壓迫關係。這在本書中相關「腦袋中警察」的技巧練習，即是重要案例。

關鍵的核心在於：波瓦一貫地並非將心理問題只歸於心理劇場的療癒狀態來看待。而是在當下面對劇場作為「動詞」更甚於「形容詞」的事實。這樣子看來，人的內在壓抑，當真還是與警察作為一種符碼或象徵，所指涉的社會構成狀態息息相關、環環相扣。

從這樣的角度出發，我們開始在自身所處的社會環境與語境下，逐步落實波瓦在「受壓迫者劇場」中提出的論述與實務操作，包括涵蓋廣泛並深具啟發性的「遊戲」在內。這是我們學習波瓦，理解波瓦、應用波瓦的硬道理。

我常說波瓦有兩把鑰匙，一把用來打開心裡解放的門；一把用來打開社會解放的門。當波瓦的方法被在地實踐時，才真正步上將《被壓迫者劇場》論述予以實現之路：至於，他鄉的波瓦，我們基於國際主義精神，尊重他，卻不神話他；也不以大師來錯置他回返民眾劇場的價值，或者沾自己菁英美學的光。

如此，我們進一步發現：在遊戲中穿梭於改造社會的長廊，是波瓦獨有的魅力。他的論述與方法，既是專業演員的寶典；更是庶民演員的經典。

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航