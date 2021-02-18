女性逐步登上國際政治權力高位，「榜樣效應」將激勵更多職場女強人

（中央社）世貿出現史上首位女秘書長備受關注，隨近年國際重要組織女性領導人漸增，研究顯示越多女性登上國際政治權力高位，這種榜樣效應長期將激勵更多女性在職場走向領導職位。

世界貿易組織（WTO）2月15日任命奈及利亞前財政部長伊衛拉（Ngozi Okonjo-Iweala）為新任秘書長，成為世貿史上首位出身於非洲的女性領導人。

伊衛拉的當選為女性掌握國際政治權力增加了新面孔，其他為人熟知的重要組織女領導人還包括歐洲聯盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）、歐洲中央銀行總裁拉加德（Christine Lagarde）、國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）、聯合國人權事務高級專員巴舍萊（Michelle Bachelet），以及聯合國教科文組織（UNESCO）秘書長阿祖萊（Audrey Azoulay）。

根據世界經濟論壇（WEF）「2020年全球性別差距報告」，在衛生、教育、職場和政治等領域，要徹底消除整體性別差距所需的時間竟然還需要99.5年，其中消除政界性別差距則需要95年。

這份報告指出，特別是政治領域發展對縮小性別差距有積極影響力，隨越來越多的女性登上國際政治權力高位，這種榜樣力量效應將發揮激勵作用，當一國的女性若擁有越多政治權力，除會推動女性薪資增加，而且商業領域的女領導人就可能越多。

WEF說明這是因為女性政治賦權越高的國家，女性通常有更大機會擔任領導職位、社會風氣更傾向支持性別平等政策，讓女性更願意也更容易進入勞動力市場，長期來看將激勵更多女性走上領導職位。

此外，2018年美國出現一個引發廣大迴響的新聞，一名兩歲的小女孩柯瑞（Parker Curry）參觀華盛頓國家肖像藝廊時，對著前第一夫人蜜雪兒．歐巴馬（Michelle Obama）的肖像目瞪口呆的樣子在網路上引起熱議。柯瑞的母親後來解釋因為柯瑞以為畫中人物是女王。

隨著國際政治上出現越來越多女性領導人，她們除改變了國際金融貿易、甚至是地緣政治，對女性領導人的崇拜將對年輕一代女性產生積極影響。看不見的榜樣力量效應正在擴大。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航