印度軍方公布解放軍自班公湖地區撤離影像，傳印度政府將通過中企新投資案

（中央社）印度陸軍16日公布一些影片與照片顯示，中國人民解放軍部署在拉達克東部班公湖（Pangong Tso）南、北岸對峙地點的重型軍用車輛等正往後撤退，並為第2階段撤離對峙地點做準備。

有印度專家認為，由於中國部隊曾有從對峙地點撤退後又偷偷折返部署的紀錄，印度仍必須審慎查核中國部隊是否有誠意完全撤離對峙地點。

印度陸軍公布相關照片與短片，國大黨領袖和退役將領批「讓中國占盡優勢」

綜合《印度斯坦時報》（Hindustan Times）等印度媒體17日報導，印度陸軍公布5段短片和相關照片顯示，中國部隊正從班公湖地區撤離；報導還引述未具名的印度軍事規劃人員及知情人士表示，這些影片和照片是部署在班公湖南北岸凱拉山脈地區（Kailash Ranges）的中國部隊撤離的情況。

這些短片也顯示，中國部隊正徒手及動用挖土機拆除在當地構築的帳篷、軍事掩體和臨時工事，還有軍用卡車等大型車輛及部隊撤離的狀況。

Photo Credit: AP / 達志影像 此照片為印度陸軍提供，顯示中國解放軍部隊正在從班公湖地區撤軍。

印度軍事規劃人員說，解放軍分別在跨越熱藏隘口（Rezang La）和喀喇崑崙山隘（Karakoram Pass）、且距離中印實際控制線90公里的西藏日土縣日土鎮（印度稱Rudok）和夏都拉（Xiadullah）的前線總部部署大量坦克運輸車，這表明中國軍方計畫將拉達克東部的坦克轉移到新疆和西藏的深部地區，這是拉達克中印實際控制線撤軍計畫的一部分，預計可結束印度與中國部隊長達10個月的對峙。

一名不願透露姓名的印度高階軍官說，中、印拉達克班公湖撤軍計畫進展順利且步入正軌，雙方撤離包括坦克和步兵戰車在內的機械化部隊，步兵也從前線撤離，一切按照計畫進行，沒有任何障礙。

中印雙方正密切和適當地監控和檢查對方撤軍的狀況；一名高階官員說，在班公湖撤軍程序完成的48小時內，雙方將在第10輪高階軍事指揮官會議上核對雙方的撤軍承諾與實際執行情況。不過，雙方尚未確定舉行第10輪高階軍事指揮官會議的日期。

印度國大黨領袖拉胡爾・甘地（Rahul Gandhi）和前印度陸軍少將梅塔（Ashok K Mehta）等印度退役將領最近批評，印度同意中國要求，把部隊撤到班公湖北岸第3指永久基地，等於同意中國去年9月提出的撤軍建議，放棄印度對第4指到第8指大片土地的主權聲索，讓中國占盡優勢，實質讓中國「入侵印度領土8公里」，這也是為什麼中國在與印度對峙10個月後，突然同意撤軍的原因。

但印度國防部發出聲明駁斥，印度對爭議領土的主張遠超過班公湖，國防部也將持續這一主權聲索，且堅持印度部隊巡邏到班公湖第8指的權利；雙方撤軍協議是讓彼此部隊撤到班公湖以北的長期哨站和基地，不得向中印實際控制線靠近，這些哨站和基地都已長期存在，印度沒有因這項協議放棄任何「領土」。

傳印度政府將通過中企新投資案，不敏感領域無需審議就可投資

印度與中國最近達成拉達克東部班公湖撤軍協議且展開撤軍後，傳印度政府未來幾週將通過中資企業在印度的一些新投資案。

印度與中國部隊去年5月初起在拉達克東部發生衝突與對峙後，印度政府以國家安全理由，陸續禁止上百款中國行動裝置程式（App），禁止中資相關企業參與印度公共採購與電力等重要基礎設施建設，也暫緩或放慢一切中資到印度投資的申請。

不過，雙方最近突然達成從班公湖南、北岸撤軍協議，讓雙邊關係出現緩和跡象。

《印度經濟時報》（Economic Times）17日引述3名沒有具名但熟知內情的印度官員說，印度準備在未來幾週審核和通過一些來自中國的新投資案。

不過，中資在印度的投資申請仍無法輕易過關。一名印度官員說：「我們開始對一些（來自中國）的投資案開綠燈，但只會審核和通過那些對國家安全不敏感行業的（中資）投資案。」

私下討論此一話題的官員談及印度政府未來幾週將審核通過來自中國的新投資案，但並未提供相關細節。

沒有具名的官員表示，政府還考慮允許中國企業透過自動途徑，或在政府沒有審查下在某些領域進行投資。自動途徑（automatic route）可簡化投資程序，不需層層批准。一名官員補充說，中資企業在不敏感領域的投資持股達到20%，可能考慮恢復適用自動途徑相關規定。

莫迪政府為吸引外國投資，鬆綁多項行業領域的外國直接投資，可適用自動途徑相關規定，讓外資不必經印度政府和相關單位的層層審核和批准就可自動獲得核准在當地投資，免除過去繁瑣的外國投資審議程序，加快外國投資速度。

但印度與中國部隊在拉達克東部爆發對峙與衝突後，印度政府修改外國直接投資（FDI）規定，來自與印度領土接壤的鄰國投資不適用透過自動途徑生效的相關規定，必須先經印度政府相關單位審核批准；而來自中國的投資也明顯減少。

對傳出印度政府將在未來幾週審核批准中國企業的新投資案，以及可能放寬中資企業適用自動途徑相關外國投資規定，使得不敏感領域無須政府審議就可投資。對此，印度總理辦公室和內政部等相關主管機構並未做出回應。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：楊士範