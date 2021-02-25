《意志的力量》：心理過濾、以偏概全、二分法思考，如何破除三大認知扭曲？

文：艾莉亞．萊文森（Aliya Levinson）

破除認知扭曲之一：心理過濾、誇大與貶低

為什麼有效

雖然本書有多達七十五條與增強意志力有關的刻意練習，但我們也得應付一些難以捉摸的認知扭曲。

認知是我們用來審視自己、他人、經驗與世界的思考模式，雖然看似合乎邏輯，事實上有時卻會有扭曲的情況。

想法之所以會偏頗、和實際狀況不符，是因為大腦試圖保有我們所預先設想的概念，即便這些概念並不正確或毫無益處。因此，若能了解並分辨這些偽裝的念頭，就能弱化它們的影響力。現在我們就先從心理過濾、誇大與貶低這兩個觀念開始說明。

首先，檢視你的意志力執行歷程，像是連續三天早起上健身房的次數，以及忍不住到鄰居家參加烤肉與大吃冰淇淋的次數。計算一下你成功、停滯不前和放棄的次數。接著，想像你拿起放大鏡，只聚焦在看似失敗的經驗上。如果你認為某件事情失敗了，很可能它並非是真的失敗，也許只是你內心產生「心理過濾」（Mental filtering）作用，也就是我們會下意識只關注

事物的消極面，而看不到積極面的一種認知扭曲。

但你無須為此感到沮喪，一旦留意到自己看事物的角度有略偏消極的傾向，就能加以改變！

另外，當心中出現「誇大與貶低」（Magnification and Exaggeration）的想法時，我們可能同樣會將正面體驗打折，並放大負面體驗。舉例來說，在公司做簡報會議時，你忘記放入三張重要的投影片，即便最終簡報非常成功，但你卻只對自己漏放投影片的失誤耿耿於懷，而無視於同事的讚美。

實行步驟

1. 了解自己的思考模式

從科學的角度來看，這些認知扭曲雖然是大腦誤導我們，但它們仍是往正確的方向走，所以應該對自己要有一定的寬容。每個人偶爾都會遇到類似的問題。當我們熟悉這些認知扭曲並且面對現實，就能進入下一個步驟。

2. 區分「事實」與「想法」的不同

假如你覺得事情不如想像中順利，那就試著釐清「事實」與「想法」這兩者有何不同。例如：你覺得自己的簡報做得很糟糕，然而事實應該是「我完成了簡報」，想法是「但結果不太好」。

事實是可被證明的事物，例如：「這是字母W」；想法則是單純看事實的觀點：「這個W如果換別的字體會比較好看」。為了讓思緒更清晰，我們應該區別事實與想法的差異，並且質疑情境的真實性。

3. 相信新的觀點

你不必相信除了當下思維以外的任何事。但假如你的想法並不能讓你變得樂觀，何不試試另一種想法？

你或許可以這麼想：「我完成了簡報，結果還可以。雖然有些地方想做些調整，但我發現每個人似乎都很滿意。也許我做的比我想得還要好。」

練習新的思考方向、抱持更有助益的念頭，即使這些想法對你而言不太真實也無妨。透過不斷反覆揣想，不論是將它們寫下來或是大聲念出來都可以，你將發現這樣的正向思考會愈來愈可信。

破除認知扭曲之二：個人化、以偏概全

為什麼有效

上一個刻意練習我們談到認知扭曲，那種感覺就像是你戴著3D眼鏡看電影一樣，當大卡車或是壞蛋接近你時，會覺得栩栩如生，很有臨場感。但是拿下眼鏡後，就會知道這只不過是一堆影像罷了。

我們的大腦每天大約會浮現五萬至七萬個想法，其中絕大部分的想法都是有偏差或對你毫無助益的。若要解決這個問題，就要集中在會使我們感到振奮的念頭上，並遠離會讓我們感到威脅的想法。

接著，來談談「個人化」（personalization）。意思是當我們看見某位同事翻白眼，或是聽到別人的批評，就覺得對方是在針對自己。我們這樣想也許是對的，但也可能是陷入了對號入座的腦內妄想之中，認為不論別人說什麼或做什麼都是在針對自己。

當我們產生這種想法時，會感覺自己所有的想法都完全合理：我們就是搞砸晚餐聚會的罪魁禍首，就是女兒超過門禁時間還不想回家的最大原因。

儘管我們把自己當成特定結果的要因，或是破壞他人行為與心情的兇手，但很可能這些事其實與我們無關，也可能根本不是任何人的錯。

再來聊聊「以偏概全」（Overgeneralization）。當我們把一個獨立事件與所有未來可能發生的事全都聯想在一起時，便產生以偏概全的想法。舉例來說，助理的工作表現不如預期，我們就很可能因此認為所有的助理工作表現都會不好；又或是如果我們曾在參加戶外音樂會時覺得很無趣，可能就會認為所有的戶外音樂會都很乏味。

基於一次的經驗或處境，而認定未來所有類似的經驗或處境都會有一樣的結果，這是很自然的，但這樣先入為主的想法，會讓我們劃地自限，限縮我們未來體驗事物的可能性。

實行步驟

1. 了解自己的想法並非真實

能這樣自我坦誠並不容易，因為我們的想法正是由自己而生，而且是經過大腦所分析組織過的產物，自我質疑可能會讓自己感到迷惘且缺乏自信。

2. 好好觀察，並仔細思維

觀察你的念頭，對自己的想法絕不可以深信不疑，一定再仔細推敲琢磨一番。

3. 選擇對你有益的想法

試著不要把自己放進別人的行為之中。例如：當服務生送餐板著一張臉的時候，不要先入為主地覺得他討厭你，覺得你是奧客，很可能是因為他今天心情不好或是累了。

破除認知扭曲之三：應該和必須、二分法思考

為什麼有效

當我們抱持「應該和必須」、「二分法思考」的認知扭曲時，就會有「只有這件事重要，其他事就得過且過」的心態。以下就來談談這兩種認知的作用和影響。

我們常常有很多「應該和必須」的想法，像是：「我念書時都應該要專注才對」、「我應該連一顆萬聖節糖果都不能吃」，或是「我必須要更開心才行」。所以每當期許（大多也都是些不切實際的想法）落空時，就會感到挫折、罪惡，甚至覺得自己很沒用。

與其用「應該和必須」的思考法自我設限，不如透過留意與質疑這些自我施加的成見與規範，藉此減輕壓力並提升成功的機會。

另外，「二分法思考」是指「假如我們能持續遵行健康飲食計畫，就很了不起；若無法堅持下去，我們就是遜咖」這類的想法。當我們抱著非黑即白的認知扭曲行事，雖然並非是真的犯罪，卻仍然會因為「犯錯」而判定自己「有罪」。我們總是認為事情不是大好就是大壞，而且很容易貼上正面或負面標籤、贏家或輸家、完美或一無是處。

事實上，這世界並非所有事情都可以切割得那麼絕對而清楚。下次當你認為只有兩種選擇時，務必提醒自己在黑與白之間，依然還有灰色地帶，千萬不要簡化我們的思考，落入二分法的陷阱中。

實行步驟

1. 檢視自己認為「應該和必須」的次數有多頻繁

盡量在（特別是）客觀的情況下自我觀察，例如：你在單純表達事實時，會不會心中也想著：「我對目前的工作應該要更得心應手才對。」

2. 判斷這種想法是否對你有益

看看你能否用其他字眼來代替「應該和必須」。例如：「我想……」、「我願意……」、「如果……一定很棒」、「要是……就好了」，以及「如果可以……的話，很好；如果不行，那我晚點再處理也可以。」

3. 事情沒有絕對，試著發現灰色地帶

如果發現自己陷入「二分法思考」的思維，像是：對／錯、好／壞、絕對要／絕對不、答應／拒絕的時候，就試著開始尋找緩衝的灰色地帶吧。藉由解開束縛自己的想法，便能紓解壓力並擁抱無限的可能性。

書籍介紹

本文摘錄自《意志的力量：告別懶、慢、拖，強化意志力的75種刻意練習》，時報出版

作者：艾莉亞．萊文森（Aliya Levinson）

譯者：鄧捷文

與其一再下定決心，

不如利用好習慣養成意志力。

意志力是可以訓練出來的！

對於「意志力」這件事，最重要的是：先行動，再談成果。如果你遲遲未踏出第一步，不知道起點在哪，又要怎麼跑完全程？或是一開始你就先自我設限地想著自己一定做不到，當然就註定會失敗。

本書詳細列舉經科學研究實證有效的75種方法，看完目錄後，如果你發現某些方法引起你的共鳴，讓你願意選擇單個或多項來組合搭配，並持續刻意練習，恭喜你，你已經處於領先階段！因為有些人看完本書後，對内容只停留在紙上談兵的階段，而不願起身力行。若是你可以立即行動，毫不拖延，那麼你離完成目標就僅在咫尺！

強化意志力的刻意練習：

#利用「二十秒法則」啟動好習慣模式

某種行為能在二十秒鐘內啟動，就能大幅提升行動的可能性。例如睡前先把運動鞋與襪子放在床邊，這樣隔天早上就能立即穿上，直接進入外出運動模式。

#結合「想要」與「需要」的需求

把具有挑戰性的事物與喜歡的事物相互結合，將必須做的事變成想要做的事，以「誘惑綑綁」的方法，無痛強化動力與意志力。

#斷開決策疲勞，節約使用意志力

藉由事先規劃自己的生活，可以減少大腦做決定的頻率以及消耗意志力的「扣打」，並避免做出錯誤的決定。

#「預留時段」的時間高效管理術

「預留時段」是將每一天分成幾個區塊，然後為每個區塊分配任務，並在指定時間內完成該工作。這個方法可以有效提升專注力，治好拖延病，也能防止一心多用。

#向未來的自己請益

想像未來的自己，會追求什麼目標、想成為什麼樣的人，讓「未來的你」指引自己現在的行動，以及抱持的心態。

打造意志力習慣必知的4大重點：

1. 積極向上：定型心態 vs. 成長心態

相信自己有改變、向上提升的能力，態度積極，遇到挫折不氣餒，勇於接受挑戰。

2. 設定明確目標：欺騙大腦，想像自己已經成功

確立想達成的目標，並想像完成後自己的美好感受。在遇到瓶頸時，也可以預想這狀態，找回再次前進的動力。

3. 遠離誘惑：想要改變，就別對自己太寬容

寫下過程中會讓你分心的五件事，並隨時提醒自己要多留意。特別是哪些相對輕鬆、熟悉和擅長的事物。

4. 擬定計畫：三種方法，幫你堅持到底

我們無法避開阻擋在前方的阻礙和誘惑，事先設想對應方法，能讓你的意志力不消沉。

Photo Credit: 時報出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：王祖鵬