《棒球人生賽》：融合夜市、宮廟、假球案，一部「很純」的台灣棒球漫畫

文：楊政勳（台灣藝術大學廣電系畢業，曾任聯合報編輯，現為鏡週刊娛樂產業組記者，主跑動漫線）

「台灣的棒球漫畫應該長什麼樣子？」蠢羊的自我提問，開啟《棒球人生賽》的創作歷程。

說到棒球漫畫，相信大家對日本的《大飯桶》、《棒球大聯盟》、《鑽石王牌》等作品並不陌生。台灣也有棒球漫畫，例如林政德風靡90年代的《YOUNG GUNS》、敖幼祥《職棒狂想曲》、鍾孟舜《爆力棒球》等作品。

但《YOUNG GUNS》並非是純然的棒球漫畫，還包括校園青春生活、戀愛、交友等情節；《職棒狂想曲》、《爆力棒球》都以台灣職棒為題材。此後，台灣多年來幾乎不曾出現本土棒球漫畫，直到《棒球人生賽》問世。

Photo Credit: 時報出版提供 《棒球人生賽1-4》

《棒球人生賽》以高中棒球員為漫畫主角群，也是台灣罕見以基層棒球為內容的少年漫畫，描述一支風雨飄搖的高中棒球隊，如何在教練的帶領下過關斬將，並融合台灣的夜市、宮廟文化，擁有濃厚的在地色彩。最初，蠢羊也想過要走日本漫畫純粹的熱血王道路線，但她表示：「若是那樣，誰來畫、背景在哪都沒差，我想做一看就知道是台灣棒球的漫畫。」

《棒球人生賽》並不強調棒球的「技術」，而著重於發生在台灣這片土地的故事。因此主角阿峰設定為在夜市擺攤的少年，夜市是台灣人的共同記憶，漫畫中不少對白也用台語呈現。

蠢羊表示：「我希望場景一出來，彷彿就能聽見攤販吆喝的聲音，想打造讓人聞得到味道、聽得到聲音的漫畫。」這也是《棒球人生賽》砸重本用彩色印刷的原因：能給讀者更多「代入感」。

Photo Credit: 時報出版提供 《棒球人生賽》從台詞到場景都充滿了台灣在地特色。

此外，蠢羊的作品有一個特色，就是用漫畫呈現社會議題。例如《火人》、《菜比巴警鴿成長日記》講述台灣消防員和警察的困境，進而讓大眾關注，甚至促進法令修改。

在《棒球人生賽》中，同樣有作者對台灣基層體育的關懷。除了點出偏鄉體育班發展的困境、資源的不足，蠢羊也親自到台灣棒球的重要發源地──花蓮、台東田調取材，因此約有20%的內容，是她把真實聽到的故事轉化到漫畫中，大大強化作品的寫實程度。

Photo Credit: 時報出版提供 《棒球人生賽》中也描寫了偏鄉棒球發展的現況。

雖然寫實，但不能因此就說《棒球人生賽》不熱血，例如在第三集出現主角對上現役最強高中棒球員「湯德灰」，便是漫畫迷熟悉的「小蝦米對上大鯨魚」戲碼，也可看出蠢羊在「融合社會議題」與「王道、熱血」之間所做的平衡，而不致讓漫畫過於嚴肅。整體來說，《棒球人生賽》仍是一部具有娛樂價值的漫畫。

蠢羊也透露，由於《棒球人生賽》是屬於台灣的棒球漫畫，未來也不避諱會談到「假球案」這樣的黑歷史，「重點是要怎麼把它談得不尷尬、不傷心。」由此可見，《棒球人生賽》絕對是一部「很純」的台灣棒球漫畫。

但也因為內容有髒話台詞及不避諱談及政治，加上不若日本漫畫般熱血，《棒球人生賽》在尋求網路發表平台時也遭遇波折，最後蠢羊決定自己創立平台連載，只為了保留這些「珍貴」內容。

《棒球人生賽》預計發行10集單行本，目前以三個月出一本的「職業級」速度發行到第三集，為了全心投入創作，蠢羊還辭去正職工作。她坦承，之前畫其他作品時因為太過忙碌，往往無法好好規劃劇情而留下不少遺憾，這次畫的是台灣人相當重視的棒球題材，要把遺憾「降到最低」。

「台灣的棒球漫畫應該長什麼樣子？」或許這問題沒有標準答案，但《棒球人生賽》已經開闢了一條清晰的道路，期待有更多漫畫家創作出屬於台灣的棒球漫畫。

註：原文標題為〈2020台漫推薦：發揮台灣主場特色──《棒球人生賽》〉

本文獲CCC創作集授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航