愛莉莎莎推薦自然療法需負法律責任嗎？其實法律並不禁止「另類療法」

文：王大明-寫出可以與小孩分享的法律故事

這兩天有一個新聞，是百萬訂閱的YouTuber「愛莉莎莎」因拍攝「喝橄欖油排膽結石」的自然療法，遭台大兒科醫師YouTuber「蒼藍鴿」質疑缺發科學根據，認為此療法甚至會誤導民眾。

愛莉莎莎在2月12日貼出影片反擊、強調自己事件有做功課，遭到許多醫界人士批評，並引發各界砲轟。

2月14日深夜，愛莉莎莎釋出最新道歉影片，為自己資訊內容不夠謹慎道歉，更表示會主動將相關兩部影片下架。

其實這件事跟法律沒什麼關係（如果忽略裡面出現的「二創」議題），但我對其中有個提問感到興趣：

她訂閱數破百萬

今天如果沒有蒼藍鴿跳出來發片打臉讓更多人照做呢？

出事了她需要負責嗎？

（資料來源：RE:【心得】愛莉莎莎事件，我覺得錯的重點根本不是愛莉莎莎也不是蒼蘭鴿）

先說答案。

如果我們將條件整理成：

愛莉莎莎不是醫師

她只是分享自己體驗的「自然療法」

她沒有代言藥物，也沒有動手治療。

在法律上，她可能真的不用負責。

接下來我會分享一些真實故事，來說明為什麼法律這樣設計。

先談法律是怎麼規定的

食品廣告不能宣傳「誇大不實療效」，蜂蜜檸檬就可以嗎？

故事開始前，我們先談一個簡單的問題，維他命C有療效嗎？

我曾經將這個問題，請教一個醫學背景的朋友，問她有沒有興趣當作演講主題。

她說，這題目不能公開講，不然會犯法：宣稱療效廣告不實。

我當時笑了一下，心想：「不知道在妳的心中，維它命C是食品呢？還是藥品？」

其實，早有醫師公開講「維他命C有沒有療效」了。

是的，台灣的法規禁止：宣稱食品「有醫療效果」的廣告。

《食品安全衛生法》第28條第2項：食品不得為醫療效能之標示、宣傳或廣告。

但你可能會好奇：

在2018年，無黨籍台北市長候選人吳蕚洋在電視辯論會與政見發表會中，力推「蜂蜜檸檬水」能治病，宣稱自己臉上的瘤、手掌汗斑疹都因此痊癒，還說自己母親的高血壓、糖尿病、失智都因喝了蜂蜜檸檬好轉。

這不就是「食品宣稱療效」嗎？

跟愛莉莎莎拍影片宣傳「喝橄欖油排膽結石」的自然療法體驗，是不是有像？

所以食藥署有裁罰吳蕚洋嗎？答案是沒有。

依照《食安法》規定，食品不得宣稱療效，但前提是要有特定廠商、特定產品才能開罰，吳蕚洋雖推廣蜂蜜檸檬，但卻沒有為特定廠商或產品，因此「沒辦法罰」。（資料來源：大肆宣傳「蜂蜜檸檬」療效 食藥署：違法但不能罰）

而且，另類療法其實也不只愛莉莎莎推崇，甚至有醫師也推崇的。

例如：「癌症雞尾酒療法」。

自創「癌症雞尾酒療法」的許達夫，把正統療法的風險與副作用誇大、販售電解水及健康食品，也招致醫界抨擊。

但許達夫是有照的正牌醫師，行政法只能罰鍰，在刑事上若要認定「詐欺」更加困難，醫懲會又不予懲戒，讓另類療法在台灣，幾乎成了無需實證、沒有準則、缺乏規範的醫療三不管地帶。（資料來源：【許達夫案追蹤2-2】另類療法成為醫療三不管地帶）

在法律實務，我們不會期待網紅必須具備正確醫學知識，反而對「醫師」、「藥師」的要求更高。

不是醫師，可以「治療」嗎？

如果你不是醫師卻動手治療，更可能會因為「未取得合法醫師資格，執行醫療業務」，背負六個月以上五年以下的刑事責任 。（《醫師法》第28條）

不是藥師，可以「賣藥」嗎？

據報導，連鎖藥粧店藥師不在，並由店員賣藥乙事，食品藥物管理局鄭重聲明，藥粧店藥師未親自執業，並由不具藥師身分之店員賣藥，已分別違反藥事法及藥師法之規定，分別處新台幣3至15萬罰鍰及新台幣6至30萬元罰鍰。（資料來源：102年衛生福利部新聞6月新聞）

嚴格的說，領執照販售藥物的職業是「藥師」，不是醫師。

甚至「藥品調劑」也是藥師的工作。除非「醫療急迫情形」，不然不允許醫師動手。（釋字第778號【醫藥分業下之醫師藥品調劑權案】）

如果你願意看到這裡，那我們就來聊點輕鬆的：

上面說的其實不是全部的真相，真實世界從來不是照法律規定在走的啊～

你聽過「地下電台賣藥」跟「密醫」嗎？

真實世界通常不會像法律規定的那麼單純。

例如「賣藥」：

2007年，就有一間「森青利通公司」標榜販售有機蔬果、靈芝等產品，強調入會後不當銷售員，而是當老闆，且只要找兩個人入會，就可以月入百萬元。

2009年，有新聞揭露地下電台違規賣藥情形嚴重，只要一call in， 主持人馬上就會寒喧幾句，鼓吹買健康食品。「地下電台賣藥」一直到今天都存在。

有一名鄉民回文表示，阿嬤真的是地下電台的忠實客戶，並指出電台有時候還會打電話介紹新品，但不會強迫推銷，甚至還會叮嚀阿嬤注意身體、問候寒暄。

他表示，阿嬤有時不手軟的幾千幾千買，也透露吃了數十年，身體沒啥大變化，也沒特別的病痛，晚年沒有失智，91歲的時候因為胰臟癌離開。

他指出，無法去評論這些從電台買來的健康食品對阿嬤身體的影響，但他認為阿嬤的收音機如同現在的手機網路，買賣是人類行為，時代進步只是增加買賣方式。

這名鄉民的回文也感動不少人，還有人忍不住留言表示「我好想我爺爺」。（資料來源：長輩愛聽地下電台買藥？他揭心酸真相 網喊：想爺爺奶奶了）

關於「密醫」的新聞更是每年都有：

看到這裡你會不會有些好奇：所以治病是不是真的不用醫療執照？

如果你不是醫師，只是不能「執行醫療業務」

有一位彭先生，是「彭氏正脊」負責人，他有物理治療師資格，未取得合法醫師資格。

彭先生於2017年5年間起，在部落格網站發表整脊過程招攬客人，並於嘉義市對患者進行「正脊」及「整脊」等醫療行為。

2017年11月1日上午，警察持法院核發的搜索票，會同嘉義市政府衛生局人員，在「彭氏正脊」查獲並當場查扣整脊槍、超音波槍、軀幹護具及項圈等醫療器具。認為彭先生涉嫌觸犯《醫師法》的規定，未取得合法醫師資格擅自執行醫療業務罪。

這件案子打了兩審，檢察官無法說明彭先生如何對病患施以「整脊」的醫療行為，所以法官都判決無罪。（來源：臺灣高等法院臺南分院刑事判決108年度醫上訴字第921號）

這個故事告訴我們，在法律認定上，醫療行為如果不涉及「醫療業務」，其實不一定只限制醫師操作。

看到這裡你會不會好奇：難道我們國家居然容許不正統的醫療行為？

法官怎麼評價「另類療法」？

我在這裡分享一篇判決書，很感謝製作判決的三位法官：周淡怡、曹馨方、陳德池，願意花時間用更白話的文字來說明：（原文摘錄如下，分段、連結和粗體是我加的）

希望這篇文章，可以幫助釐清「食品宣稱療效」、「執行醫療業務」、「自然療法」的法律知識。也祝福台灣的醫師過勞現象可以改善。

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本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航