原來「give or take」是一個片語，和「給」或「拿」沒關係
我們想讓你知道的是
Give or take是「給」或「拿」的意思嗎？來看看幾個give和take組在一起的慣用語：
公司的新產品要上市，Alex要召集一次conference call，邀請海外相關部門的同事參與，他問負責安排會議的外籍同事Belle，一共有多少人會參與會議？Belle回答：Maybe 10 people, give or take.
Give or take？Alex心裡納悶，什麼是「給」或「拿」，到底有多少人會參加？
原來give or take是一個片語，和「給」或「拿」沒關係。來看看give和take組在一起的慣用語：
Give or take
（Ｘ）給或拿
（Ｏ）大約、上下
give在此指「稍多」、take是「稍少」，讀起來會有點像是giver take，意思就是more or less，亦即「大約、差不多」。而它經常只是一種語氣轉折。
It'll be ready at 6:00, give or take a few minutes.
六點就會準備好，頂多差幾分鐘。
Give or take還可以用來當「除了」，來看一段對話：
A: How's your new phone?
你的新手機好用嗎？
B: Yes, it's great, give or take a few minor problems.
很好，除了一些小問題。
Give and take
（Ｘ）給和拿
（Ｏ）折衷、讓步
這個片語經常用在給人建議或接受別人意見的場合，大家互有商量，互相「遷就、妥協」。
You need a give-and-take attitude to get along in this firm.
要想在這個公司和同事相處得好，你需要有相互體諒的態度。
Give and take也可以指討論激烈、針鋒相對、非常活絡。
It was a good meeting. There was a lot of give-and-take, and we all learned.
會議開得不錯，討論熱烈，大家都學到很多。
Give and take也有一句相關成語，叫做Give someone an inch and he’ll take a mile. 中文叫做「得寸進尺」。
這句不難理解，中文也有類似表達，「給人一英吋，他就會拿走一哩」，意指做出讓步後，對方會變得貪得無饜，索求更多。
Take it as given
（Ｘ）拿走別人給的東西。
（Ｏ）可以預見、被視為會發生的事。
Given在這裡的意思是，假定的事實，講白話一點，就是雖然現在還沒發生，但將來一定會發生的事實。
It is taken as a given.
這事被認為是已知事實。
I think we can take their support as given.
我想他們一定會協助我們。
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責任編輯：游家權
核稿編輯：翁世航