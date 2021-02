原來「give or take」是一個片語，和「給」或「拿」沒關係

公司的新產品要上市,Alex要召集一次conference call,邀請海外相關部門的同事參與,他問負責安排會議的外籍同事Belle,一共有多少人會參與會議?Belle回答:Maybe 10 people, give or take.

Give or take?Alex心裡納悶,什麼是「給」或「拿」,到底有多少人會參加?

原來give or take是一個片語,和「給」或「拿」沒關係。來看看give和take組在一起的慣用語:

Give or take

(X)給或拿

(O)大約、上下

give在此指「稍多」、take是「稍少」,讀起來會有點像是giver take,意思就是more or less,亦即「大約、差不多」。而它經常只是一種語氣轉折。

It'll be ready at 6:00, give or take a few minutes. 六點就會準備好,頂多差幾分鐘。

Give or take還可以用來當「除了」,來看一段對話:

A: How's your new phone?

你的新手機好用嗎? B: Yes, it's great, give or take a few minor problems.

很好,除了一些小問題。

Give and take

(X)給和拿

(O)折衷、讓步

這個片語經常用在給人建議或接受別人意見的場合,大家互有商量,互相「遷就、妥協」。

You need a give-and-take attitude to get along in this firm. 要想在這個公司和同事相處得好,你需要有相互體諒的態度。

Give and take也可以指討論激烈、針鋒相對、非常活絡。

It was a good meeting. There was a lot of give-and-take, and we all learned. 會議開得不錯,討論熱烈,大家都學到很多。

Give and take也有一句相關成語,叫做Give someone an inch and he’ll take a mile. 中文叫做「得寸進尺」。

這句不難理解,中文也有類似表達,「給人一英吋,他就會拿走一哩」,意指做出讓步後,對方會變得貪得無饜,索求更多。

Take it as given

(X)拿走別人給的東西。

(O)可以預見、被視為會發生的事。

Given在這裡的意思是,假定的事實,講白話一點,就是雖然現在還沒發生,但將來一定會發生的事實。

It is taken as a given.

這事被認為是已知事實。 I think we can take their support as given.

我想他們一定會協助我們。

