來自台灣的我，在德國徹底反省自己內心的「種族歧視」

自從新冠肺炎疫情爆發，在世界各地亞洲人遭受種族歧視的案例層出不窮，他們的遭遇包括肢體及言語的暴力威脅，被罵是「病毒」、「滾回中國」等等，這讓許多亞洲面孔的人在疫情期間備感焦慮、恐懼甚至憂鬱。

2020年3月左右，疫情擴散至德國，社會緊張的氣氛蔓延，我有一位泰國朋友甚至因為太過於害怕遇到種族歧視攻擊，不敢出門去上班，她跟我說：「比起病毒，種族歧視更讓我感到恐懼。」

在疫情剛爆發的那一段期間，我因為太頻繁聽到亞洲人遭遇到種族歧視的經驗，我甚至連出門去超市購物都會感到驚恐，也開始心生想回台灣的念頭。但後來我還是有意識到，我不能因為一些負面的經驗就開始排斥「所有」德國人或是對他們產生戒心，因為生活在德國的這幾年，我真的看見很多德國人努力地對抗著種族歧視。

例如有一次我和我德國室友坐車回家，車上有兩位男性正在用他們的語言聊天，我聽不出來是什麼語言，但因為車上也很安靜，他們的對話即使是以正常音量進行，一旁的乘客也能聽得一清二楚。

後來有一位看起來真的滿兇惡，穿著打扮有點奇怪的男子要往他們那裡走去，並作勢要攻擊他們，他警告那兩位聊天的男性：「你們閉嘴！很吵！」正當這位憤怒的男子要走向他們的時候，另一位比他更高大並戴著馬形狀的毛帽的德國男子立刻站起來，擋住了他的路線，阻止他往前走並要求他安靜。

他們雙方僵持了一陣子，同時，有兩位德國男性也圍繞在那位兇惡的男子身後，準備加入救援，就只怕有什麼衝突即將爆發。我的德國室友也站了起來罵他：「車上就你最吵，講話的也是你！」

電軌車行駛了兩三站，後來我們的站牌到了，就下了車走回家。我也不知道後續事情是如何發展，但我感到非常驚恐也很難過，這是我在德國第一次目睹這樣的事情。那兩位講著外語的男性的髮色和臉孔有一點像中東國家的人，所以我判斷那位兇惡的德國人可能真的是因為「種族歧視」而想攻擊他們。

2018年，位於德國東部的城市開姆尼茨，一位35歲德國男性被刺殺身亡，據媒體報導犯罪嫌疑人可能是來自敘利亞及伊拉克並持有難民身分的人，然而極右派人士在得知此消息之後，到街上遊行抗議，他們高喊著「外國人滾出去！」有些人甚至直接在街上攻擊擁有外國面孔的人，示威伴隨著暴力與衝突，上街人數估計有800至1000人。

面對這樣排外且暴力的示威遊行，德國一些知名的樂團歌手也舉辦了演唱會，作為一場反示威（counterdemonstration）活動以示回應，其中包含知名樂團 Die Ärzte（醫生樂隊）、Die Toten Hosen（死褲子樂隊）, Feine Sahne Fischfilet以及饒舌歌手 Marteria。

這場反示威活動估計約有6萬5000人參加，在標語#Wirsindmehr （中文：#我們有更多的人）的宣傳口號之下，參與者一起譴責排外主義思想及暴力行動。可見的抗議標語包括：「我們想要在沒有恐懼以及憎恨的環境下生活。」遊行結束後，我的一位德國同學也在臉書上換了一張他在遊行現場拍的照片，展現了他對於外國人的歡迎與友善。

萊比錫大學的校園環境，也讓我發現許多人對於種族歧視議題的關注。

Photo Credit: AP / 達志影像

2019年12月，我正準備要去上課時，在廳堂走廊看見牆上貼著好幾張白色A4的影印紙，標題寫著：「對抗在校園的種族歧視以及whitesplaning！（註）不要提供平台給種族主義者的科學家！」傳單裡面主要在討論歷史學家范德海登（Ulrich van der Heyden）在談論東德時期莫三比克勞工的出版著作裡，除了歌頌東德時期的國際政策，甚至也「淡化」東德時期種族歧視的情形。

此外，傳單也提到，他在著作裡聲稱東德時期的種族主義還有納粹思想，是從西德進口的產物，這些觀點與言論引起了許多人的不滿與批評的聲浪。對此，Thomasius Club舉辦了一場討論會，邀請范德海登到萊比錫大學圖書館的咖啡廳，直接與民眾展開對話。

對於種族歧視議題很感興趣的我也參加了這一場討論會，當天現場來了很多人，討論得也很激烈，例如有人質疑范德海登為什麼在書中引用史塔西警察的監聽紀錄作為參考，認為這一點也不嚴謹。也有人質問他，東德時期很多人會稱呼越南勞工為Fidschi，這難道不是種族歧視的表現嗎？但范德海登仍然否定東德時期種族歧視的存在。

在一長串的激烈問答之後，在現場比較年輕的聽眾，都對於他的發言與觀點感到憤慨不已，有幾個人甚至直接譴責他是種族主義者，也準備要離開現場。此時主持人似乎也不知道要如何穩定那快要失控的場面，我舉了手示意我想要發言。

在主持人的同意之下，工作人員把麥克風遞給我。那些本來準備要走的幾個人，坐了下來聽我說話，我覺得他們的眼神展現了友善與好奇。

拿到麥克風後，我真誠地分享了我那段時間對於種族歧視的反省：

我目前正在德國讀碩士，來自台灣。我關注種族歧視的議題已經一段時間了，我很感謝德國很願意去談論這類議題，這讓我也可以慢慢發現根植在我腦中的種族歧視思想。 比方以台灣來說，台灣有很多來自東南亞的移工。以前我雖然沒有做什麼對他們不好的事情，但我心中卻還是有著歧視的態度，例如以前可能我看到他們的時候，我會下意識不想靠近他們。 後來我才了解到，其實種族歧視並不限於對他人的辱罵或是任何暴力行為，而包括我們在心裡將人類以外表或是膚色的不同，劃分階層。甚至，也可能是否定他人種族歧視的遭遇。 總之我很感謝在德國對於這類議題總是不避諱地討論，這讓我也有機會能夠檢視自己內心的種族主義思想。

說完我的想法之後，有一些人給我掌聲，討論會也結束了。散場後有兩位參與者向我走來給我肯定與鼓勵，主持人也特地感謝我為這場討論會作了富有哲學意義的結尾。

我認為這一場討論會以及參與者對范德海登教授的批判，反映出很多人對於種族歧視議題的謹慎與關注，對於學術界的出版仍然嚴謹審視，值得給予鼓勵。畢竟種族歧視的表現不僅是外顯的行為，而是藏匿在思想當中，我也很高興自己能夠以一個少數群體（minority）的身分來看待種族歧視的議題，這讓我有了機會做深刻的反省。

我覺得在德國能常常有這樣議題的分享與探討真的很難得可貴，很珍惜能夠看見許多德國人正致力於對抗各種形式種族歧視的決心。

註：根據dictionary.com的解釋，whilesplain意指對少數群體的經歷發表評論，或以優越或指責的方式向有色人種解釋種族主義。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航