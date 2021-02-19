農曆新年在越南為國定假日，在台越南朋友又是怎麼過年的呢？

《越南夯台灣》是由John和秋姮一同主持，內容透過輕鬆的影片，分享台越之間的文化觀察和語言教學。

農曆新年在越南為國定假日，而在台越南人又是如何慶祝新年呢？在這集《越南夯台灣》中，John和秋姮邀請了在台灣工作或唸書的越南朋友到家中過新年，這群朋友中，有的已在台灣成家，有的還在唸博士班，有的在學中文，有的則是在公司當上班族。大夥親自下廚，一同享用越南北、中、南食物，有芝麻餅、越南方形粽、炸春捲、火腿、越南酸菜、豬頭肉等，最後，在異鄉相聚的的同鄉，一起舉杯慶祝新年到來。

註：依台灣勞動部統計，截至2020年3月底，在台越南籍移工有22.1 萬人，而根據教育部資料，109學年度在台留學生的越南學生人數為17,030人。

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責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒