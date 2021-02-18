遭外力介入採購疫苗生變？陳時中嘆「有苦難言」，德國BNT：還是會賣給台灣

一直對於疫苗進度「守口如瓶」、不願透露太多的指揮中心指揮官陳時中，昨（17）日首度鬆口，台灣原訂向德國BNT購買500萬劑疫苗，原本合約簽定在即、卻因外力介入生變，可能「有人不希望台灣太高興」。不過BNT公司稍晚則發表聲明指出，仍會按計劃提供疫苗給台灣。

陳時中被批「資訊不公開透明」：我有苦難言

疫情持續延燒，疫苗成為眾人儘早讓生活恢復正常的盼望；台灣除了自行研發國產疫苗，也積極向國際大廠洽購疫苗。陳時中早在去年就宣布，台灣預計向國際洽購2000萬劑疫苗，其中約500萬劑透過武漢肺炎疫苗全球取得機制（COVAX）取得，並洽購1000萬劑AZ疫苗以及500萬「其他廠牌」疫苗，但這500萬劑疫苗是什麼廠牌、何時簽約，陳時中始終不願透露太多。

綜合《中央社》和《聯合報》報導，陳時中昨天上午接受電台主持人周玉蔻專訪時首度證實，這500萬劑就是輝瑞BNT疫苗，台灣早在去年就和德國BioNTech公司直接洽購500萬劑疫苗，由於德國BioNTech公司將台灣在內的大中華地區代理權都授權給中國的上海復星醫藥公司，台灣在談判過程中，一路都很擔憂有外力介入、政治壓力，擔心生變，才遲遲未對外公布。

陳時中說，當時是直接和BNT談，去年底眼看簽約在即，雙方已也在互相檢視新聞稿，他在記者會中被問到疫苗購買進度時雖幾度想講，但最後仍忍住沒講出來，畢竟還未簽約就已經有很多變數，想不到對方就在簽約前夕還「真的有變化」。

是什麼因素導致生變？陳時中表示，BNT當時僅說是「內部有意見」以及「國際疫苗分配」，這中間可能是商業關係或政治意涵，無法斷定，「但有人不希望台灣太高興」。

此後，陳時中頻頻被外界批評在疫苗議題上不夠透明，他苦笑道：「我是有苦難言」，該合約至今沒有完成簽約，因此也沒有毀約問題。但他坦言，這確實打亂了台灣的疫苗布局。這些變數也讓陳時中後來面對疫苗問題態度轉趨保守。他表示：「真的是心中擔憂，因此才說只要一有確定就會對外界說明清楚。」

《路透》：BNT還是會賣台灣

在陳時中透露有外力介入疫苗採購的簽約之後，《路透社》報導，德國BNT（BioNTech）公司透過電子郵件發表聲明，表示他們仍計劃提供疫苗給台灣。

聲明說：「BioNTech致力協助世界各地終結疫情，我們打算提供台灣疫苗也是這項全球承諾的一部分。相關討論仍在進行中，BioNTech也會更新相關消息。」

《路透社》指出，BNT和上海復星公司簽署協議，由上海復星獨家代理BNT新型冠狀病毒疫苗在大中華地區的經銷，包括中國大陸、香港、澳門和台灣。上海復星付給BNT公司8500萬美元（約台幣23.7億）的授權費，並投資5000萬美元（約台幣14億元）入股BNT。

為什麼不買中國疫苗？

《中央社》報導，面對「何不買中國疫苗」的問題，陳時中昨天也在記者會上表示，疫苗採購須符合安全、有效、可以買、有人願意用等4原則，中國疫苗前3項都不符，也不知多少人想用。

陳時中說明，中國疫苗無論在安全、有效性等技術性資料都不完整，台灣的法律也規定不可買，衛福部並沒有修法的想法，專家也沒有對中國疫苗提出特別建議。

《中央社》報導，陳時中過去回應媒體詢問時不只一次提到，中國疫苗能否進口牽涉兩岸貿易法規（依《臺灣地區與大陸地區貿易許可辦法》及經濟部國貿局公告之大陸物品不准許輸入項目彙總表），台灣一直沒有開放中國製血清、血液製劑和疫苗進口，並不是因為此次疫情，而是長期以來對中國的製程有疑慮，加上中國過去有許多疫苗曾出現問題，因此一直沒有開放。

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責任編輯：李秉芳

核稿編輯：黃筱歡