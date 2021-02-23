重鬱症患者的自白：我們和其他人一樣，生命有高有低，只是我們的低潮比別人更低

身為一個重鬱症患者，已經有五年多的時間了。從一開始因為一段「追逃模式」的感情得了輕鬱症之後，原先以為自己只要吃個藥，就會有好起來的一天。沒想到，我的輕鬱症沒有好起來，反而隨著年紀增長，要面對的事情越來越多，從輕鬱症轉為了重鬱症。

不過既然身為一個患者，活久了多少也會遇到許多關於憂鬱症的迷思，而作為一個心理作家，如果能透過自己的影響力，將自身所感所思傳遞出去，打破大家的迷思，我認為也是我能盡的微薄之力。因此，我決定下筆寫這篇文章，雖然不能代表所有憂鬱症患者的情況，但至少就我所知，有一些憂鬱症患者確實會有這些情況。

憂鬱症是一種治得好的病嗎？

關於憂鬱症紀實，市面上的書籍還真的不少，作家蔡嘉佳就曾寫過《親愛的我Oh! Dear Me：250天憂鬱症紀實》一書，而我的朋友張閔筑也曾寫過《別再叫我加油，好嗎：我用心理學救回了我自己》一書。

這兩本書讓一些人有個誤解：誤以為這兩本書寫的是她們的康復之路。因緣際會之下，我曾經問過蔡嘉佳，她說這是世人最大的誤解，誤以為她的病好了，其實沒有；而張閔筑的著作，書名更容易讓人誤解她的病已經好起來了，但其實也沒有，她依然在生存與死亡的邊緣掙扎著，與我一樣，時不時就會陷入想自殺的境地。

我不確定這些書名是怎麼產生的，但就我對出版社的了解，他們多半會期望一本書是能讓世人看完之後，帶來正面效應的書，而世人總是期望憂鬱症是可以被治好的。但這種幻想，對憂鬱症患者來說是最大的壓力。就我所知，憂鬱症即使被「治好」，它的復發率仍極高。而且到底何謂治好？一個人如果狀況好到可以停藥，那麼我們也得等到這個人離世的那天，確定他這一生中都再也沒有復發過，我們才能將之稱為「治好」吧？這是多麼困難的一件事，怎麼能輕易期待這會發生？

如果從心理學與心理治療的角度來理解憂鬱症，會發現憂鬱症的治療其實是以臨床治療為主、藥物治療為輔。事實上，藥物是讓我們苟延殘喘的維他命C，比較有幫助的是臨床心理治療。

但了解醫療體系的人便會知道，醫院中有健保給付的臨床心理治療非常難排進去，而就我去過的醫院而言，一個人排了大概半年，只能去做四次50分鐘的治療，便又要再排半年。如此曠日廢時，又要如何治好呢？

而得憂鬱症的人不乏經濟弱勢族群，若不是健保給付的治療，一次50分鐘的會談就要2000元到3000元，一般人可能難以負擔這樣的價碼。別以為這是心理師貪財，事實上心理師是一個很難做的行業。舉例來說，新手心理師沒飯吃，老手心理師通吃。機構要選人，當然選有經驗、有名望的心理師，新手心理師多半得到鄉鎮發展──至少就我所知，新手心理師較難在台北市找到工作。

這不見得是偏見。新手心理師的能力確實比較難以應付困難的個案，畢竟心理治療靠的其實是人生歷練居多，心理所的訓練是幫助想成為心理師的人，將人生歷練轉化為實際能夠治療個案的能源，這也是新手心理師通常不易找到工作的原因之一。

而心理師的經驗自然就反映在價碼上。到了心理治療所，實習生的價碼一定最便宜，但得到療效的可能性或許也較低。我不願一竿子打翻一船人，但新手心理師實在很難在剛起步時就做得很好，這是我們可以想見的。所以越資深的心理師越貴，但經濟壓力通常也是憂鬱症來源之一。而在健保給付的資源如此匱乏之下，要我們「好起來」是否太過奢侈？

更何況，保險公司不願意為有心理疾病的人投保。一來目前沒有保險可以給付心理治療費用，二來萬一為有心理疾患的人投保，後來因為發病或自殺住院，保險公司會賠慘。正因為如此，我們往往連投保的權利都沒有。

「既然你都要去死了，還玩這些幹嘛？」

我怕死，更準確地說，我害怕自己沒死成變成半殘。我有時候希望我有一把槍，或是一瓶氰化鉀，我不知道《名偵探柯南》裡面的氰化物為何那麼容易取得，但我知道只需要三秒，氰化物就足以讓我解脫。但可惜我沒有。

憂鬱症的人，很常被責怪的便是「既然你要死，那你還讀書幹嘛？你浪費家裡的錢，然後跳下去就沒了。」我爸便時常如此。蒐集棒球簽名是我的樂趣之一，我心情好的時候，玩棒球玩得很瘋狂。但憂鬱症來襲時，即便只要到離家30分鐘的地方，就有機會簽到日本職棒的頂級球星，我卻完全沒有力氣起床。

但我爸爸不懂，他總是叫我「你要死，先把這些球賣一賣。」他不知道憂鬱症的人並不是時時刻刻都在低潮裡的，我們和一般人一樣，生命有高有低，只是我們的基線比別人低，低潮比別人更低，所以一般人陷入低潮時也許還能工作，失戀時能裝作沒事照常上下班。但我們不行，我們可能連起床都有困難。而我即便起來了，搭捷運時會暈眩，必須坐在地上，因為擔心坐了博愛座被他人責罵；走路隨時可能突然呼吸困難，因為自律神經失調的症狀讓我如此──心悸、噁心、拉肚子，而且是秒拉，好幾次我就這樣拉在褲子上，根本來不及跑到廁所。

對，我們還是會有「正常人」的生活，但請記得，我們正常時比一般人的正常更低潮，我們的低潮會讓我們窒息想死，那種窒息感十分無助。即便我們知道要慢慢來，但卻慢不下來，因為社會、家人希望我們好起來，所以背負著這些的我們，比誰都想脫離憂鬱的狀態好起來。但我們不知道什麼時候會突然發作，然後就走了。

要如何幫助憂鬱症的人？

首先，帶著這個命題的人，請先好好地反思一下，「幫助我們好起來」這樣的思維，帶給我們的是幫助，還是壓力？正因為太多人希望我們好起來，所以我們的壓力才會更大，才會陷得更深。

所以，如果真的想幫助我們，請不要期望我們好起來，帶著「憂鬱症是一種不治之症」的想法陪伴我們，對我們會相對好一些。我們也很想盡一些社會責任，為這個社會做一些事，所以我們常常責怪自己很廢、很糟，不知道自己幹嘛活在這個世界上。

這個社會不會要求一個小兒麻痺的人成為短跑好手，但憂鬱症患者卻老是被要求要像一般人一樣，不能讓別人體諒我們，我們得表現得像一般人一樣好。對我們抱持著這樣的期待與要求，其實也不能責怪社會大眾，畢竟我們的病是肉眼看不到的，我們的殘障是在心裡、大腦裡，而非顯而易見。正因為如此，如果真的要幫助我們，那最好先認清我們也是身心障礙者。

我知道政府正逐步修正身心障礙的鑑定標準，但距離讓憂鬱症患者能有更有品質的生活，還有一段路要走。

事實上，憂鬱症患者可能是討人厭的，以我為例，我本身有亞斯伯格傾向和焦慮症，正因為亞斯與焦慮，讓我也有了憂鬱。我生長的家庭並不完美，我是一個焦慮依附者，對於未知的事情會非常焦慮、恐慌，所以會心悸、失眠、呼吸困難、耳鳴；我對於找不到女朋友也會如此，所以當我遇到逃避依附的女友時，有可能變成恐怖情人，跑到別人的宿舍下堵人、多次瀕臨在自殺邊緣，卻被別人當作是情緒勒索。這樣的我，一點也不會讓人想同情，對吧？

期望憂鬱症患者永遠表現得像是「值得同情」的樣子，也是一個不切實際的期待。如果你所期望的幫助，是希望「讓自己成為一個有能力幫助人的人」，那麼請不要帶著這樣的心態幫助我們，否則你可能會從一個「助人者」，變成一個「責怪我們不領情」的「受害者」。

我們真正需要的幫助，是看見我們除了憂鬱之外，有什麼擅長之處，然後讓我們在合適的地方發揮所長。以我為例，我是一個文字能力還可以的人，讓我寫文章是適得其所，如果讓我寫棒球文案或心理文案，更能讓我發揮所長，再加上亞斯的特質，我對於喜好的事物會瘋狂地去鑽研。

只可惜，台灣的心理科普發展還不夠發達，心理相關出版社也很少，體育界更是一個窄門，很難擠身其中，所以目前的我，只求能有多幾個平台讓我寫心理學文章，以及有能夠接受我的公司，讓我寫寫文案養活自己而已。

如果真的能為憂鬱症患者量身打造適合於他們的環境，就像為肢障者、視障者、聽障者改善屬於他們的工作場域一般，那就是對我們最大的幫助了。

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責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航