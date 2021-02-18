「如何解決國民黨問題將影響區域穩定」江啟臣入選《時代雜誌》2021百大明日之星

時代雜誌今（18）日公布年度2021NEXT百大人物，48歲的國民黨主席江啟臣，成為台灣唯一入選了這個次世代明日之星的名單的人。文章指出，江啟臣深知這個全亞洲最老的政黨需要改革，吸引台灣認同強烈的年輕選民，但此舉卻可能激怒對台態度日益強硬的中國當局，江啟臣解決國民黨問題的決斷與能力，將攸關區域穩定。

為什麼江啟臣將是下個世代的重要人物？

去年1月國民黨在總統大選落敗後，黨內興起改革聲浪，前黨主席吳敦義火速辭去職務，而時任立委的青壯派代表之一江啟臣，在2020年3月的黨內選舉中，在幾乎所有的選區都擊敗對手郝龍斌，成為中國國民黨史上最年輕的黨主席。

《時代雜誌》（TIME）介紹文章寫道，48歲的江啟臣是亞洲「最古老政黨」（126歲的）國民黨有史以來最年輕的領導人；他知道改革並非易事，但是鑑於國民黨剛剛連續在2016、2020年大選遭受2次慘敗，他知道國民黨需要擺脫老化的基本盤，並吸引新世代的選民。

然而問題在於國民黨長期以來一直抱持台灣和中國是同屬於一個國家的立場；這觀念受到中國政府的歡迎，但卻與渴望走出自己路的台灣年輕世代疏遠。

這篇由《時代雜誌》駐東亞記者查理・坎貝爾（Charlie Campbell）撰寫的文章指出，重新調整國家認同、兩岸政策的立場，對國民黨的未來至關重要，但這有可能激怒對台態度日益強硬、不願放棄武力犯台的中國政府。中國政府過去一再表示，只要台灣宣布獨立，就可能會動用武力。而美國依《台灣關係法》售台軍武也可能捲入區域衝突。

《時代雜誌》甚至認為，台海區域的穩定，可能取決於江啟臣解決國民黨內問題的能力。除了平息黨內民粹聲浪之際，這將是他的重要任務。

值得注意的是，《紐約時報》幾天前刊出1篇江啟臣的專訪，也提出類似的論述，文中指出國民黨不受新世代歡迎的主因包括堅持與中國維持「友好關係」的態度，許多年輕人認為這個黨已過於保守傳統，除非做出重大改變否則將不再支持他們；而江啟臣在就任後誓言帶領這個126歲的政黨進行轉型，強調國民黨必須與時俱進。而此改革是否能夠成功，不僅對於台灣未來有著深遠影響，對於北京、美國華府亦是如此。

時代雜誌每年評選百大影響力人物，2019年首次擴增，列出次世代百大影響力人物名單（TIME100 Next）。江啟臣是第2屆名單上唯一台灣人士。

江啟臣努力靠近青年，但兩岸論述仍是國民黨致命傷

江啟臣向《時代雜誌》表示：「青年將是我們黨的主要決策者。」

江啟臣上任後確實推動一連串改革，包括啟動國民黨數位黨部、電子商城、推出國民黨的專屬app應用程式、在多個社群媒體上都更積極且活潑化經營，希望能跟上網路世代。其中電子商城的一半營收還作為青年發展基金。

另外國民黨也恢復辦理革實院的青年營隊，找來新世代關心政治的族群，希望能培養自己黨政人才。另外成立「社會創新青年委員會」並由江啟臣主席親自主持，定期召開會議，作為國民黨與社會溝通的觸媒，貼近青年世代關心議題。

國民黨青年部今年1月更以「青年參政七號角」為主題，從入黨、培訓到升遷推出青年培育計畫，並史前無例提出將公開海選青年部、新媒體部及政研部副主任，江啟臣也加碼裁示，其中優勝者應擔任國民黨文傳會的發言人，代表國民黨對外發言。

國民黨青年部則指出，去年1月大選敗選後出現青年入黨潮，超過3500位青年入黨，顯示在最艱難的時刻，仍有許多有志青年願意力挺國民黨的理念。而國民黨青年團則在去年同志大遊行罕見以黨的身份「出隊參加」。

不過雖然國民黨在江啟臣的領導下，展現力圖與新世代重新接軌的決心；但是在兩岸論述上的改革似乎就顯得欲振乏力。江啟臣雖然在競選黨主席時多次表示國民黨過去一直堅持的「九二共識有點舊了」，然而此說法也在黨內引發震盪，許多黨內大老都對江啟臣不滿；經過國民黨去年全代會的折衝討論後，最後九二共識確定保留；而國民黨目前雖然主力關注食安、民生等相關議題，但在兩岸論述上仍經常被新世代的網路輿論攻擊過於「親中」。

《時代雜誌》不設年齡上限，任何年紀都能嶄露頭角

《中央社》報導，時代雜誌總編輯費森塔爾（Edward Felsenthal）在致讀者文中寫道，這100位明日之星正在形塑未來，他們因應危機的表現最令他印象深刻。

本屆最年輕入選者是TikTok粉絲破億的16歲網路紅人查莉達米里歐（Charli D'Amelio），最年長的是51歲新科聯邦參議員華諾克（Raphael Warnock）。費森塔爾說，時代雜誌刻意不設年齡上限，彰顯任何年紀都能嶄露頭角。

100位入選者橫跨演藝、體育、政治與社會運動等領域，包括歌手杜娃黎波（Dua Lipa）、影星安娜德哈瑪絲（Ana de Armas）、美國職籃NBA明星唐西奇（Luka Doncic）、芬蘭總理馬林（Sanna Marin）、白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）。

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核稿編輯：黃筱歡