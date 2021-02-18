取代「性別歧視失言」的森喜朗，橋本聖子接任東奧會主席、曾有性騷擾醜聞

東奧組委會前主席森喜朗因性別歧視的失言風波引咎辭職後，東京奧運暨帕運組織委員會今（18）日召開理事會，正式選出東奧暨帕運大臣橋本聖子接任主席。橋本聖子是運動選手出身，曾在冬季奧運奪得競速滑冰的銅牌；不過日本媒體也爆出，橋本聖子曾強吻運動選手，有性騷擾疑慮。

83歲的森喜朗本月3日發言涉及歧視女性，引起國內外批評聲浪，包括奧運志工、國內外贊助商等都紛紛表態譴責，森喜朗4日下午公開道歉、撤回發言，12日時辭去東奧組委會主席。橋本聖子本來據傳沒有意願接任主席，不過今日稍早她與首相菅義偉會談後受訪時表示，她同意接任東京奧運暨帕運組織委員會主席，並已請辭原本的大臣一職。

橋本聖子是誰？

綜合媒體報導，56歲的橋本聖子，1964年出生於北海道勇拂郡早來町（現安平町），當年也是東京首度舉辦奧運，她曾說自己的名字就是取自奧運聖火的聖字。橋本曾是競速滑冰運動員、自行車運動員，並曾7度參加夏季及冬季奧運，在1992年阿爾貝維爾（Albertville）冬季奧運女子1500公尺競速滑冰項目替日本拿下銅牌；罕見同時擁有冬、夏季奧運的出賽經驗。

橋本1995年進入政壇，首次當選參議員，歷任外務副大臣（外交部副部長）、自民黨參議院議員會長，2019年9月就任東京奧運暨帕運大臣。她也擔任過日本奧運委員會（JOC）副會長、2014年索契（Sochi）冬奧、2016年里約奧運的日本國家代表隊團長。

橋本進入政界後並未放棄自己最熱愛的運動，每天凌晨3點就起床騎自行車練習，白天擔任國會議員，晚上下班重訓2小時，這也讓她在進入政界的隔年（1996年），以現職國會議員的身份出賽當年的亞特蘭大夏奧會自行車項目，而此事也讓她飽受政界及體育界批評，最後成為橋本的引退賽。

不過橋本雖作為女性，被選為在東京奧組委主席取代歧視女性的森喜朗，但早在日前，日本媒體就踢爆她會騷擾強吻帥哥，甚至還有酒後「露出癖」。

《U體育》曾在2014年時踢爆，橋本聖子被曝強吻花式滑冰選手高橋大輔，相關照片一公佈便在日本掀起不少爭議，據悉高橋大輔被強吻的是在當年冬奧結束後的慶功宴上。

《週刊文春》18日再次報導此消息，指稱橋本涉嫌熊抱、強吻高橋大輔；2014年8月22日發行的《雪梨晨鋒報》（The Sydney Morning Herald）也有提及此事，但當時高橋大輔否認自己有遭受性騷擾，時任冬奧會日本選手團團長的橋本也否認強吻高橋，聲稱自己和選手團的選手、職員都和外國選手有許多交流，見面時常會自然地擁抱和親吻。

奧運大臣將由丸山珠代回鍋

而橋本在請辭奧運大臣後，遺缺擬由自民黨參議員丸川珠代回鍋接任。

《中央社》報導，丸川今年50歲，是參議院東京選區選出的參議員，2007年首次當選參議員，目前已是第3屆。她歷任電視台主播、參議院厚生勞動委員長、環境大臣等職務，並曾於2016年8月起擔任一年的奧運大臣，目前擔任自民黨的宣傳本部長。

東奧還辦得成嗎？

《路透》報導，日本研調機構東京商工（Tokyo Shoko Research）調查顯示，逾半日本企業認為東京奧運應該取消或進一步延後。此次調查於2月1日至8日進行，超過1.1萬家企業接受了調查，結果顯示56%的受訪企業認為，日本應該取消或推遲這屆奧運會，較上次8月的結果53.6%上升，僅7.7%的受訪企業表示，東奧應按計劃進行，遠低於上一次調查的22.5%。

近20%的企業表示，本屆奧運會應該在限制進場觀眾的情況下舉行，有17%則認為以閉門賽方式舉辦，而超過70%的公司透露，取消或推遲奧運對他們的收益幾乎沒有任何影響。

《中央廣播電台》報導，而原訂3月舉行的東京奧運聖火傳遞，島根縣知事丸山達認為政府與東京都因應武漢肺炎防疫不力，他昨日表示，若不改善，島根縣為了避免疫情從東京擴大，將不得不取消聖火傳遞。

聖火傳遞預定3月25日從福島縣開始起跑，5月15、16日傳遞路線到島根縣，有170名跑者預定將7月23日東奧開幕式當天跑到終點東奧主場館新國立競技場。丸山表示，今後約1個月期間將觀察政府與東京都政府應對防疫措施，再正式做出是否撤出辦聖火傳遞的決定。

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責任編輯：李秉芳

核稿編輯：黃筱歡