新聞網戰：Google與新聞集團簽約分潤，臉書卻一夕之間封殺所有澳媒和官方新聞

澳洲政府近來研擬草案，要求跨國科技巨企Google和臉書必須付費給媒體公司才可刊載新聞。Google昨（17）日宣布與媒體大亨梅鐸（Rupert Murdoch）旗下的新聞集團（News Corp）達成交易；臉書則拒絕妥協，今起限制澳洲地區民眾在平台上觀看或分享新聞的權限，不僅私人媒體企業、連政府衛生部與氣象局等網頁也全都被封鎖。

《路透》報導，澳洲政府研議中的《新聞媒體議價法》（news media bargaining code）旨在要求網路搜尋引擎龍頭Google和社群平台臉書向新聞媒體付費，因為媒體報導內容對於Google和臉書的流量實際上有貢獻；法令要求這兩大巨企自行與媒體達成交易，或者強制以仲裁制定雙方可接受的價格。

Google和臉書原本皆持強硬態度，揚言若強制要求他們付費給媒體，就退出澳洲市場或取消澳洲地區的服務。然而Google母公司Alphabet Inc.近來態度急轉彎，昨宣布已與梅鐸家族旗下的「新聞集團」達成鉅額交易。

Google與梅鐸新聞集團達成3年協議

出生於澳洲墨爾本的媒體大亨梅鐸旗下有「新聞集團」和「福斯公司」兩大系列，涵蓋數十家媒體。隸屬「新聞集團」的知名報社有《華爾街日報》、《紐約郵報》、英國《泰晤士報》、澳洲《澳洲人報》，電視台則有歐洲《天空新聞台》、國際知名的《國家地理頻道》等。

Photo Credit：AP / 達志影像 掌握全球媒體半邊天的梅鐸集團創始人魯柏梅鐸出生於澳洲，已獲得美國國籍。

據《CNBC》，Google與梅鐸「新聞集團」達成為期3年的交易，新聞集團在美國、英國、澳洲的品牌皆能呈現於Google News Showcase的頁面，未來也可透過Google開發的平台獲得廣告分潤，Google旗下的YouTube則會對新聞影片進行投資。

Google為何態度轉變？

素來不合的Google和梅鐸新聞集團能達成協議，相當難得。新聞集團旗下各家媒體長期批評Google剝削新聞業者，這可能使Google發現自己在澳洲處境岌岌可危，加上新聞集團和其他媒體集團輪番抨擊，不僅在澳洲，歐盟近年來也討論類似法規，例如尚有爭議的《數位單一市場著作權指令》第11條，要求搜尋引擎和新聞整合平台應該向其使用的內容來源網站付費。

澳洲聯邦參議員帕特里克（Rex Patrick）就向Google喊話，像《新聞媒體議價法》這類法案，未來各國也將會推出，「難道你要退出每個市場嗎？」

《BBC》報導指，Google在澳洲佔市場比例和其他國家地區差不多，約90%至95%；對Google而言，澳洲市場並不大，以2019年來看，Google在澳洲年營收為48億澳幣（約新台幣1040億元），其中廣告收入就佔43億澳幣，計入所有成本與開支後，年淨利約1億3400萬澳幣（約新台幣31億元），Google母公司多的是現金來彌補缺口，但更重要的是Google是否希望現代西方民主國家有機會充分體驗其他搜尋引擎，然後可能發覺原來Google是可被取代的。

2018年，科技月刊《Wired》的專欄作家實驗3個月不使用Google搜尋，全用微軟開發的Bing搜尋引擎，結論是大多時間幾乎可行，除了要找舊文章的時候，因為他平常使用Google搜尋時所用的技巧不大適用。微軟已經表態，願意遵守法規付費給新聞媒體公司。

Google或許不願冒著險，除了與梅鐸新聞集團簽約，也和澳洲《西澳七號傳媒》（Seven West Media）、《九號娛樂集團》（Nine Entertainment Co Ltd）等完成簽約。與梅鐸新聞集團的合約價格並未揭露，而與澳洲《七號》和《九號》的價碼合計約為每年6000萬澳幣（約新台幣13億元）。

臉書一夕封殺澳媒和澳洲官方機構

另一方面，臉書昨天宣布將限制澳洲地區的使用者分享或觀看新聞內容後，今天立刻做到。澳洲居民一覺醒來，已無法在臉書上觀看新聞媒體和官方新聞資訊；澳洲氣象局關於森林野火、洪水和其他自然災害的新聞警示全被屏蔽，昆士蘭州和南澳洲的衛生局官方臉書內容也被擋；充當政令布達站的澳洲公廣媒體《澳洲廣播公司》（ABC）臉書已變成空白頁。

Photo Credit：AP / 達志影像 《美聯社》記者實測《澳洲廣播公司》官方臉書，動態牆已成空白。

據臉書聲明，現在澳洲新聞媒體無法在臉書上發布內容；外國媒體可以在自己的頁面發布新聞，但澳洲居民看不到；澳洲居民完全看不到澳洲和外國新聞；澳洲以外的使用者也無法看到澳洲媒體臉書上的所有內容。

臉書此舉受到新聞業者和議員批評，特別指出在疫情期間和野火季節，擋下這些災害新聞相當不道德；人權觀察亦指出，臉書一夕之間切斷一整個國家接觸重要資訊的權限，完全不合理。《雪梨晨鋒報》（Sydney Morning Herald）編輯戴維斯（Lisa Davies）表示，臉書這招就是在「發脾氣」（tantrum），結果將會使平台上的誤導資訊、極端主義和陰謀論更加氾濫。

臉書為何選擇與Google不同路？

臉書在聲明中看似義正詞嚴地表示，澳洲政府的《新聞媒體議價法》根本「誤解了本平台、與透過本平台分享新聞資訊的使用者之間的關係」；臉書自稱，平台去年提供澳洲新聞出版商51億次免費推薦內容給讀者的機會，這些曝光機會價值高達4億700萬澳幣（約新台幣88億元）。

臉書更指，新聞媒體帶給臉書的收益相當微小，且一家媒體在臉書平台上刊載的新聞篇數，僅佔媒體自家網站上的4%。臉書說，是因為新聞業對民主社會很重要，「所以我們才打造免費工具來支援全球新聞機構為線上受眾提供創新內容」。

臉書揚言，準備在澳洲推出Facebook News工具，並增加對當地新聞媒體的投資，但是只打算在「正確的法規」之下做到這一點，而澳洲研議中的法規已經預設了是由政府來決定誰該加入協議、協議雙方能獲得多少免費服務和支付多少費用，那麼臉書現在將優先投資其他國家。

對於為何臉書與Google對澳洲政府的法案選擇不同應對方式，臉書也說明，因為兩者性質不同；Google是搜尋引擎，新聞出版商不是自動將內容放到Google上，但卻是主動在臉書平台刊載新聞，因為出版商自己也想增加曝光、吸引讀者訂閱和增加廣告商投資。

「不可思議。我是說臉書的自大。」

澳洲財政部長弗萊登伯格（Josh Frydenberg）表示，他今天已經和臉書執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）進行了有建設性的討論，雙方將會持續對《新聞媒體議價法》進行談判。

澳洲影子內閣的貿易與資源部長、工黨聯邦眾議員金恩（Madeleine King）在推特表示：

「所以臉書有能力立刻封鎖澳洲眾家媒體，還能在野火期間封鎖氣象局、消防局等官方機構的臉書頁面，但他們卻無法立刻將槍枝犯罪影片下架。真是不可思議，難以置信，無法接受，我是說臉書的自大。」

So Facebook can instantly block @abcperth @6PR @BOM_au @BOM_WA AND @dfes_wa in the middle of the #bushfire season, but they can't take down murderous gun crime videos?



Incredible. Unbelievable. Unacceptable. The arrogance. — Madeleine King MP (@MadeleineMHKing) February 17, 2021

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核稿編輯：黃筱歡