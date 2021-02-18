每人可領18萬台幣的補償金，英國將展開首個武漢肺炎「人體攻毒試驗」

為進一步理解「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，以下簡稱武漢肺炎）病毒如何影響人體，英國將在1個月內展開第一個人體攻毒試驗（Human challenge study），此研究將徵求90名年齡介在18 - 30歲之間的健康年輕人參與研究，並在安全且受到控制的試驗環境中，接觸武漢肺炎病毒。

依據英國政府發布的新聞稿，這項人體攻毒試驗受到英國政府的資助，目的是為了瞭解造成武漢肺炎感染所需的最小病毒量，讓醫師能夠對病毒更多的了解，以幫助疫苗與治療的研發、對抗疫情。

試驗將會如何進行？

這項攻毒試驗將會在一小群的試驗參與者身上施打經過臨床試驗、證實其安全性的候選疫苗，幫助了解對抗病毒最有效的疫苗是哪些。這項研究所使用的是去（2020）3月在英國傳播開來的病毒。

研究者鼓勵年齡介在18-30的健康年輕人志願參與這項研究，因為武漢肺炎併發症的風險在他們身上是最低的，志願參與者也會獲得時間與金錢的補償。

《衛報》報導，試驗初期將會在1個月內展開，目標是確認造成感染（infection）所需的最少病毒量是多少。試驗參與者通過篩檢測試後，就會被要求待在倫敦皇家慈善醫院內隔離。武漢肺炎病毒會在2天內透過鼻子滴入體內，受試者會被全天候監控至少14天，並且每天進行抽血與鼻腔拭子檢測。

倫敦帝國學院的邱（Chris Chiu）醫師表示他們會要求受試者透過一些道具測試他們的嗅覺，也會要求他們進行認知的測試。試驗結束後，參與者也會被持續追蹤超過1年，監測是否也任何長期症狀出現。為了補償受試者所付出的時間，每人將獲得4500英鎊（約18萬台幣）的補償金。

試驗結果可回答什麼問題？正、反方的觀點是什麼？

《BBC》健康與科學特派記者詹姆斯・蓋勒格（James Gallagher）分析指出，這項人體攻毒試驗能夠告訴我們幾乎無法在現實世界發現或回答、但很基本的科學問題。包含了「多少的病毒量才足以造成感染？」「免疫系統在初期是如何發動防禦？」

蓋勒格也表示，隨著英國越來越多人將對病毒免疫，今年稍晚將更不可能執行大規模的武漢肺炎疫苗試驗。但現在這個只收一小群人的試驗，仍然可以回答各種第二代疫苗效力如何，到疫苗是否足以對抗變種病毒株等重要問題。

《CNN》報導，試驗的支持者認為這樣的試驗更有效率，僅需非常少的受試者（因為研究者確知每個人終將會接觸到病毒），研究者也可以更快地發表相關的研究數據。然而，批評者則擔憂在缺乏安全可靠的治療方法下，就讓受試者暴露在充滿病毒的環境，並表示年輕、健康的志願參與者，不足以代表全體的人口。

根據英國政府的新聞稿，人體攻毒試驗已安全地執行過無數次，且在加速疾病治療進展上扮演著重要的角色，包含瘧疾、傷寒、霍亂、諾羅病毒和感冒。人體攻毒試驗也協助研究者確認哪些候選疫苗較有可能通過第三階段臨床試驗，通常會有數以千計的受試者參與其中。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：黃筱歡