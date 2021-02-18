【圖表】莫彩曦拿到「就業金卡」：過去1年就業金卡增加2.6倍，但人才卻多集中在一個領域

在Youtube上追蹤人數超過百萬的莫彩曦（Hailey）來自美國，在農曆年前申請通過核發台灣的「就業金卡」，未來在台灣可以自由尋找與更換工作，以及方便居留與入出境。

這張就業金卡是國家發展委員會根據2018年2月的「外國專業人才延攬及僱用法」核發，目的就是為了吸引與留住國外人才在台灣。第一張就業金卡的持有者是Youtube共同創辦人陳士駿。

截至2021年1月底，就業金卡總計已經發出2127張，下圖是發卡數量累績情形。

從圖中來看，初期申請與核發數量增加緩慢，在2019年11月時才超過500張。不過，在2020年時則迅速增加，直到2020年10月時超過1500張，在今年一月時已經超過2000張。以同期比較來看，2020年1月時累計發出584張，而到2021年1月時已經累計到2127張，也就是這一年內共發出1543張，這個數量是2020年以前的2.6倍。

這或許是因為2020年時台灣武漢肺炎的疫情控制情形，比其他國家控制得更好，相對是較安全的國家，對於外籍人才較有吸引力。

外國專業人才延攬及僱用法所要招募的人才有領域限制，目前只有經濟、科技、文化藝術、金融、教育、建築設計、體育、法律這8個領域人才可以申請。前文提到的Youtuber莫彩曦（Hailey）則是以文化藝術領域申請到就業金卡。

這些領域的特定專業人才定義，由各相關部會規定，在國發會外國專業人才延攬及僱用法資訊專頁可以查詢到所有特定專業人才定義。特定專業人才定義條件，大致有以下幾種類別：獲世界獎項或擔任評審、在相關領域知名公司服務且為高階主管、為高薪階級、在相關領域知名學術機構服務等等。

下圖是這8個領域的核發數量，截至2021年1月底核發的領域以經濟領域最多，佔了近7成共1468張，而法律領域則目前仍沒有核發紀錄。

進一步看各領域的發卡張數累積變化，可以看出過去一年的倍增，主要是因為經濟領域的數量暴增，而其他領域則都只有微幅增加。

經濟領域數量較多，可能與經濟領域特定專業人才定義有關，此領域特定專業人才需符合以下5個條件之一，

曾經或現任於其他國家或於我國最近月薪達新臺幣16萬元。 在臺設立研發中心、營運總部、跨國公司之高階營運、技術或行銷主管。 具有產業關鍵產品、零組件、服務模式等所需之重要技術，除取得國內外大學相關系所之博士以上學位外，且曾獲國際發明創新獎項，或具有4年以上相關工作經驗。 在製造業及其技術服務業之半導體、光電、資通訊、電子電路設計、生技醫材、精密機械、運輸工具、系統整合、諮詢顧問、綠色能源等企業擔任專業或跨領域整合職務，且有8年以上相關工作經驗。 經中央目的事業主管機關認定其專業才能或有跨國經驗為我國亟需之人才。

從其中第一條與第二條來推估，只要申請者薪資水準符合，或職位有達到要求即可申請，所需公司沒有領域限制。或許也是因此能申請者應該比其他領域多，而核發了較多張數。

根據INSIDE的報導，台灣在2015年的牛津經濟學院全球人才報告中，是人才供給赤字最高的國家，代表台灣專業人士出去海外工作的人數很多，而國外專業人才來台灣工作的人數相對很少，根據2016年的資料，台灣專業人才到海外工作的人數達72.4萬人，但到台灣工作的外國專業人數則不到3萬人。所以政府才著手研究外國人才不想來台灣工作的原因，進而在2018年推出就業金卡政策。

延伸閱讀：

資料來源：國發會外國專業人才延攬及僱用法專頁

核稿編輯：楊士範