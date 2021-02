容易混淆的十二生肖英文：牛年不能用cow，鼠年也不是mouse

你屬於十二生肖中的哪一個?今天,就跟著 VoiceTube 一起來學學十二生肖英文名稱以及相關例句吧!有機會還可以跟外國朋友分享呢!

十二生肖:the Chinese Zodiac

西方有十二星座,而中華文化則是有十二生肖。十二生肖在英文中稱為「the Chinese Zodiac」,由十二種動物代表年份。據說在不同年份出生的人,會保有該年代表動物所具有的特色。

鼠 Rat 牛 Ox 虎 Tiger 兔 Rabbit 龍 Dragon 蛇 Snake 馬 Horse 羊 Goat 猴 Monkey 雞 Rooster 狗 Dog 豬 Pig

英文翻譯容易混淆的動物:

老鼠:Rat

鼠年的「鼠」在英文當中「rat」,而非「mouse」。牠們雖然在中文都稱作「老鼠」,但「mouse」相對來說體型較小,整體看來耳朵和眼睛比例較大。在十二生肖的故事中,老鼠這個角色的形象較為負面,和一般容易招致厭惡感覺的「過街老鼠」(rat)較為吻合,因此十二生肖內的老鼠稱作rat。

牛:Ox

「Ox」指的是用於耕種的公牛,而一般可能比較習慣使用的「cow」則是產奶用的母牛。在古代農業社會中,耕作須仰賴牛隻,因此,十二生肖中的「牛」自然會以「ox」指稱。

羊:Goat

在十二生肖中排行第八的羊,其性格冷靜、溫順,且富同情心。「Goat」意即山羊,而「sheep」則為綿羊。十二生肖中的「羊」年以 「goat」表示。

雞:Rooster

「Chicken」泛指家禽裡的雞,而「hen」與 「rooster」則分別為母雞以及公雞。「Rooster」帶有威風凜凜的形象,而「chicken」這個字則較容易連結到「膽小、怯弱」的意思,對應到十二生肖裡勇敢且富觀察力的雞,「rooster」是不是非常符合呢?

牛年:The Year of the Ox

在傳統農業社會中,牛隻是農夫耕作上可靠的助手。以下就來學學「牛」這個生肖有哪些代表的特質:

力氣 strength (n.)

可靠 dependability (n.)

勤奮 diligence (n.)

決心 determination (n.)

毅力 persistence (n.)

誠實 honesty (n.)

要表達特定的生肖年,以year of the…表示。例如,今年的牛年就用the Year of the Ox表示。另外要注意的是,當表達特定生肖年時,year of the (animal) 的 「the」不可以省略喔!

Yun was born in the Year of the Ox, so her parents expect her to be diligent and hard-working. 小芸在牛年出生,因此她的父母期望她能夠勤奮又努力。

「生肖」這個詞可以用Chinese zodiac sign、zodiac animal,或者birth animal表示。若是要表達自己的生肖,則有以下三種表達方式:

I was born in the Year of the Ox.

我是在牛年出生的。 My Chinese zodiac sign is the Ox.

我的生肖是牛。 My zodiac/birth animal is the Ox.

我屬牛。

如果你想要問別人屬什麼生肖,則有以下三種問法:

In which Chinese zodiac year were you born?

你是在什麼生肖年出生的? What’s your Chinese zodiac sign?

你屬什麼(生肖)? What’s your zodiac animal?

你的生肖是什麼?

學會了十二生肖的英文以及相關用法,以後就可以和不熟悉這個文化的朋友好好交流啦!

