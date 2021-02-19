基隆常見的火鍋界馬卡龍「蛋腸」，為什麼在中南部很少看到？

文：李依文

來到熱鬧的海港城市基隆，特色美食遠比你想的還豐富。不管是在滷味攤、火鍋店、鹹水雞的攤位，你都看得到這樣的身影，鵝黃色、像腸類食品的形狀，下鍋煮熟後又變成一顆顆圓鼓鼓的馬卡龍狀，這究竟是什麼食材？怎麼除了北部地區，別的地方很少見過？原來這就是出身自基隆的「蛋腸」！

中南部很少看過的基隆馬卡龍「蛋腸」

來到基隆，本地人一定會向你推薦這項食材，之於本地人來說，是一個隨處可見，並不怎麼稀奇的食物，雖然如此，蛋腸可說是非常受歡迎，近乎所有想得到會使用火鍋料食材的地方，都有它的影子。

看似陌生，但其實蛋腸如其名，像灌香腸一樣，將豬小腸作為腸衣，將調味好的蛋液填入，加熱過後便是一條條黃澄澄的蛋腸了。

Photo Credit: 食力 未加熱的黃色長型蛋腸，在基隆的火鍋店或是滷味店都是常見的火鍋料選擇。

製作工法不困難卻難外銷到外縣市

蛋腸長得就像香腸的蒸蛋，製作方法簡單，不像一般香腸會使用添加物或利用燻製等加工方法來延長保存期限，導致保存不容易。

也因此，市面上看到的蛋腸，都是新鮮製作而成之後少量販售，不僅是供應量不足夠，保存不易也使得它成為基隆獨有的美味。

福建閩北一帶也有類似食物

雖然基隆最早為何會有蛋腸的出現已無從考證，但在中國福建省閩北一帶，蛋腸是在地的一種雞蛋特色料理，當地人稱之為「蛋菇、蛋鼓」，也是常被作為火鍋料食用。

未加熱前的蛋腸，長長的、被切成一段一段，但是切割完整的蛋腸厚薄度卻會影響加熱後成形的效果，如果切成薄片加熱後會變成香菇的形狀，切成厚片則會變成鼓的形狀，而台灣也是切成較長一段，加熱後形似西點「馬卡龍」。

由於保存不容易，每一口吃在嘴裡更是珍惜。腸衣遇熱收縮導致蛋腸看起來就像馬卡龍一樣，入口之後，蛋吸收飽滿的湯汁，配上腸衣微脆的口感，成為基隆冬日裡必嚐的美味。

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本文經食力（foodNEXT）授權刊登，原文刊登於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航