專訪《親愛的共犯》小說家陳雪：只要人心有異，「家」也可以是地獄的代名詞

從找路到起厝：「白樓」的誕生

見小說家在門外，我們便在窗內揮手，窗外的她卻筆直往前，只得趕忙衝出門攔住。原以為是錯過咖啡廳低調的招牌，陳雪卻直徑靦腆地笑著說：「不好意思，剛剛看到前面服飾店的衣服很漂亮，我就被吸引過去了。」略帶歉意的真誠眼神，閃爍著剛才見到的光景。這開場似乎也預告：小說家從來不吝於告訴他人，自己看見什麼。

從《摩天大樓》、《無父之城》走來，陳雪捎來懸疑長篇小說《親愛的共犯》。她嫻熟地在小說中不斷製造空間與地景，從稜稜角角的摩天大樓、父親缺席的小鎮，到這次的主要場景——企業家野心勃勃的宅邸。文字宛如她「起厝」的工具，陳雪構築出雜貨店之子張大安，在商場縱橫多年後而建造豪宅，只為收攏血脈與家族——但這外觀純白無瑕的獨棟建築，雖稱之為「白樓」，內裡卻滿是人性的藏污納垢。

問起靈感的由來，陳雪告訴我，這起自於找路。「散步的時候，我會觀察台北各式各樣的房子。」從中永和、溫州街，甚至台北東區的寧靜巷弄，小說家先蓋了一棟全景式的「摩天大樓」，形形色色的人們齊聚展演，活出當代台灣的風景。「有時我在台北路上見到精緻獨棟的別墅，而且一看就是自己家裡住的——那裡的監視器只對外，不對內。我總是很納悶——他們大可以去住帝寶、陽明山上的豪宅，但為什麼偏偏要在台北郊區蓋別墅。」她納悶：是什麼樣的人，會有如此執念，不計成本只為了勾勒自己的家？

「那地段可以拿來蓋更高的建築或房子，售出高價、得到更多的利潤，但有人就是不要。」她笑著說：「這或許是我們一輩子都無法想望的事——貧窮限制了我們的想像力啊。」富人起厝的衝擊，間接使得小說開始成形，《親愛的共犯》裡的主要場景「張家白樓」，就這麼從文字中造出來了。

名為「家」之物：造家等於有家嗎？

但小說家不僅要以文字造家，更要對家「除魅」。家究竟是神聖不可侵犯之領域，或者稍有不慎便墜毀的失衡機器？陳雪在《親愛的共犯》中，講述白樓從「公教住宅區」矗然而起，打破了「高級住宅區」的平衡，使富人的階級重新被劃清，原始優越者被踐踏的相對剝奪感，從而成為被窺探的核心。

在這裡，家變成一堵區分貧富的高牆，高牆裡住著各懷鬼胎的人，高牆外更有著無數窺淫的獵奇。陳雪安排主角之一張家次子之媳崔牧芸，以其反覆感到無法容身的異樣感受，使得讀者能體會到：「家」竟能讓人感覺自己成了「局外人」？——或許我們更理當明白，作為一名小說家，陳雪更想追問的是：造家就等於有家嗎？

Photo Credit: 關鍵評論網／潘柏翰 親密關係與家庭一直是陳雪寫作關心的核心議題，這次她在小說裡透過刻意營造的對位關係，質問：血脈與金錢的成家，就能「成家」了嗎？

「我常常在想，家是什麼？」小說家問的是大哉問，陳雪追想：「家是『房子』嗎？」內在與物質的強烈對比，是《親愛的共犯》裡層層安排的機制，裡頭是刻意營造的對位關係。其中，白樓作為張大安的住宅，住著其子女家庭與管家、外傭等，但血脈與金錢的成家，就能「成家」了嗎？

「我在小說中寫了一座好像『城堡』一樣的白樓，這種『血緣』的家。」白樓裡卻有著諸多顧忌，提早接班的大哥與備受寵愛的次子，餐桌上是針鋒相對，一頓飯配得是冷言閒語。家沒有溫度，反而成為互相監視的監獄。相較之下，《親愛的共犯》更安插了「育幼院」作為對比，亦是次媳崔牧芸隱瞞的祕密。

「你在小說中會看到，育幼院這群沒有血緣的孩子，雖然可能是『孤兒』，但自己組成比所謂『家人』還更緊密的親密關係。」共享生活的經驗，或許比築起一棟豪宅，被迫每天齊聚一餐的儀式還要強烈。陳雪更是用小說實踐想像，現實的家是可以多元的。

《親愛的共犯》從對位的空間營造出核心，即名為家之物者，即使擁有實體，也未必成家。豪華安全的白樓，對照資源匱乏的育幼院，是陳雪透過小說「以空間思考家人」的成果，她說：「『家人』兩個字，重要的或許不是土地與房子，根本在於人的問題。」小說家透過長期遭受白樓摧殘的崔牧芸一角展示：只要人心有異，家也可以是地獄的代名詞。

擺盪在「罪與罰」：挑戰警探推理的影像化文字

值得一提的是，陳雪《親愛的共犯》儘管執筆如過往鋒利，意象與比喻仍舊精準到位，卻不是典型常見的純文學作品。本書「未出版便售出影視版權」，也標誌了鏡文學出版社的野心與企圖。例如先前已出版的吳曉樂《我們沒有祕密》，或者旗下作家「天地無限」小說改編成Netflix影集《誰是被害者》，都在在顯示了鏡文學進軍大眾娛樂視野的宏圖。

《親愛的共犯》從女警周小詠與搭檔李俊作為出發視角，探入白樓的一起失蹤案件，勾扯出人性的複雜與「加害者／被害人」的多重辯證。這看似已經具備「警探小說」的雛形——作為推理類型的一支，較之於偵探推理的「神探式推演」，警探小說講究的是警方蒐證的困難與實際性，例如影集《CSI犯罪現場》或者北歐推理「馬丁‧貝克刑事檔案」系列。但陳雪說：「我不覺得我寫的是警探小說。」

這也不是陳雪第一次在小說中加入推理類型的元素，例如《無父之城》便是以私家偵探陳紹剛查案作為劇情推演的因子，而《親愛的共犯》只是延續了此一性質，打造出畫面感十足的流線敘事。「我會這樣寫作，只是因為我本來就很喜歡看推理小說和電影，所以想嘗試看看。」她隨口說出的口袋名單，是間諜小說大師勒卡雷、當代偵探小說大師卜洛克和推理愛好者必讀經典錢德勒。「但推理小說可能更重視情節的高潮迭起，但我比較看重人的內心。」儘管內在仍貼近純文學的厚底，但文字本身就具備相當影視化的魅力，不難看出陳雪身為小說家的核心是挑戰，不斷顛覆並且思索可能的路徑。

但寫就推理並非憑空想像，在腦內推敲出大量的畫面，更需要實際考察。「鏡文學幫我聯繫得很好，在寫作完成之前，就已經訪問警方、法醫，看過一些社會案件的參考。」好的寫作是需要確實準備的，《親愛的共犯》是累積的果實，讀者可以感受到作家紮實地「做了功課」，而不是虛無飄渺的超現實。「阿早幫了我很多忙。」陳雪說，伴侶早餐人在校閱的過程中，發現交付贖金的情節在現實上窒礙難行：「她甚至去查美金的尺寸跟厚度！我們才知道，以前美劇或電影裡用公事包裝大筆錢是不可能的。」說完我們都笑了。

可問起為什麼要用警探作為劇情引子，而非創造劇情的高峰畫面，小說家倒是告訴我極其思辨性的原因：「我想用執法人員出發，來看到底何謂『罪與罰』，還有到底什麼能稱之為『犯罪』？」因此小說中女警周小詠反覆詢問自己，究竟要看見弱勢者的無能為力，還是霸道橫行者的可憐。陳雪看似從犯罪事件下手，寫作小說卻想叩問的是：「人為什麼犯罪？而哪一種人，願意成為你的『共犯』？」在罪與罰之間擺盪的真實，是《親愛的共犯》最為精湛的內裏，一切交由讀者自行感受與推敲。

Photo Credit: 關鍵評論網／潘柏翰 看似從犯罪事件下筆，陳雪這次的寫作想叩問的是「人為什麼犯罪？而哪一種人，願意成為你的『共犯』？」

搬演群戲：築起多重視角的小說舞台

更值得注意的是，從《摩天大樓》伊始，陳雪便不只著墨於單一角色。《親愛的共犯》安插眾多生活感十足的人物，活靈活現的語言宛如就在你身邊的形形色色之人。問起這樣的寫作模式，她說：「我本來就很喜歡寫『群戲』」。

眾聲喧嘩之際，實感成就之時。因此有時《親愛的共犯》讀來，總令人想起王禎和《玫瑰玫瑰我愛你》各有顯著特色的配角們，「只有一個人講故事多無聊啊。」小說家透過讓每個角色述說「自己的版本」，故事的面相宛如寶石切面，每個稜角映射出不同的人生。

這也連結到了前述所提的警探辦案的設定。《親愛的共犯》從此出發，有了更多施力點與真實性，陳雪利用警方透過多方搜索、探詢相關人士的訪談，建立起了小說裡聲色俱足的眾多小人物。例如白樓張氏家族的管家「陳嫂」，非得碎念豪奢之人的鋪張浪費，講述夫人的潔癖與麻煩。我說：「陳嫂真的很像現實中會出現的人。」她笑著回應：「你看，我寫的時候也覺得陳嫂真的很嘮叨。」陳雪說起來語態輕鬆，彷彿是一名旁觀者而非創造者，令人感受到她的角色，是自生活中自然生長而成。

不同的階層折射出不同的暗面，在最外圍的群眾看見的是白樓高昂氣勢，在內底的看客則見識到了上流社會藏污納垢的一流技巧。《親愛的共犯》透過警方周小詠的明查暗訪，利用各種角色重述案件與聽聞，雖有重複之處，但話中卻見得了每個人物的特色與發聲位置，讀者從中便能一窺小說家深厚的內功，是幻化萬千之人，能為各路人馬找到發言。

「周小詠也必須從證詞中反覆推敲啊，每個人的話裡都有他要迴避的地方，這才是真實的人生。」陳雪彷彿是與她筆下的人物共同生存著，凝視、聆聽語言的千變萬化，找到每個人的一錘定音。或許可以這麼形容：陳雪筆下的群戲，其實更是用一磚一瓦，築起了多重視角的舞台。

一年出產一部作品，對作家而言已是超高強度的挑戰，尤其接連兩年皆是長篇小說篇幅，更是極其困難的極限之役。然而陳雪並未退縮，身為一名小說家，她不畏改變，此次更交出與早期作品風格迥異的精采懸疑之作《親愛的共犯》。最後我詢問小說家最希望讀者看見什麼，她深思片刻又面帶珍視地回應：「應該還是愛吧。要如何超越不幸呢？希望讀者也感覺經歷了一趟旅程，理解如何守護、並且保有愛人的心。」

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航