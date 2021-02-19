牛年賀歲片票房分析：《角頭—浪流連》領跑，《我沒有談的那場戀愛》、《跟你老婆去旅行》差強人意

每年全世界的電影都有幾段熱門的大小檔期，如6月底至8月的暑期檔、聖誕節到元旦等，還有中港台的農曆春節新年，都是必定推出大卡司、大製作、大規格、票房賣座、備受矚目及萬眾期待的搶手大檔電影，通常只要隨便一部不會太差的電影，都能夠輕輕鬆鬆熱賣破億（這裡就不必特別指明美金或台幣）。

台灣的賀歲檔期向來是兵家必爭之地，以往的過年春節賀歲檔期大多由好萊塢電影盤踞，由於受到「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，以下簡稱武漢肺炎）的影響，2020年後歐美上戲院放映的電影銳減，使得2021年的賀歲檔由華語電影撐場，春節7天連假結束，搶先從過年前就開始上映的國片《角頭—浪流連》擊敗東西方各國電影，以破9200萬新台幣的票房佳績稱霸賀歲檔，成績超越去年賀歲檔華語片票房總合三倍，截稿至此也即將破億。

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亞軍為同樣在過年前上映的《緝魂》，累積票房超過3500萬。第三、四名分別為《我沒有談的那場戀愛》票房約1550萬、《跟你老婆去旅行》為655萬，戲院排片比較少的新加坡電影《男兒王》約為211萬、國片《金不厭詐》則為83萬。

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賀歲檔外片冠軍則是賣破2100萬的日本動畫電影《STAND BY ME哆啦A夢2》，真人動畫片《湯姆貓與傑利鼠》進帳1600萬居次。從10月底上映至今的《鬼滅之刃劇場版無限列車篇》，在過年期間也有470萬的票房，目前票房已高達6億2781萬。過年前上映的《喬瑟與虎與魚群》賣破1800萬，《龍貓》也在過年期間突破千萬票房。

至於武漢肺炎疫情嚴重的中國賀歲電影更是創下紀錄，大年初一的電影票房超過17億元人民幣（約74億台幣），觀影人次超過3450萬，刷新全球單日票房紀錄，打破2019年大年初一創下的中國影史單日票房紀錄。春節檔期總票房截至2月16日中午已經超過60億人民幣（約260億台幣），刷新了春節賀歲檔新紀錄。中日台演員合作的懸疑喜劇電影《唐人街探案3》票房亮眼，上映83小時總票房突破31億人民幣（約135億台幣），成為中國影史上最快賣破30億的電影，是第11部票房達到30億人民幣的電影，也是第10部30億票房的中國產電影。儘管賣座鼎盛，但口碑呈現好壞兩極化。

說起華語片賀歲電影的來源，應該是開始於1970年代的香港，當時每年農曆春節前後，都會打造上映幾部配合農曆新年熱鬧氛圍、適合闔家觀賞、有笑有淚、歡樂大團圓為主題的喜劇電影，鎖定觀眾春節假期有閒有錢，這種影片即稱為「賀歲電影」，算是電影圈最重要的熱門檔期。

歷年香港電影的經典賀歲片有《最佳拍檔》系列、《五福星》系列、《警察故事》系列、《富貴逼人》系列、《家有囍事》系列、《花田囍事》等電影，成龍、曾志偉、陳百祥、黃百鳴、周星馳、劉德華、張國榮、吳君如、毛舜筠等港星都是過年熟面孔。

從2010年開始，台灣電影界也有配合農曆春節而開拍的賀歲片，從2010年鈕承澤的《艋舺》加入賀歲檔之後，賣出破億成績創下華語片票房之冠，國片在這個檔期就有明顯亮眼的表現，也開啟國片每年加入賀歲檔的風氣。其後2011年《雞排英雄》、2012年《陣頭》、2013年《大尾鱸鰻》、2014年《大稻埕》及2015年《大囍臨門》等賀歲電影的票房都極佳，特別是由豬哥亮、郭采潔、楊祐寧領銜主演的《大尾鱸鰻》，更創下了4.3億元台幣票房佳績，尤其在中南部的票房更是大賣，不僅超越電影重鎮台北市，也打敗當時同檔上映的許多好萊塢大片，國、台語夾雜俚語、豬氏幽默、流行金句都經常被各界引用、效法。

在1980年代，豬哥亮因歌廳秀場而大紅大紫，當年也曾玩票性質的零星演出朱延平的《大頭兵出擊》、《天下一大樂》、王晶的《新少林五祖》等影片。「深造10年」再復出後累積的高人氣，也讓他重返大銀幕， 2011年先在賀歲電影《雞排英雄》中擔任特別演出，發揮出「豬式幽默」的正港大銀幕魅力，挾著票房優勢，之後幾乎每年台灣電影的賀歲檔期都少不了豬哥亮，連續主演了《大尾鱸鰻》、《大稻埕》、《大囍臨門》及2016年的《大尾鱸鰻2》等賀歲作品，在台灣每部的票房成績屢屢破億，是當年的春節檔冠軍，也讓豬哥亮有了「破億票房天王」、「賀歲帝」的封號。

「秀場天王」豬哥亮是台灣少數可以跨越三個世代的共同話題，票房奇蹟及作品價值來自於台灣的舊記憶，對傳統的堅持與念舊，及長久經營累積出來的親切感。他的電影作品大都包含了餐廳秀文化與秀場語言、無傷大雅的性別玩笑、黑道討債與親情友誼等，有很多好笑、感人的梗，深深揪住觀眾的心。豬哥亮很懂觀眾想要看什麼，他認為不要對觀眾太好，而是「要把觀眾的心挖出來，在水溝洗一洗，再放回去」，台灣人能接受豬哥亮在大銀幕上的綜藝娛樂性，即使每部作品幾乎都是換湯不換藥，依然獲得許多觀眾的喜愛。

喜劇人物大都帶有悲劇特質，以前的豬哥亮只會搞笑，復出後多了些滄桑感。他很清楚自己適合扮演什麼角色，配合度高、創意想法多，常在現場臨時應變加上新東西，做足自己的功能，每種電影都能演出自己獨特的風格與特色，表演方式及內容雖然有些「油膩」，仍是個能悲能喜的好演員，只是他的表演從來沒有受到專業肯定，2017年的《大釣哥》票房不到7000萬，中斷了他的破億記錄，而這一切也都隨著他的離去成為絕響。

只是近幾年台灣的賀歲檔期似乎不再是熱座保證，2016年的《大尾鱸鰻2》、《神廚》、《人生按個讚》三部賀歲片就受到影響，票房合起來還不如漫威的低成本片《死侍》。2017年的《大釣哥》沒破億，而2018的《角頭2：王者再起》再賣出1.27億達到水平線，2019年又落入未破億局面，《寒單》、《大三元》、《瘋狂電視台瘋電影》3部賀歲片票房都大不如以往，冠軍《寒單》票房只剩4929萬元。

2020年春節期間碰到武漢肺炎疫情的衝擊，更是慘上加慘，當時的《肥龍過江》、《你的情歌》、《喜從天降》及《殺手撿到槍》四部華語片票房就悽慘無比，僅有《肥龍過江》勉強破千萬，同期華語片總票房共計只有2250萬，可說是這幾年最慘淡的賀歲電影。根據全台戲院數據統計，2020年除夕至初五年的春節檔期，整體來客數比2019年減少32.8萬人次，票房少了8300萬元，票房損失30％，來客數損失29％，應該是華語電影最悲慘的一年。

其實這些年春節檔的票房失靈已是有跡可循，《艋舺》、《雞排英雄》與《陣頭》拍出了本土文化氣息與民俗風味，《大稻埕》帶著台灣歷史涵義，《大尾鱸鰻》與《大囍臨門》有劇情也有笑有淚。之後台灣賀歲電影的主題開始炒短線，電影製作單位不斷複製相同套路的拍攝方式，失去劇情主軸與拍攝水準，賣弄本土情感，以低俗笑鬧撐場，形成一種餵養垃圾的惡性循環，逐漸淪為消費台灣文化與觀眾民族愛國心的工具，減滅台灣人對國片的信心與支持，就變成垃圾糞片。

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至於2021年的賀歲電影也是各有特色，冠軍《角頭—浪流連》系列電影宇宙已經成形，這集電影的完整度相對簡單，不同於以往的幫派、角頭文化，反而著重在鋪陳男女主角無界限的感情線，降低黑道火拼、幫派廝殺的大場面，因此對其他人物角色的描寫有些薄弱，劇情不少bug，反派爭權奪利的動機不明確，削弱了故事強度與人物之間對抗的力道，呈現一種頗為特殊的風格，可以當成角頭系列作宇宙觀擴充外傳，也是系列作品首度被列為輔15的分級制度。

《緝魂》的場景設計、攝影鏡頭、畫面美學與特效呈現都具高水準，運鏡技巧滑順，演員演技到位，只是編導野心太大，嘗試融合推理、懸疑、宗教、科學、恐怖、愛情、驚悚等元素卻無法面面俱到，導致這部片的立場不夠明確，劇情張力薄弱，懸疑與推理的成分薄弱，宗教的寓意純屬噱頭，故事接點及劇情反轉突兀，但導演想表達的太多、解釋也太多，像是有聲書的大雜匯。但孫安可表演詮釋掌握的非常好，也是張震繼《繡春刀》之後的代表演出。

繼受到好評的《誰先愛上他的》，導演徐譽庭、許智彥再度合作的《我沒有談的那場戀愛》則像篇散文集，充滿發人深省的愛情金句，只是又是部貪心說故事的電影。編導想說的東西太廣泛太多元，愛情、親情、社群、職場世代觀念落差…導致主線故事不夠深切，其他支線也不符合期待，內容缺乏戲劇感、人物故事零散、情緒不連貫而無法鋪陳累積，刻意的破碎式拼貼剪接，角色故事線相互穿插，「想著想著就錯過了，做著做著就成功了。」讓人看著看著就哭了…還不如再去刷《鬼滅之刃劇場版無限列車篇》、《龍貓》。

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《男兒王》則是超出意外的精彩，溫馨歡樂、幽默爆笑、可愛感人，輕鬆通俗的表達嚴肅主題，帶給人省思的空間。《跟你老婆去旅行》是賣座電影《比悲傷更悲傷的故事》林孝謙導演與呂安弦編劇團隊的新作，從加拿大魁北克拍到尼加拉瓜瀑布，沿途橫跨八百多公里的公路電影，充滿異國風光的浪漫療癒，故事設計很偶像劇，劇情運鏡轉場流暢，是部簡單青春又清明別緻的小品，但比起前作的成績還是有些遺憾。

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中港台至今依然每年搶攻春節檔期，推出針對過年氣氛而拍攝的賀歲電影，在觀眾沒有其它好電影可供選擇，或是基於愛國心的立場而選看國片，因此在逐年式微的華語電影市場仍能開出不錯的票房。其實賀歲片的意義與價值或許是在精神方面，只有真正為全家大小男女老少考量打造的作品，才能在過年時節攜家帶眷一起團圓進戲院看電影。

只是賀歲電影除了可以讓觀眾懷念小時候與家人團聚的記憶，也希望華語電影還能持續創造更多更好、能在未來做為回憶的賀歲電影，否則當全球電影市場的大環境恢復之後，華語片一旦面臨製作精良的國際電影挑戰，台灣賀歲片可能將再次崩盤。

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航