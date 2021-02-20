從「台灣米倉」到「綠能倉儲」，彰化縣如何融入中台灣的產業分工與區域合作？

彰化縣位於台灣中部地區，北毗台中市、南接雲林縣、東鄰南投縣、西至臺灣海峽，截至2021年1月的統計，彰化縣人口達1,265,654人，人口規模位居全台縣市中的第七名，若排除六個直轄市，彰化縣是人口最多的地方，同時更是唯一人口突破百萬的縣級行政區。

有趣的是，彰化縣長期以來有「台灣米倉」之稱，顯然以彰化縣的地理位置來看，因為位處於台灣中部樞紐，以南有諸多農業大縣，以北連接都會區，扮演著全台農產集運與倉儲的重要角色。

從糧倉到傳產，再進入科技轉型

近年來，隨著交通建設不斷增加，運輸便捷性也大幅提升，彰化縣也在極力在突破產業轉型，從過去農業大縣轉為工農合一的發展模式，工業區的設立帶動了傳統製造業的群聚效果，包括紡織、水五金、機械設備及自行車等產業發展；近年來，積極推動技術密集型的產業項目，將精密機械、綠能及綠電列為地方重點發展的新產業，此外，更以汽車零組件作為核心行業別，朝向精密技術為產業發展重心，並結合具創新、前瞻的電動車產業，提高產業競爭優勢。

值得一提的是，彰化縣在綠能、綠電的發展成果相當顯著，以風力發電廠為主，目前全國將近六成的風電是以彰化作為主要根據地，包括離岸風電的規劃與設立。而過去四年多，彰化縣府也積極形塑在地的風電產業生產鏈，不但與國內外著名跨國企業沃旭、NPI、玉山能源及上緯等合作，更和美國綠電認證機構CRS協力訓練綠電認證的相關人員，以及促進縣域內的產學合作培育技職人才，將亞洲綠能智慧中心作為地方產業現代化發展的藍圖。

投入風力發電，彰化深根綠能發展

彰化縣以綠能作為產業發展重點，過去四年採取區域合作的模式，也就是「區域性」的團體戰渠道，而不是單打獨鬥的地方發展路線。

換言之，彰化縣與台中市合作將綠能產業作為跨縣市合作的項目，透過中部區域合作的平台，聯合向中央爭取資源，來推動綠能產業在地化發展，主要是利用台中市都會中心及智慧機械的能量，以輔助綠能中風力發電塔柱、葉片的製造功能，而彰化縣則發揮倉儲、營運和維護的角色，形成綠能與智區域產業合作的模式，同時帶動中台灣的經濟發展。

Photo Credit: 中央社

不過，過去幾年，在中央創新產業的規劃上，將綠能示範場域設置在台南沙崙智慧綠能科學城，與彰化之間形成綠能產業群聚發展的競爭關係，縱然彰化握有全台過半數的風力發電座，但台南也匯集了多元的綠能產業資源，更作為整體企業入駐設廠的主要優勢條件。

對彰化而言，如果只是作為發電的功能，沒有結合各產業別的應用與鏈結，以及缺乏各種綠色能源的規劃，在企業、人才、資金等的外溢效用將相當有限，更不用說，推展綠能不單只是產業面，如何結合地方社會與生活面向，更是重要。

從地方特性與條件，展開區域產業合作

從區域合作的面向來看，彰化縣積極與台中市進行連結，尤以台中市作為中部唯一直轄市的位階，凸顯彰化地方發展中倉儲的特性，以及和南台灣相鄰的地理區位，彰化縣在2014年至2018年間相當重視區域合作平台的運用。

只是，核心都市（Core City）對周邊邊陲城市（Peripheral City）仍會產生負面的吸納作用，近10年來，彰化縣人口外流的比重逐漸擴大，從2011年的-0.9%擴大到2020年的-1.6%，幾乎縣轄內的26個行政區都有人口減少的情形，其中又以兩個縣轄市彰化市和員林市最嚴重，這攸關著城市整體競爭力。

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展望彰化的未來前景，連結台中市必然是區位上的公共選擇，這不但反應在人口流動的社會型態，猶如「一日生活圈」的概念，隨著交通網絡日益便捷化後，所帶來的效應會迥異於大台北地區「工作在北市、生活在新北桃園」的型態，畢竟對彰化縣而言必須留意的是「人才外流」，甚至會影響企業入駐的意願。

換言之，彰化縣必須強化作為連結中、南台灣地區的橋接作用，這本來也是彰化縣一直以來具備的功能與角色，而在產業不斷升級的同時，彰化縣更應當思考與周邊城市如何形成產業合作的模式。

台中市過去投入智慧機械的發展，彰化透過綠能進行連結成為綠能智慧概念就是值得參考的模式，換言之，彰化必須找出可以融入區域合作的產業主題，同時也必須端看周邊城市產業重點，從中思考可以跨業分工整合的機會。以「綠能」為例，台中的設備組裝可以和彰化的零組件倉儲形成分工合作，雲林的農業也可以和彰化的綠能倉儲進行連結，以及彰化縣內具代表性的傳產如何結合綠能及觀光產業，甚至將產業發展落實在城市生活之中，這都是值得加以思索的面向，也會是彰化展現產業升級能力的重要指標。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航