專訪大尺度模特兒兼詩人靡靡（Tiny）：度過精神囚禁般的空白童年，用本能寫詩過活

靡靡是詩人，她另一個較為人知的身分是「大尺度模特兒」Tiny（胎尼）。Tiny在外拍圈經營多年，享有一定名氣。她的臉書粉專曾高達十幾萬讚，後來被人檢舉而消失。有二十多萬追蹤數的Instagram帳號也被停權，難以一窺她受歡迎之盛況。但TINY的個人臉書也還有十萬追蹤數。

看她的臉書，上面不少她以童顏巨乳的身材，呈現各種尺度的照片。她外型走日系可愛風格，在台灣算是受大眾歡迎的類型，有此追蹤數也不意外。

但一個經營外拍、在JVID上販售寫真照片的大尺模特，卻於2019年，在時報出版第一本詩集《愛之病》，2020年出版第二本詩集《我們走上的全是歧途》。均是在大出版社出詩集，其待遇可說罕見。即使是大型文學出版社，在產業蕭條的現狀下，也不敢隨便出詩集，怕沒人買。這時代，社群軟體追蹤數就象徵著銷量。出版社是基於商業考量，看上高追蹤數，才找靡靡出書嗎？

靡靡說：「不是耶。我之前在社群軟體上PO跟精神病相關的內容，主編看到後就寄了他當時負責出版的《精神病手記》給我看，又看到我有寫詩，內容是他平常喜歡出版的外遇、背德的主題，就問我要不要出書。」

如果有想要表達的事，不一定要寫詩，散文、雜文，甚至小說都可以。雖然這個時代只要會打字分行，在網路都可稱自己在寫詩。但既然出版社挑了這形式，必然跟「詩」有關，就是她的詩特別有價值才會出。對此靡靡完全沒想法，她說編輯只要她交東西，她寫最多就是詩，就拿詩出去。

我試著從詩學的角度，問靡靡對於詩的看法。從喜不喜歡詩的形式，到詩歌結構的想法，或如何發想之類的，靡靡全都沒有答案。

「你跟我討論詩，我不知道要怎麼回答。我不懂文學。我的文學能力只有國中程度。」靡靡坦白道。

在「時報出版」接連出了兩本詩集，講這種話，不知道讓多少詩人難以自處。靡靡略顯苦惱，因為這很容易被人說在裝傻。她從自己的成長經驗講起，試著讓人知道為何她這麼認為。

攝影：石見三也、信子｜靡靡提供

精神囚禁般的空白童年

靡靡在台中的鄉下出生長大，父母皆為公教人員，家境中等。由於故鄉是個純樸貧瘠的地方，所以沒有可供描述的特徵。靡靡說：「即使我生在台中市區或台北，有五光十色的社區環境，我一樣會說不出什麼。因為我的成長跟別人不太一樣。」

作為長女，靡靡從小就被父親嚴格管教。她從小學開始就必須補習，而且補的不是才藝，而是國民教育底下的功課。她從懂事以來，身邊唯一的事物就只有課本。父母不准她看電視，更不給電腦用，她沒有任何娛樂，跟班上同學沒有共同話題，因此連朋友都交不到。從小放學就得立刻回家補習，如果成績表現良好，父母才會准她在週末看一下電視。對於童年，她一切的記憶只有空白。

我回道，雖是如此，這樣最多只會被國家機器洗腦到頭腦僵化而已，會有多慘？

靡靡面無表情地說：「問題是，課本內的東西我全都吸收不了。我一直到大學才知道自己有嚴重的ADHD，也就是注意力不集中，必須吃藥控制。從小我就專注力很差，課本看不下去，上課無法專心，學過什麼都不記得，所以成績很差，常被父母責罵。但因為我一直都這樣過，就以為所有人都這樣，長大之後才知道這是一種折磨。」

對她來說，童年生活就只是吃飯睡覺上學，然後腦中一片空白的活著。她的生活，就如機器人被關在一個什麼都沒有的倉庫裡。其他同樣症狀的孩童可以吸收外界資訊，透過遊戲玩樂，來養成人格。但靡靡只有從家裡去上課，下課補習，回家睡覺，沒有朋友，沒有資訊，除了呼吸進食，什麼都沒有。

「你問我對童年有什麼回憶，我連同世代流行的事物都說不出來。唯一有印象的是偶像劇《雪天使》。」靡靡回憶道。那是她某次期中考意外取得高分後，父母給她的獎勵，讓她可以在週末看這個節目，此外就只有懲罰。而她平淡的語氣，顯示這個偶像劇也沒給她帶來什麼救贖。

那是一種怎樣的狀態？靡靡當時沒有感覺。因為除了空白與等待外，沒有其他情緒可以對照。她不知道快樂是什麼，也沒人告訴她這樣是痛苦。那就只是出生以來過日子的方式。她不舒服，但以為世界就是這樣，不知道自己活在地獄般的精神囚禁中。

到了國中，情況開始有了變化。靡靡有著漂亮的容貌，自然廣受男同學歡迎。當時只要有人追，她就會跟對方在一起。因為只要有人對她好，直接就是跟原生家庭最大的對比，是一種被拯救的感覺。從這時候開始，她以男友為中心，慢慢地吸收身邊資訊，開始有了人格養成。

「但你要說我啟蒙得比較晚，好像也不是。那很像從一開始就壞掉。我沒有價值觀，沒有是非對錯的觀念。男友對我好，我就需要他們的愛。國高中家人一樣管得緊，一知道我交男友就把我轉學，也從來沒教過我兩性關係是什麼，性在我家是禁忌話題。」靡靡說。

Photo Credit: 靡靡

高中時期，靡靡有了性的初體驗。這應該是青春期的一大衝擊，甚至是可以左右世界觀與人際關係的大事，但靡靡講起來卻沒有任何感覺。男友想要就給，於是發生了。性對她來說並非什麼衝擊，她只能區別出跟男友的關係、這所謂的愛，是相對家庭來說更「好」的事。

真正讓靡靡有所改變的，是大學時期。靡靡功課一直不好，大學念的是私立大學中文系。她的父母秉持著公教人員的嚴謹，認為女兒念大學可以略為放鬆，只規定她週末兩天得由父親接回家，如果平日有什麼異常，父親就會立刻花一小時從台中開車過去監視。但也因為一週有五天的空檔，靡靡一樣交了男友，然後可以自由上網吸收資訊，慢慢地知道世界有多廣大。

「我因為ADHD（注意力不足過動症），所以在中文系沒有學到什麼。你說訓詁、聲韻、文字學這些，不是都必修，有上到就死背勉強及格。什麼文學理論我也沒吸收到，就只是讓自己設法在四年內混畢業。我真的不懂文學。」靡靡再三強調。

大學時期，靡靡有更多時間跟男友相處，讓她發現自己有嚴重的情緒調節障礙。只要男友在上課打工之外的其他時間，沒有陪在自己身邊，無論跑去訪友或獨處，都會讓她爆炸。她無時不刻的需要對方「存在」，否則就會產生強烈的被遺棄感。隨著更多人際關係的往來，她察覺到自己狀態頗為特殊，進而認知到童年經歷是地獄般的痛苦，到後來就整個發作。

記憶宛如散亂的拼圖

大學畢業後，靡靡想逃離家庭，獨自到台北。她經歷了強烈的情緒波動，一發作就會拿刀割自己，在手上留下一道道刀疤，有次割得深了，被送到急診，父母才得知自己女兒原來不正常。

靡靡平淡道：「台灣的制度是，如果你因為精神問題自殘（送醫）會通知家人。我父母因此知道我自殘。我當時被診斷出BPD（邊緣性人格障礙）與 ADHD（注意力不集中過動症），父母覺得是我來台北才變這樣，其實我早就壞了。他們想逼我回台中，但他們又有一個觀念是：人滿20歲後就是大人，可以自己作主。我堅持要留在台北，又有能力自己賺錢，他們也無法逼我。我後來自殘，醫院也不會再通知他們，我都自己去看病。」

邊緣性人格障礙自有其病理上的徵狀。靡靡覺得自己蠻符合的。她缺乏「客體恆常」，遇到事情會強烈認定「非黑即白」。男友在身邊，符合自己期待的完成需求，就表示那是愛。而男友因為什麼事不在身邊，或者沒履行承諾，她就會不自覺認為自己被遺棄，不被愛了，因而引發強烈的情緒起伏。她對人對事都是如此，所以她最不能忍受的是男友說謊。即使是無關於劈腿的無聊小謊，只要被揭發，她就無法接受，因此精神狀態時常很差。

這自然難以跟社會有良性互動，任何成人皆知，這世界就是有幽微的灰色地帶。人際關係上各種細微的拿捏，靡靡都難以掌握。她雖然學會了一般的日常應對，但能盡量跟人少接觸就不接觸。她依然無法建構一個「完整」的人格，而是試圖尋求一個平衡，來過日子。

靡靡舉例道：「我的大腦迴路有點不同。一般人認知事情是線性的，人時地物，可以好好地講出一個故事。但我的記憶是橫向的，常常會導致混亂。像我可以記得我去看了一部電影，然後記得為此跑去讀了什麼影評，但不記得是跟誰去看，看完電影後又做了什麼事。所有記憶的連結都是先從一個名詞一個物品開始，然後想起跟那東西有關的事，但你沒特別問我或提醒我，我會記不起前因後果。」

難怪在聊天過程中，對於回憶性的問題，靡靡在時序上總是混亂，問她人生重要事件的動機，她也答不出來。對於歷任男友的情感關係，她怎麼講都是曾發生過的情節或事件，除非提到哪一年如何如何，她才能把情人的順序、如何認識與如何結束，一點一點地拼湊出來，否則對她來說，就只會想起跟不同人的相處中那些慘烈的事件。她的記憶彷彿被拆散的拼圖，得根據線索一一拼湊。

這樣要怎麼好好地過日常生活？靡靡說：「我不知道，我都是用本能在過活。」

Photo Credit: 傅紀鋼

成為大尺模特

現代社會中，人最重要的是職涯選擇。靡靡之所以變成大尺模特，並非因為自己有什麼想法，只是湊巧。大學時攝影社同學見她美貌，找她拍照，她就開始外拍。一開始互惠，隨著受歡迎而開始收費，有了錢可以更不受父母控制，就越拍越多，慢慢地成為了工作。

一般問大尺模特為何入行，變成正職，大多會有個說法。最基本的理由就是賺錢，其次是因為對外貌的自信，然後伴隨因成就感而來各種主張與思維，大可侃侃而談。但靡靡的回答可說非常直覺。為何拍照當模特，因為喜歡。為何喜歡？就是喜歡。為何要脫衣服給拍？因為大四那年要做乳房腫瘤切除，付費拍了全裸照想當紀念，但術後發現身材沒改變，開始意識到可以以此賺錢。有錢就可以獲得自由，而羞恥或道德本來就不存在她觀念中，只要本能上自己喜歡，沒有「傷害」，做就做。粉絲的物化眼光，或社會常有的道德批判，她根本不在乎，反正她本來就不太跟人接觸。

但即使是外拍圈，也還是有人際關係。跟所有職場一樣，總有是非口舌，跟人前人後的瑣碎事。靡靡對此沒什麼看法，她按照著學來的社交模式，一個一個應對。跟攝影師就談工作，外拍社群的聚會該去就去，私底下都不怎麼往來。就像打電動破關一樣，任務來了解任務，任務過了有酬勞拿酬勞，累積什麼就拿什麼，沒有更多情緒可言。

攝影：石見三也、胡信子｜靡靡提供

用本能寫詩

出詩集也是如此。靡靡並沒有對「詩人」定位有過多想法。出版社編輯找她出書，她覺得不錯，就出。編輯要她寫，她有寫，就交內容。然後出版社安排聚會，想去就去，該參加就參加。但沒有感覺。她也有認識年輕一輩的詩人，而前輩詩人顏艾琳對她的詩頗為欣賞。講起來最多也就如此，沒有任何關於詩或文學的更多想法，全都類似在說「我上個月去看了場電影」那樣的單調。但如此沒有想法，連創作理念都沒有，怎樣都不可能寫出兩本詩集。對此，靡靡描述自己是怎麼創作的。

對靡靡來說，寫詩就像是寫日記。日記寫的通常都是生活中具體的感觸或事件，但她不是。靡靡寫詩的時候，什麼都沒有想。她沒有想段落安排，也不做字句斟酌，腦中浮現什麼就寫下來。那偏向文學技術中的意識流，或存在主義大師沙特那樣的自動書寫。只是無論意識流或自動書寫，在創作上大多還是技法上的使用，是作家「有意為之」，背後有意識的要述說些什麼。但靡靡沒有。

她講得坦白：「你問我這首詩在寫什麼，這一首又是在講什麼，老實說，你不給我看內容只講詩名的話，我根本不記得我寫了什麼。我再讀一次，才會想起那是在寫跟以前情人的什麼狀態，記錄當下的情緒跟過程。」

聽起來很像是無意識的、不自覺地透過文字把潛意識展露出來。靡靡的詩作中，那些相當露骨的性愛場面，常伴隨著細膩黏滯的情感宣洩；好些講外遇的詩，一邊在刺激猛烈的性愛中，呈現女性沉淪在愛慾中，卻不確定男方是否真心的糾結。更多則在探討愛的界線。愛情是否僅是一對一關係，或與人共享？不完整的愛又是否是愛？性是否又是愛的展現，還是只是慾望？好些首詩都有蠻細緻的鑽研。但問靡靡，她卻總回：「我不知道耶。」

舉例來說，靡靡的〈我只會寫詩了〉，也許就是她自己不知為何而寫，又如何而寫的心情寫照：

把情感揉成一張紙

寫完之後

為你吞下 像你射在我口中的溫熱

一樣 我樂於占有你的陰莖

熟悉你口腔的構造

知道你最喜歡抽什麼菸

穿上內褲後

將它擺放的老位置 在你許多喝醉求歡的夜晚

我累積多日的相思才終於能爆發

逼我用親吻去拷問你的忙碌

為什麼沒有每天說愛我

雖然你明明每天都愛我 我用指腹將塞劑推入陰道

這是你來過的證明

每次你走後我感受著痛楚灼熱

知道自己又要因此發炎 從不貪圖白色液體給我的快感

卻只是本能想滿足你

被你撕裂也無所謂的那種 當你抽起事後菸

我就寫詩 我只會寫詩了

這是否為純然「詩性」的展現？詩人的天性透過自動書寫，而銘刻了她記憶中不願觸破的心境？但她一些詩的視角，卻又不來自詩人，例如以男性視角來看自己胯下的女人，或明明身為小三，卻去寫正宮的心情。這是以抽離的方式來看「自己」的處境，怎樣都必須主動去想像他人心態，或隔空觀照自我，必然是有意識的創作。怎可能沒意識到，自己正在「安排」內容？

靡靡聽了只說：「喔。我不知道，有這樣嗎？什麼是第一人稱跟第三人稱？」

如果跟靡靡談文學，也得不出她如何寫出那些作品的線索，也許從她的生活可以找出答案。我約了第二次補訪，想問更多細節。靡靡就約我去她家訪。這是觀察的好機會。

作為大尺模特，靡靡收入頗豐，租的是台北市區裝潢不錯的公寓。靡靡穿著毛茸茸的睡衣，不帶脂粉的面孔，更顯其天生麗質。她介紹了整間公寓，還有她領養的流浪貓。靡靡喜歡貓，就是本能的喜歡。她想養一大堆貓，但領養到第三隻的美國短毛貓，那隻貓卻討厭更多的貓，她就無法再養。

把美國短毛貓抓來玩。甚是溫馴。靡靡驚呼：「牠好像很喜歡你耶！」聽起來好像牠沒事就嫌棄她的客人。靡靡說也不是，她朋友很少，去過她家的只有兩三人，無從比較。她平常如果不工作，根本不出門，只點外送在家吃，非常孤僻。

靡靡家符合詩人要件的，就是客廳的書櫃。書櫃中擺著一列文學書，包含小說和詩集，從白石一文，到好些年輕詩人的詩集，看來也不是完全沒碰文學。其他物件就比較跟工作相關，從假陽具擺飾、情色風格的器物，到各種寫真集。一整個詩人兼大尺模特的雙重身分象徵。

看到我在翻書，靡靡說：「我注意力很不集中，打開書都只能看三、五分鐘，然後就做別的事。我一本小說要看三個月，上面有些書到現在都還沒看完。」

Photo Credit: 傅紀鋼

介於「有我」與「無我」間

以鄉民的偏見來看，大尺模特一定作風開放，不然就是很多人追，常換男友之類的。靡靡說她自己很難親近，人際關係上，只要對方「刻意」，她就會有壓力，就會逃走。

何謂刻意？靡靡說：「像有人想跟我認識、聊天，我只要感受到他們有意圖，就會想躲。工作場合認識的人，私底下本來就不會互動，陌生的私訊我根本不會看，真的沒認識什麼人。以前是因為環境狹隘，有人喜歡我，我就會接受，不挑外表不看條件。現在則是很抗拒外來的搭訕，可能封閉習慣了，很害怕受到無法預期的傷害，認識對象的話比較傾向朋友介紹，而且要讓我覺得沒有強烈意圖才可以，交朋友也是這樣。」

這有一點可以證明。靡靡的個人臉書雖然有十萬追蹤數，但她除了工作必要之外，不太加男生，只加女生。但她卻又不排斥跟人接觸，只是不想刻意。

聽起來微妙，靡靡也說不上來。因為朋友本來就少，他們能介紹的更少。任何人想接近她，無非因為外表或因為仰慕，或覺得她有魅力，或被她的寫作吸引，這些全都是「目的」。但人際關係原本就都建立在目的上，純粹的情感交流、興趣的交流也都是目的。那她要怎麼跟人建立關係？

靡靡說：「本能啊。」她並沒有排斥認識人，但要跟她可以聊天，可以自然互動。只要能夠跟她接觸，要追她根本毫不費力。聽起來條件簡單，但她也嘆氣說，因為過去的成長歷程，有太多空白要補，她跟別人聊天也不知道要聊什麼。雖然說出了詩集，也算是詩人，但要她跟其他詩人交流，她連自己的詩都無法討論，也不知聊什麼話題。

一切都回歸於本能。沒有想法，卻可以依靠本能寫詩。詩是什麼？也許回歸到詩的本質：詩性。詩性難以定義，無可捉摸。千古以來的詩人，從意象到技術，雕琢自己的作品，無不追求那深邃難明、蒼茫浩瀚的詩歌本質。但許多詩寫來都難免「刻意」，如佛教所言之「著相」。也許在介於「有我」與「無我」之間，更能夠嶄露出詩歌本質的光芒。

靡靡寫詩本無意為之，她就只是寫，寫詩跟她的模特職業也毫無關係。她不怎麼跟詩壇往來，並不求詩人的虛名。但她的「自動書寫」，無意中卻嶄露她出生以來那常人難以體會的情感世界，這是最接近詩的質地。她的生命歷程，就印證了詩的意義。即使不寫詩，她無論以自身為素材供人拍照，或她從不離身的底片相機所拍攝的影像，也全都踏入了詩的境地。

對靡靡來說，她的邊緣性人格也許構成她生命的阻力，或許也造就了她的人格魅力與寫詩的能力。她在維持日常生活的表層底下，有多少狂暴兇猛的多重面向，最後又會形塑成怎樣的特質，也許還有待觀察。

攝影：石見三也、胡信子｜靡靡提供

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責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航