《鬼店》、《追殺比爾》都愛用，六種常見的「慢動作」戲劇效果

文：邱昶維（DCFS編輯部）

慢動作（Slow Motion）是一種常見的影片製作技巧，透過控制畫面播放速度，創作者可以操縱影像裡的時間流逝，進而影響觀眾感官情緒，達到加強戲劇性、捕捉瞬間之目的，令慢動作畫面成為一種藝術表現手法。

本文將介紹慢動作畫面的運作原理、拍攝注意事項等，並輔以多部電影片段解說戲劇效果，從經典成功案例看見慢動作畫面的藝術價值，以供創作者參考使用該技巧的時機與情境，提升影片品質及創意。

（文內影片有血腥、暴力畫面，請斟酌觀看。）

慢動作畫面的原理？高影格速率是關鍵

不論是運動賽事、自然紀實等節目，都經常出現以慢動作拍攝瞬間畫面的技巧，而慢動作畫面的運作原理，即是以較慢的影格速率（fps），播放較多的拍攝影格數量，讓觀眾能夠在同樣的時間裡，看到更多張連續圖像，進而產生畫面變成慢動作的錯覺。

例如，若是播放影格速率是24fps，但拍攝影格速率是48fps，那麼1秒鐘拍攝影片，就能夠改成以2秒鐘時間播放，讓觀眾可以用2秒鐘的時間觀看1秒鐘內發生的動態變化，所以影片播放時就會呈現清楚、連續的0.5倍速。依此類推，若設定為每秒拍攝120格，影片播放時則會呈現0.2倍速。

補充資料：

Photo Credit: DC FILM SCHOOL 影製所

影格（Frame）又可以稱作「幀」，意即影片裡的一張畫面。 影格速率（Frames per Second，縮寫fps）又可以稱作「幀率」，是一種界定影片每一秒鐘有幾個影格的測量單位。如果是30fps，即影片每一秒鐘記錄或播放30個影格。

如何拍攝慢動作畫面？注意光線跟穩定度

拍攝高影格速率影片（高速攝影），是製作慢動作畫面的第一個重要步驟。 現今拍攝高影格速率影片相對容易，不論是攝影機、相機或手機等器材，都有支援拍攝120fps、240fps，甚至更高影格速率的設備型號，但影格速率越高，意即快門速度越快，不僅會牽涉到進光量、影像儲存空間等，也會導致畫面更容易受到對焦技巧、運鏡穩定度等影響。

由於快門速度越快，進光量越少，故拍攝時通常要以大光圈、高ISO換取足夠明亮的畫面，並且注意現場有無交流電人工照明，避免畫面出現「水波紋」干擾，而市面上許多攝影設備，也會犧牲拍攝品質以存取更多張圖像，讓高影格速率影片的畫質降低、噪點更多，同時占用大量影像儲存空間。

因此，拍攝高影格速率影片時，除了要確保進光量、儲存空間足夠等之外，使用三腳架、手動對焦等拍攝技巧，也能讓畫面品質看起來更穩定，以便後製成慢動作影片時，盡可能地減少影片瑕疵。

善用小道具跟聲音設計

慢動作畫面雖然充滿戲劇性，但若能增添道具加以輔助視覺，可以讓戲劇效果更加強烈。像是紙張、粉末、布條或是液體等，這些重量較輕、體積較小或可塑性較高的道具，都可以讓慢動作畫面充滿動態感。

此外，若是為慢動作畫面配上適當配樂，能夠渲染戲劇效果，讓人物情緒更加突出，而若是做出優秀聲音設計，更可以讓動靜之間都充滿張力，引領觀眾進入影像世界。

何時適合拍攝慢動作？分享六種慢動作戲劇效果

從1920年代開始，慢動作畫面就經常被運用在體育競賽片，同時也有創作者開始利用該技術，嘗試加強故事劇情的張力及情感，像是法國印象派電影導演Jean Epstein就曾評論：「慢動作確實帶來一系列戲劇化的可能性。」

因此，慢動作除了可以描繪動作的瞬間細節，也能夠放大角色的情緒狀態，而歷來許多創作者也在各種情境底下，透過慢動作使戲劇情節成為經典橋段。以下將介紹六種常見的慢動作戲劇效果：

1. 強調死亡瞬間

角色死亡可以說是最常使用慢動作畫面的場景之一。1967年電影《我倆沒有明天》，於結尾主角兩人遭警方埋伏射殺時，即是以慢動作畫面捕捉兩人遭到亂槍掃射至死的瞬間，觀眾不僅深刻體認到角色生命盡頭的最後幾秒鐘，也會清楚看見角色的死亡狀態，進而產生悲憫或戲謔的感受。

2. 突顯暴力浪漫

不論是暴力或者動作場面，慢動作畫面都可以彰顯演員的肢體表演。2006年電影《300壯士：斯巴達的逆襲》，於主角戰鬥場面大量使用慢動作畫面，觀眾除了能夠清楚看見主角俐落砍殺敵人的每一個招式之外，也能慢慢跟隨他穿梭刀光劍影之間，並深受主角戰鬥英姿所吸引，進而認同其暴力行為。

3. 潛入迷幻神智

角色吸食香菸或毒品時，飄飄然的神智狀態也能以慢動作畫面描繪。2012年電影《超時空戰警3D》，即是根據片中的毒品設定，使用慢動作畫面刻劃角色的感知能力，觀眾因為慢動作畫面的出現，彷彿從旁觀者視角進入角色主觀意識，一起出現吸毒後的迷幻感並且沉醉其中。

4. 凝聚懸疑氛圍

角色面對威脅逼近時，慢動作畫面可以讓場景變得更有懸疑感。1980年電影《鬼店》，於經典「血電梯」的鮮血湧出之際，即是以慢動作拍攝角色看見的超自然幻覺景象，觀眾不但能在角色危急時，清楚辨明眼前的威脅，因為慢動作畫面而延緩的時間，也深刻表現出角色的震驚與恐懼，令觀眾感同身受。

5. 展現人物氣勢

角色登場時，慢動作畫面可以讓角色看起來更酷、更鮮活。2003年電影《追殺比爾》，於殺手組織成員登場時，透過慢動作畫面展現殺手們的氣勢，雖然這些殺手是反派角色，卻因為慢動作拍出殺手們的細微神情，反而能夠引起觀眾對他們的好奇心與崇拜感。

6. 奠定影像基調

有時候，慢動作畫面甚至可以奠定一部電影的基調或特色。2011年電影《福爾摩斯2：詭影遊戲》，拍攝主角一行人在樹林間逃離槍火時，不但以慢動作畫面呈現每一顆子彈或砲火的襲擊，更善用角色之間反應快慢的對比，既令觀眾感受到衝突過程的緊張和興奮，也塑造主角機智過人的形象。

隨著慢動作的運用日益成熟，許多創作者也開始進行技術變革，像是導演The Wachowskis《駭客任務》前衛經典的「子彈時間」（Bullet Time），或者導演王家衛《重慶森林》風格強烈的「抽幀」（Step Printing）等，皆使人看見慢動作畫面於影像藝術的可塑性、創造力，以及豐富的藝術價值。

參考資料：premiumbeat, nofilmschool, studiobinder, motioncue, fujifilm-x, cinefix, vox, diyphotography

本文經DC Film School授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航