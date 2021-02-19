台灣不要為了急著搶疫苗，成為全球政治角力的眼中釘

文：藍弋丰（台大醫學系畢業後棄醫從文、研究產業、業餘研究歷史，現任福和會執行主任、產業媒體《科技新報》總監、產業顧問。著有《海角七號電影小說》、歷史小說《明騎西行記》、金鼎獎非文學獎《橡皮推翻了滿清》，譯有《紙牌屋》等）

COVID-19疫情至今，台灣是極少數尚能以防堵法成功拒病於國外的國家，在全球大多數國家，疫情都已經遠遠超過能用各種防堵方式控制的程度，因此世人將希望放在如今逐一出爐的各家疫苗身上，但當各國把疫苗當成解除疫情、恢復經濟的救命仙丹，疫苗的分配立即成為國際角力的對象。

即使在先進民主國家之間，疫苗爭搶也爆出了赤裸裸的難堪爭端，歐盟因為急於推動疫苗施打，深覺取得疫苗量不足，當英國製藥公司阿斯特捷利康表示比利時廠產能落後，歐盟要求該公司將英國廠疫苗供應歐盟，但英國廠早就供給英國施打，歐盟一怒之下，竟然一度推動疫苗不准出口，在英國脫歐的情況下，此舉主要是針對愛爾蘭與北愛爾蘭邊境的物流，消息一出，英國、愛爾蘭同聲譴責，歐盟才作罷。

不僅是英國與歐盟之間為此衝突，連世界衛生組織也對英國提出匪夷所思的呼籲，1月底世界衛生組織竟然呼籲英國不要衝刺施打疫苗，要求英國等富裕國家相忍為全球，把疫苗公平分配給窮國，彌平貧富國家之間疫苗分配不均，然後才一起施打。這種浪漫情懷到不切實際的發言讓人瞠目結舌，但是也代表著國際爭搶疫苗造成的政治風暴。

疫苗既然足以釀成政治問題，就能拿來當政治工具。以色列很快就這麼做，由於巴勒斯坦需透過以色列取得疫苗，以色列在本身衝刺全球最高接種率的同時，2月初表示無私提供5000劑給巴勒斯坦，既是國際宣傳，也是對巴勒斯坦人的胡蘿蔔與棍棒。

最早開始熱切的將疫苗作為國際政治工具的，則是中國與俄羅斯，俄羅斯總統普丁親自施打，宣傳其史普尼克五號疫苗，並四處提供給各國使用，成為疫苗外交工具。中國也是如此，而且比起俄羅斯更積極將疫苗作為國際外交戰的手段，尤其是作為與印度之間的對決。

印度身為全球疫苗製造中心，過去全球各式疫苗大體上有六成是印度代工製造，而印度各生技製藥大廠對於生產COVID-19疫苗早已摩拳擦掌，預先大幅提高產能，更包括相關配套產能，如針頭針筒產能、冷鏈物流能量等等，為全球的大接種蓄勢待發。與中國效能不明、資料不透明的疫苗不同，印度同時代工生產受到多數國家信任的幾家歐美大廠疫苗，俄國史普尼克五號疫苗有大部分也是由印度代工生產。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

中印之間的疫苗大戰圍繞區域戰略夥伴開打，緬甸原本先向印度訂購疫苗，中國外長王毅訪問緬甸，帶上30萬劑疫苗伴手禮，希望緬甸改向中國訂購；巴基斯坦是印度死對頭，至今尚未能得到印度COVID-19疫苗供應，但過去巴基斯坦所有疫苗九成來自印度，中國見縫插針，提供國藥疫苗50萬劑，巴基斯坦派出軍機接收。

印度也對周邊國家略施小惠，計畫致贈總計2000萬劑的免費疫苗，包括不丹15萬劑、馬爾地夫10萬劑、孟加拉200萬劑、尼泊爾100萬劑、緬甸150萬劑、巴西200萬劑，此外塞席爾、斯里蘭卡、巴林，都收到了印度的疫苗贈禮。印度藉此挖角中國盟友尼泊爾。

當英國與歐盟為了爭搶疫苗差點反目，中國與印度利用疫苗在國際間爭奪盟友，疫苗的的作用與重要性被嚴重過度放大且高度政治化。

事實上，疫苗並非萬靈丹，即使是較可靠的歐美疫苗，新開發的疫苗效力如何，仍需一邊大規模施打才能一邊繼續驗證，加上由於COVID-19的病源為RNA病毒，其特性是突變速率高，就如同也是RNA病毒的流感，因為變異性高，疫苗每年都要重新施打，打過疫苗也不代表就是絕對安全。

台灣不需要跟著國際政治炒作起舞，喊著要爭搶疫苗，這時要去搶疫苗，不僅耗資不斐，更會成為搶紅眼的歐洲國家的眼中釘，更無可避免會受到中國統戰。取得數十萬劑疫苗後，國內為了誰先打，又是一陣政治暴亂，百害而無一利。

Photo Credit: AP / 達志影像

台灣得天獨厚，在政府早期警覺下，成功保持拒病於國外，其他國家病毒已經深入社區，只能期待疫苗為脫離疫情的救星，台灣則只要維持現在的成功防疫措施，就能繼續維持相對正常的生活，我們有那個餘裕，能夠先讓全球施打，作為我們的白老鼠，觀察情況，等更了解各家疫苗的防護效力與生產品質，以及等待印度代工廠產能進一步開出疫苗價格下降，再來做出最理性、最划算的選擇，這才是善用防疫優勢的智慧。

本文經《思想坦克》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：丁肇九

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