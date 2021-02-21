東野圭吾《迷宮裡的魔術師》小說選摘：既然不可以離開東京，我也不需要猶豫了

文：東野圭吾

看到液晶螢幕上的照片，真世立刻羞得臉頰發燙。那是她讀高中時和另一個同學的合影，記得是在放學回家的路上，站在便利商店前拍下這張照片。

「這張照片……我覺得還是不要用比較好。」真世小聲嘀咕著。

「啊？為什麼？」坐在她旁邊的中條健太有點意外地問，「我覺得這張照片很好啊。」

「因為那是我最胖的時期，而且整條腿都露了出來，你不覺得不太妙嗎？」

照片中的兩個女高中生的裙子都非常短。

「一點都不胖，但裙子真的有點短。」

「那時候穿裙子的時候，都會在腰部折兩、三次，讓裙子變短。在學校的時候會被老師罵，所以就會放下來──妳以前會不會這樣？」

真世問坐在桌子對面的女人。雖然她目前戴著口罩，但之前曾經多次看過她的臉。她的年紀大約三十歲左右，和真世年紀相仿，穿著飯店的制服。

「對，我以前也常這樣。」女人的雙眼笑了起來，「好懷念啊。」

「就是嘛，健太，你們那時候的女生不會這樣嗎？」

健太今年三十七歲，比真世大七歲。

「不太清楚，我不記得了，因為我讀的是男校。」

「你在上下學的路上，都不會看到其他學校的女生嗎？」

健太聽了真世的問題，忍不住露出苦笑。

「只是看一眼而已，怎麼可能看得那麼仔細？總之，我覺得可以用這張照片，拍得很不錯啊。」

「我也覺得不錯。」飯店的女性工作人員說。

「是嗎？那就用這張吧。」

「要配什麼文字？」

「配什麼文字……」真世想了一下說：「高中那些年，捨命拚裙短。」

「哈哈哈，」坐在旁邊的健太拍著手，「太中肯了。」

「很不錯喔。」飯店的女性工作人員瞇起眼睛，在鍵盤上打字。

真世和健太正在東京都內一家飯店的婚宴接待廳。他們將在兩個月後舉行婚禮，今天要討論婚宴上播放的影片，所以他們分別帶了各自的照片來挑選。雖然現在自己也可以簡單製作影片，但她還是希望製作高品質的幻燈片秀，而且也很擔心萬一自己製作的影片在婚宴上發生卡住，或是沒有聲音之類的意外狀況，最後決定交給專門的業者處理。婚宴會場在戶外，但天黑之後婚宴才開始，所以應該不至於發生看不清螢幕上播放的影片這種事，只不過微妙的畫質和色彩這些問題，外行人應該沒辦法搞定。

真世和健太繼續挑照片，不一會兒，沙龍後方的包廂門打開，一對準新人走了出來。真世不經意地看向那個女人，忍不住倒吸了一口氣。雖然那個女人刻意掩飾，但還是可以看到下腹部明顯隆了起來。

飯店的女性工作人員將那對準新人送出沙龍，真世覺得他們的背影散發出幸福的味道。

「怎麼了？」健太問她。

「嗯……只是覺得剛才的女人肚子有點大。」

「啊？有嗎？我沒看到。」

真世轉頭看向飯店的女性工作人員問：「最近也有很多這樣的準新娘嗎？」

女性工作人員輕輕點了點頭說：

「是啊，每年都會有幾對。」

「是不是現在大家都覺得奉子成婚也沒什麼好丟臉的？」

「很難說，應該也不是，新人多少還是會有點在意，所以在挑選婚紗時，我們經常會推薦一些比較能夠修飾體型的款式。」

「果然是這樣。」

「妳為什麼會在意這種事？」健太訝異地皺著眉頭。

「我只是覺得奉子成婚也不壞，」真世注視著未婚夫的臉，「不需要等到結婚之後，再來擔心生不生得出小孩，難道你不覺得嗎？」

「是嗎？」健太偏著頭說：「我從來沒這麼想過。」

「是喔。」

「即使不生孩子也沒問題啊，如果沒有孩子，可以好好享受兩人世界，對不對？」健太說完，徵求飯店女性工作人員的同意。

「是啊，世界上有各式各樣的夫妻，大家的價值觀也各不相同。」婚禮企劃的回答四平八穩。

「也許吧……對不起，我說了這麼奇怪的話。我們繼續挑照片。」真世重新坐好，挺直了身體。

挑選完照片，走出婚宴接待廳時，健太問她：「剛才是怎麼回事？」

「你是指哪件事？」

「就是奉子成婚啊。」

「喔……沒什麼特別的意思，只是有點好奇。」

「妳最近經常聊到小孩子的話題，像是問我會不會想馬上生孩子，要生幾個孩子之類的。」

「我有經常說嗎？」

「有啊，也許妳自己沒有發現。」

「但是，討論這種話題很奇怪嗎？我們快結婚了，討論這種話題不是很正常嗎？」

「也許是這樣，只不過我覺得妳好像太在意了。」

「所以我就是在問你啊，」真世停下腳步，轉身面對健太，「不可以在意這個問題嗎？我反而覺得不考慮這個問題有點不負責任。」

健太皺起眉頭，舉起雙手，將手心對著真世。

「我知道，妳不必這麼生氣。」

「是你在說一些莫名其妙的話……」

這時，真世皮包裡傳來手機收到訊息的聲音。「不好意思。」她打了一下招呼，從皮包裡拿出手機。

一看手機，發現是老家那裡的老同學傳來的。她知道對方為什麼事找自己，看了訊息的主旨，發現自己猜對了。

她嘆了一口氣，微微偏著頭嘀咕：「怎麼辦呢……」

「怎麼了？」

「老同學邀我去參加同學會，就是下個星期天，好像只有我還沒有回答要不要去參加。」

「妳好像興趣缺缺，妳不想見到以前的同學嗎？」

「並不是不想見到他們，只是覺得到時候會很累，因為他們一定也會找我爸爸參加。」

「對喔，同學會通常都會邀當時的恩師一起參加。」

「嗯。」真世回答，「我之前不是和你說過嗎？我在讀中學的時候超低調。」

「妳說妳在班上努力不引起別人的注意，但不都是過去的事嗎？」

「我覺得還是一樣，以前，我曾經去參加過高中的同學會，一看到老同學，就好像回到了高中時代，無論人際關係還是用字遣詞都和以前一樣。更何況中學時的同學會，大家都住得很近，彼此本來就認識，這種情況應該更加嚴重，到時候又會說我是神尾老師的竊聽器。」

「他們當時這麼說妳嗎？」健太意外地挑起了眉毛。

「雖然沒有當面說，只是在背後這麼說。好像有人說，有我在的時候，只要有人做壞事，我就會去向神尾老師告密，所以要提防我，簡直就是把我當成了臥底。」

「那真的太過分了，但妳應該也有好朋友吧？」

「當然也有幾個好朋友，傳訊息給我的也是其中一個，只是現在已經沒什麼來往了。」

「但是，如果妳不去參加，妳爸爸會感到很寂寞吧？」

「我覺得我爸爸並不在意我的事，反正我們每年都會見幾次面，只是如果我不去，爸爸就會問東問西，反而會很煩。算了，我再想一下。」

「等一下，如果你們是下個星期舉辦同學會，搞不好妳想去也去不了。」

真世知道健太想要表達的意思，「你是說新冠病毒，對不對？」

「沒錯。」健太點了點頭，「東京都知事說，目前疫情有擴大的徵兆，所以可能這幾天就會採取因應措施。」

「到時候會要求stay in Tokyo──暫時不要離開東京嗎？」

「很有可能，因為最近大家已經有點疲乏了。」

他們正在討論在二○一九年爆發的新型冠狀病毒感染症──COVID-19，和許多國家一樣，日本的疫情也很難說受到了控制。

目前已經證實有幾種藥物對該疾病具有治療效果，而且確診病例也得到了控制，所以對日常生活已經不會造成太大影響，但確診病例並沒有歸零，有時候甚至會一下子暴增。如果能夠掌握感染途徑，問題還不算太嚴重，但感染途徑不明時就很棘手。為了防止疫情擴散，就會採取各種防疫措施。防疫措施分成好幾個階段，從基本的「避免進入通風不佳的密閉空間，避免進入人群聚集的密集空間，避免近距離密切接觸，減少不必要、不緊急的外出」等基本防範，到籲請學校停課和特定行業停業等，階段性限制民眾行動的範圍。

一旦政府發布「避免從東京都前往他道府縣」的要求，除非有重要的事，否則就必須遵守。雖然並非強制的措施，但如果不遵守，就會遭到周圍人的白眼，搞不好還會遭到肉搜，在網路上遭到攻擊。

「如果真的這樣，也許反而更好。」真世嘆著氣說，「既然不可以離開東京，我也不需要猶豫了。即使不去參加同學會，大家也不會多想。」

「如果東京的疫情擴大，外縣市的人反而希望住在東京的人不要在這種危險的時候回去。」健太笑著說，最近他們單獨相處時，即使在外面，他也經常不戴口罩，真世的口罩也放在皮包裡。

「嗯，反正就是這樣。」

她把手機放回皮包時確認了時間，發現已經四點多了，叫了一聲「慘了」，把手機螢幕對著健太，「已經這麼晚了。」

「哇，慘了，我們加快腳步。」

他們快步走向電梯廳。因為他們等一下要看電影，電影院目前仍然正常營業，之前必須坐梅花座，現在終於可以坐在一起了。

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書籍介紹

本文摘錄自《迷宮裡的魔術師》，皇冠文化

作者：東野圭吾

譯者：王蘊潔

【作者介紹】

1958年生於日本大阪市，大阪府立大學工學部電氣工學科畢業。曾在汽車零件供應商擔任工程師，1985年以處女作《放學後》獲得第31屆「江戶川亂步賞」後，隨即辭職，專心寫作。1999年以《秘密》一書獲得第52屆「日本推理作家協會賞」，2006年則以《嫌疑犯X的獻身》榮獲第134屆「直木賞」和第6屆本格推理小說大賞，更憑此作入圍2012年由美國推理作家協會主辦的「愛倫坡獎」年度最佳小說，不僅成為史上第一位囊括日本文壇三大獎項的推理作家，更是第二位入圍「愛倫坡獎」年度最佳小說的日本作家。2012年，他又以《解憂雜貨店》榮獲第7屆「中央公論文藝賞」，該書並連續7年蟬連台灣各大書店排行榜，創下空前銷售佳績。

他早期的作品以校園青春推理為主，擅寫縝密精巧的謎團，獲得「寫實派本格」的美名。後期則逐漸突破典型本格，而能深入探討人心與社會議題，兼具娛樂、思考與文學價值。其驚人的創作質量與多元化的風格，使得東野圭吾成為日本推理小說界的超人氣天王。

除了最具代表性的《偵探伽利略》系列外，另著有《徬徨之刃》、《美麗的凶器》、《異變13秒》、《黎明破曉的街道》、《偵探俱樂部》、《天空之蜂》、《假面山莊殺人事件》、《在大雪封閉的山莊裡》、《學生街殺人》、《十字屋的小丑》、《同級生》、《操縱彩虹的少年》、《平行世界的愛情故事》、《人魚沉睡的家》、《白金數據》、《戀愛纜車》、《雪煙追逐》、《危險維納斯》等書，其中多部作品並已被改編成電視劇、電影或漫畫。

【本書特色】

東野圭吾寫給大疫年代的最高壓卷傑作！

台灣、日本、韓國、中國、泰國、越南、印尼同步出版！

Photo Credit: 皇冠文化

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航