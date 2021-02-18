萊豬法律攻防戰獲蘇貞昌信任，羅秉成「幕後轉前線」接任行政院發言人

（中央社）行政院政務委員羅秉成今天起兼任行政院發言人。他說，擔任政委前，他是當律師，這也算是斜槓人生；行政院長蘇貞昌去年11月下旬徵詢他時，他沒有太多掙扎，基於行政團隊的一員，接任發言人責無旁貸。

行政院秘書長李孟諺上午在行政院會後記者會轉述，行政院長蘇貞昌宣布，羅秉成今天起將兼任行政院發言人。

羅秉成在院會後記者會說，接任發言人工作誠惶誠恐，感謝李孟諺3個多月代理發言人職務，要內外兼顧，非常不容易。

他說，擔任政委前是做律師，這也算是斜槓人生，沒有預期到有一天會接任行政院發言人，不過，在擔任律師時期，就知道每個案子都是挑戰。

羅秉成表示，去年11月下旬蘇貞昌徵詢是否接任發言人，他沒有太多掙扎和糾結，因為行政團隊是一體的，他作為其中一員，責無旁貸，雖然是很嚴峻的挑戰，但他樂於學習 。

媒體詢問，未來會如何論述開放萊豬議題，羅秉成說，政策是延續性的，會延續原來的論述和政策主張；至今仍沒有萊豬進口，豬肉消費量也增加，顯示民眾對這個議題以平常心看待，也可以多放心。

對於國民黨推動反萊豬公投案，羅秉成表示，公投是人民權利，予以尊重。

媒體也提及，去年底羅秉成召開記者會宣布地方自治條例訂定瘦肉精零檢出規定違憲，引發正、反評價。

羅秉成說，他只是在記者會說明政府立場，主要是中央和地方分際、權限是嚴肅的憲政問題，他講的比較清楚，但無意挑起大戰，各方的指教讓他學習很多。

未來是否會帶領政院小編團隊，羅秉成說，他剛接手，相關事務會延續既有的方式處理，也會再精進。

政委兼任發言人是否業務繁重，羅秉成說，行政院組織法規定發言人可由政委兼任，過去內政部長徐國勇也曾任政委兼發言人，高雄市長陳其邁、前民進黨主席卓榮泰也都曾任政委兼發言人。

法律人出身，深獲蘇貞昌信任

法律人出身的行政院政務委員羅秉成今天接任行政院發言人，開啟斜槓人生。他個性嚴謹，熟悉各項政策，日前萊豬法律攻防戰，他親上火線說明政府立場，並提供有力的法律論述，深獲行政院長蘇貞昌信任。

羅秉成為法律人出身，是台大法律研究所碩士、政大法律系學士，曾執業律師長達27年，並兼任法律扶助基金會董事長、台灣冤獄平反協會理事長，以及總統府司法改革國是會議第一分組「保護被害人與弱勢者的司法」召集人。

西元2017年9月在副總統賴清德任行政院長時，被延攬入閣擔任政委，負責督導內政部、法務部、國防部、外交部、治安等重要業務。

前行政院發言人丁怡銘日前因牛肉麵風波請辭後，由秘書長李孟諺暫代發言人一職。知情人士指出，因面臨萊豬、數位身分證等爭議，還有武漢肺炎疫情的不確定性，以致發言人一職懸缺3個多月。

知情人士說，羅秉成的個性嚴謹、沉穩，對於各項政策都有相當程度的了解，日前中火爭議、萊豬法律攻防戰時，擁有法律專業背景的羅秉成上火線，捍衛政府立場，為政院提供有力的法律見解和論述，深獲同為律師出身的蘇貞昌信任。

但羅秉成的強硬作風也引發不少爭議，遭在野黨抨擊。

去年11月底蘇貞昌徵詢羅秉成的意願，羅秉成也表示願意接受挑戰，只是當時羅秉成的業務繁重，請蘇貞昌給他一點時間，處理完手上的事情後再正式接任。

從去年12月開始，羅秉成都會參與行政院晨報及各項會議，為接任發言人一職暖身，在2021年開春上工後第一個行政院會後正式接任發言人，從原本幕後協調的角色，跳上火線論述政策和面對砲火，未來的表現相當受到矚目。

蘇貞昌則說，很感謝羅秉成願意擔任這個重要的工作。

蘇貞昌表示，羅秉成2017年9月加入行政團隊，過去3年多來負責督導內政、法務、國防、外交、治安等重要領域業務，綜整協調多項法制專案，對於政院各項施政、政策議題都有很好的掌握。蘇貞昌說，羅秉成向他報告專案時，內容條理清晰、無一贅言，非常欽佩。

蘇貞昌表示，行政院發言人是行政團隊的門面，也代表政府和社會國人溝通的重要角色，他期待羅持續整合各部會發言人系統，將複雜政策論述、艱深的法案內容、各項福國利民的措施和成果，轉化成簡單、扼要、清楚的說明，甚至成為經典的金句，讓民眾一聽就瞭然，也要用簡單的方式向媒體報告。

蘇貞昌說，各部會職掌雖有不同，但施政方向、步驟都要一致，也請羅秉成負擔起督導跨部會的政策論述和宣傳節奏，行政團隊不僅要會做事，還要會詮釋、會溝通。

各黨立委：請落實「溝通」

江啟臣在立法院受訪表示，發言人是政府的門面，除了是外界所謂的化妝師外，更重要的是溝通；過去行政院發言人不管是被辭職或自己請辭，很多都是因為跟社會、媒體做政策溝通時出了嚴重問題，導致溝通不當、社會反彈。

江啟臣說，恭喜羅秉成擔任發言人，但也希望發言人的工作是真正能夠做到溝通，特別是去年行政院很多政策，最讓外界感受不到溝通的就是萊豬進口，如果羅秉成要扮演好發言人的工作，就請落實總統蔡英文常講的溝通、溝通再溝通。

邱顯智表示，羅秉成在法界非常受人敬重，就羅秉成的專業與歷來表現，應該是適任人選。

民進黨立法院黨團書記長羅致政表示，不論是專業能力或對外說明及論述，羅秉成是非常強的人選，相信未來對行政院的政策闡述有非常大的幫助。

民進黨立法院黨團副書記長范雲認為，羅秉成是非常適任且優秀的發言人，羅秉成法律訓練出身、熟悉政策內容、協調能力強，也知道政府跟立法部門及民間的需求。

台灣民眾黨立法院黨團副總召高虹安指出，羅秉成擁有法學與人權背景，對接下來行政院與立法院合作，包括修憲、人權等議題，基本上是合適的。

不過，高虹安提醒，羅秉成要思考為何今天會有替補發言人位子的情況，希望羅秉成未來重新檢視發言人室的人員配置、內部職能訓練，務必恪守行政人員中立，不要有攻擊在野黨的行為發生。

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責任編輯：李秉芳

核稿編輯：楊士範