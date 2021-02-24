文：台灣服飾誌

日本人有和服，韓國人有韓服，那麼台灣人有「台灣服」嗎？或許跟和服、韓服的意義有點不同，但歷史上真的「台灣服」喔！

1895年之後，台灣進入日本統治時期，那時來到台灣的日本人，為了區別台灣人穿的不同於和服，就稱呼台灣人穿的清制服裝為「台灣服」。但當時台灣人卻不會叫自己慣穿的衣服為「台灣服」，而是直接叫它們原來的名字，比如：「長衫」、「馬褂」、「大祹衫」（大襟衫）等。

而隨著日本西化政策的推行，穿著西裝或洋裝的人也越來越多，然而伴隨而來的，是台灣人對自身認同的迷惘。因為無論是新式教育、現代化設施，都是日本人帶來的，進而讓人有「現代化」＝「日本化」的感覺，更強烈一點則會認為：「文明日本，落後台灣」。

因此在一段時間內，許多受過新式教育的台灣人，會刻意換上洋服或和服，塑造自己文明開化的形象，排斥原先穿著的清制服裝。直到進入1920年代，開始有些像是林獻堂、蔣渭水、蔡培火等知識份子，以合法、非武力的方式向日本爭取權益，才逐漸喚起台灣人的意識。

Photo Credit: 截圖自台灣服飾誌

大家才逐漸發覺，日本人雖然帶來了美好也帶來了壓迫，不需要因自己的文化而自卑，從時「台灣服」（或台灣衫）開始成為一個台灣人意識的象徵，許多人便換回了過去穿著的服裝。

「用平常的衣服，現了台灣人本來的面目。」（黃旺成，1925）像是這句出自黃旺成先生日記的話，是他在看完〈台灣民報〉後，不滿日本政府打壓台灣文化協會的行為，因此他那天便以台灣服代表自己的立場，換掉了本來慣穿的洋服。

Photo Credit: 蔣渭水文化基金會

而像是蔣渭水，幾乎自1925年（治警事件 後）後的照片就不再穿著西裝或和服；台灣議會之父林獻堂則比許多人都早，從1910年代左右就常以台灣服出席各式社交場合。1920年代是屬於台灣的新文化運動時期，各式思想與社會運動都在萌芽，服裝雖然不是特別顯眼的部分，卻也參與了這一段歷史。

而當時的台灣服裝也因此融合了台、西、日混搭的樣貌。女生會以台灣衫（通常是大襟衫），搭配方便的西式裙或日式袴；男生穿著台灣服（長袍馬褂）表達自己立場時，仍會加上皮鞋或洋帽。

Photo Credit: 台灣服飾誌 將大襟衫與日式袴、洋裙混搭的日治少女

Photo Credit: 台灣服飾誌 漢式長袍馬褂與西帽、洋服與斗笠混穿的日治青年

詳細介紹：（附圖與連結，都是屬於台灣特有的服裝風貌。）

一直以來都有許多人來詢問我們，能代表台灣的服裝要怎麼穿？

在讀到這段歷史之後我們會說，「多元」，就是最代表台灣的部分。不管你是客家人的藍衫、閩南人的大祹衫，或任何族群的傳統服裝，只要加上如今你穿的習慣的、舒服的搭配。那我們覺得，這就是可以代表台灣的服裝了。

參考資料：吳奇浩〈洋服、和服、台灣服－日治時期台灣多元的服裝文化〉；吳奇浩〈喜新戀舊：從日記材料看日治前期台灣仕紳之服裝文化〉

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

責任編輯：王祖鵬

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