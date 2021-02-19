不敢提告就閉嘴？我們要選擇一個對性騷擾避而不談的社會嗎？

你熬夜準備的科目，考試時卻見到其他人在作弊。你沒有出聲，因為你害怕被同學排擠。公司違反《勞基法》，你超時工作卻得不到應有的待遇。你沒有爭取，因為你害怕被上司刁難。在公車上，有人把手機開得很大聲；在排隊時，前面一直用朋友的名義插隊；坐在電影院後排的人，不斷談論著劇情；一起抽菸的同事，把煙頭丟進了水溝裡面。

他們都或多或少侵犯了你的權利，但你沒有說話，至少你不是每次都會勇敢站出來爭取，因為社會中就是有各種無形的壓力讓你害怕會失去些什麼，這不怪你。

但至少不要譴責出來說話的人。

「我沒有辦法呼籲大家勇敢，因為這個勇敢是有代價的，我也可能失去往後的工作機會。」在翁立友記者會的當晚，鄭家純在聊天室中這麼說。

那些把「提告」說得如此簡單的人，那些說「真的有性騷擾就去告，否則只是想爭取媒體曝光」的人，你們人生中一定也有該說而沒說的時刻，我們都心知肚明，那是因為我們害怕付出代價。

伊芙麗鐵礦公司案是美國第一起集體性騷擾訴訟案，但當事人洛伊絲簡森（Lois Jenson）從投訴起就開始就受到公司集體的打壓，同樣在性別不友善環境下工作的女性礦工也不支持她，因為擔心會影響到自己的生計。幾年後她因承受不了職場壓力而離職，不久後被診斷出患有創傷後壓力症候群。整起訴訟一直持續了十幾年，並以鐵礦公司的和解告終。

1998年的七海性騷擾案是台灣首件性騷擾判賠的案例，鄒姓女子在多次拒絕主管言語及肢體上的騷擾後，開始被無故降薪、取消勞健保、任意移動私人物品。雖然地方法院判決該名主管須給付10萬元精神撫慰金，但隨後，主管便利用職務上的權力製造充滿敵意的工作環境，鄒女開始請假不敢上班，主管緊接著打低她的考績，最後以業績差為由將她解僱。

這樣的代價不是人人都付得起。別忘了，這還是贏的案子，那告輸是不是更慘？你不用是女性或是弱勢群體，也應該明白提告並不是像網友嘴巴上說的那麼簡單，更何況告輸並不代表性騷擾的舉動是捏造，只是法官認為證據不足，但在網友口中，馬上就成為「法院認證你污賴他人性騷擾」。

《知識的不正義》中有一段話是：「剝奪一個人力量最好的方法， 就是剝奪他說話的權利。」這種剝奪不只是政府強制你不許說什麼，更多時候是環境的壓力讓人不敢開口。如果我們的社會環境，就是要求被害人「不敢提告就不要說話」，那這種壓力只會讓更多人選擇留在陰暗的角落默默承受。

今天鄭家純選擇了勇敢，而我們要選擇，是走向一個更友善、讓人願意開口說出被性騷擾經驗的社會？還是一個壓力更大、使人對性騷擾避而不談的社會？

勇敢永遠有代價，但我們應該努力讓這個代價越來越小，不是嗎？

本文由林艾德授權轉載，原文發表於此

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