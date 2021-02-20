【關鍵時事】在「男變女」的變性手術後，有可能成功懷孕嗎？

各位好，我是威廉氏後人－李毅評醫師。今天一大早，就有許多好朋友不約而同的問我同一個問題：

真的有可能在男變女的變性手術後，再成功懷孕嗎？

我完全沒有幫這位產婦產檢過，所以我不會針對個案發表任何看法。

而根據過去的文獻指出，「男性」懷孕（這裡的男性指的是染色體結構是「XY」的人），有可能懷孕的方式有以下幾種：

1. 腹腔內懷孕

就是說著床在腹腔內或大網膜上。

這類型的子宮外孕已經存在於地球上許久，目前醫學上也確實有腹腔內懷孕到活產的例子。（ref. 1）

2. 子宮移植

子宮移植目前在國外已經有許多人在進行，也確實有子宮移植後順利活產的例子。

如果你要問我有沒有子宮移植到男性體內的案例，也確實是有的。畢竟男女體內的血管分佈其實並沒有那麼不同。

不過異性子宮移植是否有活產的案例，我目前還沒有查到相關的資料。當然也不能排除她就是第一人的可能性。（ref. 2、3）

3. XY男性體內不明原因存在的女性生殖系統

這類型的個案，是有用染色體鑲嵌，造成一個主要為XY染色體的男性，體內仍有女性的類子宮的器官，或者也有人是同時擁有兩種性別的器官。

這樣的情況雖然罕見，但也不是不存在。（ref. 4）

4. 代理孕母

也有可能從頭到尾都是由代理孕母來完成懷孕，這是我認為目前醫學上最有可能達成的方式。借卵後用先生的精子，再借用代孕的子宮。

台灣生殖醫學會目前也持續努力不斷的努力，推動代孕合法化。我也相信有朝一日，在不久的將來，代孕在台灣應該是能夠實現的。

所以如果你問我，「變性之後成功懷孕」這件事真的有可能嗎？我會認為是有可能的。無論是什麼情況，一對伴侶積極想要小孩的心，我都一定是給予支持以及最大的祝福。

現代生殖技術，已有了許多劃時代的突破。對於LGBT的族群的懷孕問題，我也曾經有許多幫助女女伴侶備孕諮詢或產檢接生的經驗。我相信不久的將來，男性懷孕也會逐漸成為可能。

參考資料

本文經威廉氏後人－李毅評醫師授權轉載

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航