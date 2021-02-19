NASA毅力號突破「恐怖7分鐘」成功登陸火星，迷你無人機首度在地球以外執行任務

（中央社）美國國家航空暨太空總署（NASA）火星探測車「毅力號」（Perseverance）在發射升空7個月後，昨（18）日進入最後的「恐怖7分鐘」，成功以自動駕駛登陸火星。

價值27億美元的毅力號是NASA有史以來最巨大、最自主的探測器，美西時間昨天中午12時55分成功挑戰降落在火星最嚴峻的位置。

「恐怖7分鐘」NASA無法掌握，降落紀錄地球人同步觀看

毅力號著陸在火星杰哲羅隕石坑（Jezero Crater，暫譯）附近一處複雜而崎嶇的地形，杰哲羅隕石坑曾是古老的湖泊，成為微生物繁殖的潛在溫床。

Photo Credit: AP / 達志影像 圖為美國NASA「毅力號」成功登陸火星後，團隊成員歡呼的畫面。

NASA在推特上發布照片，長相如休旅車的毅力號前方有著大型機器手臂，內有科學儀器和彩色照相機，多達25個先進的鏡頭、兩套創新的麥克風首度接收火星地表的聲音，這段火星降落記錄讓地球人同步觀看，有如身歷其境。

收集火星岩石和土壤樣本，無人直升機被寄予厚望

毅力號的任務是收集火星岩石和土壤的樣本，並將其帶回地球，以助人類更加了解火星這個「紅色星球」的氣候和地質。

儘管NASA過去成功把8架航空器降落火星，包括1997年旅居者號（Sojourner）到2012年好奇號（Curiosity）等4個探測器，但科學家們謹慎謙虛、做足準備。

NASA去年7月30日從佛羅里達卡納維爾角發射火星探測器毅力號，而昨天的降落由位於南加州巴沙迪納（Pasadena）的噴氣推進實驗室進行航空管控，當毅力者號成功降落，科學家們歡聲雷動、鼓掌叫好。

總部設在加州聖荷西《信使新聞》（The Mercury News）18日報導，NASA位於北加州山景市（Mountain View）埃姆斯研究中心（Ames Research Center）為毅力者號的登陸火星計劃做出重要貢獻，包括開發隔熱罩為探測器在著陸時提供保護，以及研發「創新號」（Ingenuity）火星直升機。無人直升機搭載在毅力號的腹部登上火星後，將會試飛到其他星球。

毅力號登陸火星刻劃太空探險的國際競爭性，上週連續2天阿拉伯聯合大公國的火星探測器「希望號」（Hope）和中國的「天問一號」（Tianwen-1）進入火星軌道。

《紐約時報》報導，NASA先前的任務已證明在火星某些地方曾是溫暖潮濕、適合居住的，現在則是時候得知在火星上是否曾經有微生物生存。參與這項計畫的副負責人威廉福德（Kenneth Williford）17號曾在記者會上表示，「呈現在我們眼前的工作相當龐大，也同時擁有同等的科學潛能。」他表示現在要回答的問題是，「火星上是否曾經有生命存在？」

無人直升機「創新號」的任務若是測試成功，也可能為探索火星表面以及其他星球帶來新的突破。NASA科學任務局的副局長朱布肯（Thomas Zurbuchen）表示「創新號」若是成功完成任務，將是「地球之外的萊特兄弟」。

《中央廣播電台》報導，「毅力號」從現在起將執行一項為期多年的任務，以尋找數十億年前可能存在當地的微生物生物特徵。當時火星的生活條件，要比如今更溫暖、更濕潤。從今年夏季開始，「毅力號」將嘗試收集30個岩石和土壤樣品，最終在2030年送回地球實驗分析。

NASA地質學家摩根（Stack Morgan）說，在地球以外的地方是否存在生命，這個問題是他們可以追尋的最基本、也是最重要的問題之一。

延伸閱讀：

新聞來源：

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：楊士範