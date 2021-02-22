在越南與法國相遇：尋找以巴黎市政廳為原型的建築，和胡志明展開五大洲革命之旅的碼頭

文：HELLO VIETNAM

自從西元1858年，法國殖民主義者在峴港開了入侵越南的第一槍，越南有了將近100年被殖民統治的歷史。在胡志明主席的帶領下，越南人經過許多犧牲和反抗，贏得了主權的獨立，並建立新的政府，廢除了殖民政權對越南人民的壓迫。但是，法國殖民時期所建造的文化和藝術作品，卻仍被越南人民珍視和保存下來。就請跟著《越南你好》一起欣賞法國人烙印在越南的建築藝術吧！

胡志明市人民委員會總部

越南胡志明市人民委員會總部，是胡志明市的代表性古典建築工程之一，建於1898年至1909年，由建築師Femand Gardès設計，類似於法國北部常見的鐘樓。而根據研究學者Ha Vu Trong所言，這座建築可能是以文藝復興時期的巴黎市政廳為原型。在法國殖民時期，該建築物的法語名稱為Hôtelde ville或Dinh xa Tay。直到越南共和國成立後才改稱為西貢市政廳，更成為南越首都的象徵及重要會議場所。即便如今越南統一，這座建築仍為胡志明市人民委員會工作的重要場所。

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這棟建築物的結構風格融合了文藝復興時期的義大利和法國文化。工程立體面的設計採納了許多當時歐洲最新穎的建築風格，例如文藝復興時期的平面佈局、巴洛克和洛可可式的裝飾，Nouveau風格的藝術鐵門等。人民委員會總部正面寬約30公尺，上面有構成法蘭西第三共和國（1870-1940）建築風格的許多要素，像是鐘樓、花冠、徽章等，精心且細緻的裝飾帶給人們深刻的第一印象。

建築正中間的鐘樓下，安置了象徵博愛女神瑪麗安（Marianne）的雕刻。瑪麗安（Marianne）的身姿栩栩如生，類似於薩莫色雷斯（Samothrace）勝利女神般那樣佇立，搭配其他的雕塑細節也顯得協調無比。身旁用鎖鏈控制兩隻獅子的小孩，也象徵了女神仁慈的本質。

Photo Credit：Shutterstock/達志影像 胡志明市人民委員會總部建築正中間的鐘樓下，安置了象徵博愛女神瑪麗安（Marianne）的雕刻

右邊塔樓上雕刻的是舉起劍的瑪麗安（正義的象徵）與法律石碑。在佛里吉亞的自由帽上亦有象徵和平的白鴿，棕櫚樹枝表示著勝利，腳下的大砲和槍支代表了法國大革命。裸露的瑪麗安好比德拉克洛瓦（Delacroix）畫作中的自由女神。

在左邊的塔樓上是象徵平等的瑪麗安，頭戴著月桂冠，背後則是茂密的橄欖樹叢，一手拿著書信的卷軸，下面則是愛馬仕神的拐杖（品德，引導和救治），腳邊則有著代表農業的小麥和鐮刀。

濱城市場

濱城市場位在胡志明市的第一郡，現在我們看到的市場樣貌建於1912-1914年。濱城市場最有特色的莫過於南門入口的大時鐘了，其被認為是胡志明市的象徵。市場大約於17世紀初期形成， 最初是小攤販們在西貢河附近的大街上出售商品的聚會場所。1859年2月份，在法國人進攻這座城市時，市場被燒毀，之後他們改用磚塊、木肋和茅草屋頂重建了新市場。

1870年，法國殖民政府正式將該地區稱名為Les Halles Centrales（即中央市場）。1912年，法國殖民者希望選擇一個新的地方來建立市場，以滿足該市發展的需求。他們選擇了靠近My Tho火車站的地方（現在是西貢汽車站），在此站點上建立了一個新市場。在歷時3年的浩大工程後，於1914年3月28、29、30日，市場舉行了落成典禮並更名為Ben Thanh，當時有花車、遊行、煙火並吸引了數十萬人參加。而濱城市場這名字的由來，胡志明市社會科學與人文大學歷史學教授Ha Minh Hong說：「在19世紀初期，濱城市場位於濱河河畔。因為市場位於碼頭附近，是越南語意思中的Ben和越南語中的城堡（Thanh），故被稱為Ben Thanh」。

1985年，濱城市場進行了重大修復：翻新了屋頂，看台和攤位。唯一僅有南門鐘樓保留下來。如今，市場佔地超過1萬3000平方公尺，有4個主要出入口：南門俯瞰Quach Thi Trang公園，東門俯瞰Phan Boi Chau街。北門俯瞰著Le Thanh Ton大道，西門通往潘楚亭大街。

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在1952年，負責修復濱城市場的承包商從西貢來到邊和，並在邊和的美術工廠訂製了12幅浮雕，大幅為2.2 x 1.5公尺； 小幅為2.0 x 1.4 公尺，預備放置在市場的四面入口牆上。知名畫家Le Van Mau按照承包商訂單作畫，並在邊和技藝嫻熟的工匠們幫助下，例如：Sau Sanh、Tu Ngo、 Hai Sang、 Chu Thach、 anh Toc等人，用高超技藝將浮雕上的凸版加熱到與材料粘合到塊上的程度。當時，用於陶瓷工業的進口化學品很少，陶瓷產品所用的搪瓷色是由工匠從原始材料（銅）與天然原料混合而成，生產出所需的化合物，稱為「屬我釉料」；進口的釉料則被稱為「船用釉子」因為它們是由貨船從國外運輸而來。在印度支那著名的邊和陶器產品，也同樣使用這種傳統的製作方法。但是，由於木材燃燒，爐中的火不均勻，因此同一產品的釉面顏色具有不同的深淺，這在當前的陶瓷產品上已經非常罕見。

在1952年（壬辰洪水）之後，Pham Van Nga （Ba Nga）、Nguyen Tri Dang（Tu Dang）和Vo Ngoc Hao被邊和美術工廠派到西貢安裝濱城市場的各幅浮雕。他們在每扇門的牆上設置了三幅畫，一幅在上面，兩幅在下面。市場的四個入口浮雕分別是：帶有香蕉的黃貂魚（西邊的入口），帶有香蕉的暹羅鴨（北邊的入口），豬和牛（東邊的入口），牛頭和鯉魚（南邊的入口）。

另外在南門的鐘樓上，有一座小廟，市場交易員每天都會來這裡祈禱運氣。在市場內部，大約有1500個攤位，從一般消費品到奢侈品都可看見，並聚集了胡志明市周邊地區的各種特色農產品。這個市場大約匯集了6000個交易商，每年接待約1萬名遊客。

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耶穌聖心堂（粉紅教堂）

耶穌聖心堂是位於胡志明市的天主教教堂，屬於新定教區。耶穌聖心堂和西貢巴黎聖母院（Saigon Notre Dame）都是非常早期建成，且現在是胡志明市規模最大的兩個教堂。

在此之前，教區居民只能聚集在木牆和圓柱搭建的簡陋古老教堂中祭祀。因此1864年4月17日，維博（Wibaux）主教於現今的耶穌聖心堂所在地建造了一座教堂。

後來，新教堂於西元1870年由依維拉德（Eveillard）主教發起改建，花費6年間，並於1876年完成，正式名稱為「耶穌聖心堂」，因在新定教區，所以也稱為「新定教堂」是胡志明市第二大的教堂，僅次於第一郡的西貢王公聖母教堂（紅教堂）。後由於原本的建築不敷使用，1890年代初期又開始擴建，1896-1898年間大抵形成我們現今看到的樣貌。

Photo Credit: Fayhoo @ CC BY-SA 3.0 胡志明市的粉紅教堂

神父Nguyễn Bá Tòng（阮百從）於1928年被委任進行重建工程，建造了教堂前方的八角形高塔和入口處的門廊，但當時的教堂外觀並非現在所見到的紛紅色。直到1957年耶穌聖心堂外觀才漆上粉色的鮭魚紅，內部則為草莓紅，但於2016年教堂內部重新裝修時，已經改漆為白色。

整體來看新定教堂可以做為哥德式（Gothic）建築的代表，但細節裝飾上又帶有一些羅馬（Roman）和巴洛克（Baroque）風格的元素。正面主塔高度為52.6公尺並在頂部裝飾高3公尺的銅製十字架。主塔裡面有五個鐘，總重量是5.5噸。一旁的兩個塔樓設計許多彩繪圖案的玻璃窗，營造出堅實而優美的外觀。教堂內部莊嚴肅穆，哥德式的圓柱排列通向玉石所做的祭壇，左側是聖女們的雕像所在，而聖徒們的則是在右側位置。

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越南歷史博物館 （胡志明市）

1927年2月18日，古董收藏家霍爾貝（Dr. Victor-Thomas Holbé） 去世， 留下了價值4萬5000印度支那銀幣的古董，這在當時的印度支那是很大的數目。6月17日，為了搶救回這些文物，印度支那研究協會向5位善意成員貸款，同時也請求政府向公眾公開募款，以歸還這5位成員提前出借的金額，並承諾將在買下所有古董後將其贈予給國家。在完成購買了大量霍爾貝所擁有的歷史文物後，為了找到地方保存及展示所有的文物，協會向政府提議建造一座博物館，並保留給協會一個房間作為總部和圖書館（圖書館內包含超過5000種語言的印度支那和遠東專著）。

1927年11月28日，應要求，南圻總督Blanchard de la Brosse簽署了一項法令，在西貢建立Lagos Pacha Da博物館，在南圻政府的直接命令下並由法國遠東博古研究所管理。

1928年6月8日，Jean Bouchot被任命為博物館主任，次年1月1日，交趾支那官方宣布博物館正式營業。1945年9月2日獨立之後，越盟政府建議更改某些機關的名字，於是，10月20日時，他們將此博物館改名為嘉定博物館，但是由於法國早已在9月23日重新佔領西貢，因此這一改動從未實施。

Photo Credit：Shutterstock/達志影像 越南歷史博物館

1954年6月14日，法國政府的學者將此博物館移交給越南共和國政府。1956年5月16日，西貢政府將博物館更名為越南國家博物館。

1975年兩越統一後，新政府將其繼續保留，改名為胡志明市歷史博物館，後來再度更名為「越南歷史博物館胡志明市分館」（越南語：Bảo tàng Lịch sử Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh）直到現在。

博物館具有創新性的印度支那建築風格，由法國建築師德拉瓦（Delaval）設計，並由Etablissements Lamorte Saigon的承包商於1926年至1928年間建築。博物館的中間是一個八角形的樓體（使人聯想起八卦的易經概念），有2層帶瓦的屋頂並以象徵鳳凰形狀的裝飾和如同龍麟的瓦片，彼此堆疊。

1970年，博物館後方建造了由建築師Nguyen Ba Lang設計的另一座建築，是一排U形的房屋，中間為一個露天湖景，兩側房屋相連，最後是一個有兩層屋頂的排屋、角落裡裝飾著一個龍頭。因為門面向著湖景，所以帶給展覽室很好的通透性和自然光。

Photo Credit：Shutterstock/達志影像 越南國家博物館外的空間

芽榮碼頭

芽榮碼頭，正式名稱是胡志明市博物館 - 胡志明市分支。從1864年至1955年它曾經是西貢Messageries maritimes運輸單位的總部。在1911年6月5日，胡志明主席（本名阮必成，Nguyen Tat Thanh），從芽榮碼頭登上Amiral Latouche Tréville這艘船，開始他在五大洲的革命之旅。

在佔領了南圻之後，法國軍事總督決定建立西貢港口貿易區，作為國際貿易的樞紐。港口建設被指定給Messageries Impériales船運公司。在1863年3月4日，為了方便貿易港口的管理，Messageries Maritimes的總部大樓也改建成為車票的售票口及總經理的住所。

Photo Credit：Shutterstock/達志影像

在1899年底，該公司被允許建造一個讓船進入的碼頭，船塢是放在沿河邊42公尺長的鐵柱上的厚板。這個港口距離兩岸的距離是18公尺，寬度8公尺，從岸到碼頭有一座寬10公尺的橋。一開始只建了兩個泊位，後應不敷使用而建了第三個泊位。1919年，該公司被批准用鋼筋混凝土建造碼頭，但未能完成，直到1930年3月，新碼頭才建好，然而僅有一個長度是430公尺的泊位。

這工程的建築為西方建築風格，但在屋頂上裝置著兩條大的綠色搪瓷陶龍，把頭向著月亮按照 「雙龍朝月」 的主題 ，亦是熟悉的越南廟宇裝飾方式。從西貢河的方向可以清楚看到，建築物的兩面牆帶有M.I.（Messageries Impériales 的縮寫）。

1871年，由於共和國的影響，該公司更名為Messageries Maritimes。屋頂上的月亮被冠冕，錨和馬頭的裝飾所取代。「馬頭」 標誌指的是在法國之前的時代有一家專門從事用馬車進行公路運輸的公司，「錨」 代表著船。因此，它也被當時的人稱為「馬頭」 公司。1955年，法國殖民者撤離後，西貢貿易港口被移交給南越政府管理，他們已重新裝修了房屋的屋頂，並用另外兩隻轉過身的龍來代替兩條舊龍。

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責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒