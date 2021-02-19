清大研發武漢肺炎抗體快篩，「1滴血＋15分鐘」告訴你疫苗打了有沒有效

國立清華大學（簡稱清大）生物醫學工程研究所教授鄭兆珉，昨（18）日宣布其產學團隊成功研發出「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，以下簡稱武漢肺炎）的抗體快篩試片。只要一滴指尖血，15分鐘就能知道疫苗在施打者身上是否產生抗體保護力。

根據清大新聞稿，研究團隊這次研發出的快篩試片，只要在施打疫苗第一劑之後的7至10天，就可以如測血糖一樣採取指尖血，滴到快篩試片上。

等15分鐘後試片上如出現兩條線，代表疫苗已成功產生效力，體內已產生足夠的中和抗體、足以抵禦武漢肺炎病毒。反之，如果只有一條線，代表體內沒有產生足夠抗體，施打者如果要到疫情高風險地區，仍必須做好個人防護。

Photo Credit: 清華大學 快篩試片運作原理

傳統實驗室檢驗施打新冠肺炎疫苗者是否產生抗體，多半必須耗上一天，採血並分離出血清，再進行檢驗，費用高達數千元。鄭兆珉表示，如使用快篩試片來檢驗，不僅方便、快速、準確，費用也可降到數百元。

研究團隊表示，這套最新研發出的武漢肺炎病毒抗體快篩試片，己投入小規模量產，並與國內外醫院及疫苗開發藥廠合作。藥廠在疫苗上市前必須提交數千、甚至數萬人的大規模人體試驗數據，也可利用這套快篩試片來加速研發及審核的時程。

《自由時報》報導，鄭兆珉表示，每個人對疫苗的反應不一，過去的研究是即使施打疫苗，也有約一成施打者不會產生抗體。如果在施打疫苗前就先測一次中和抗體濃度，作為個人的基準線，施打後抗體濃度若提昇30％以上就可視為「有效」，若提昇80％以上則為「高效」。

至於為什麼同樣的疫苗，打在某些人身上有效，有些人卻無效？根據清大新聞稿，研究團隊成員之一的成大小兒感染科沈靜芬醫師解釋，對疫苗反應比較差的族群包括老人、免疫功能低下者、或者有潛在慢性疾病者者；此外，因為每個人先天基因上存在個體差異，產生抗體的強度也不盡相同。

沈靜芬補充，在後疫苗時代，有了能夠確知施打武漢肺炎疫苗是否有效的工具，的確可以對無效者產生警醒的作用，當他們必須旅行到高流行、高風險地區，或是從事如醫護人員等高暴露的職業，就可採取追加疫苗、或是特殊防護來保護自己。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：楊士範