號稱「台版死神」，中科院研發中的騰雲無人機在台東發生墜毀意外

（中央社）近半年在台東密集測評的中科院大型騰雲無人機，18日晚間準備返航時墜毀在台東活水湖，所幸距離台東市鬧區約1公里，未釀成傷亡。

18日晚間在台東市活水湖運動的民眾發現一架低飛「飛機」墜毀在活水湖旁，立即通知警消，消防人員趕到現場發現是無人機，且無人傷亡，也未燃燒，於是轉通知軍方人員。

駐守在空軍台東志航基地的中科院人員、空軍官兵以及憲兵人員趕到現場，證實是中科院的大型騰雲無人機，現場中科院人員不願表示意見，隨即將飛機殘骸取回。

根據目擊者表示，當時騰雲無人機低空飛行在活水湖上方隨即墜毀。現場軍方人士表示，騰雲無人機在晚上6時許墜毀，且低空飛行，墜毀後又未引起火勢和滑行，研判是在測評後準備返回志航基地時墜毀。

趕到現場的警消人員表示，騰雲墜毀地點距離台東市鬧區約1公里，且未引起火勢，如果晚幾秒鐘轉彎進場，可能就墜落台東市區，後果不堪設想。

騰雲無人機是由中山科學研究院所研發，2018年4月首飛，類似美國長11米的MQ－9。根據中科院資料，騰雲機具備多機操控、聯網導控，與即時影像傳輸等功能，可在日間、夜間執行情蒐、監視、偵查、環境研究，近半年有3架在志航基地密集測評。

大型騰雲無人機在台東首次發生墜毀意外，小型的銳鳶無人飛機則分別在民國101年、102年、108年於大武街上、太麻里海邊、知本外海墜毀。

中科院事後透過新聞稿表示：騰雲無人機在18日下午於台東志航基地起飛執行例行訓練，於18:33時因控制系統異常，依標準作業程序執行迫降，隨後迫降於台東森林公園草地。降落過程觸及樹木造成機體毀損，無人員傷亡，現由警察封鎖現場，本院工程人員已抵達現場善後，做紀錄拍攝照相後清理現場，同時分析數據進行進一步分析。

該型機為初期發展的原型機，係專門提供執行各項專案任務之測試機及人員訓練用途，本事件不影響大型無人機之研發計畫，請國人基於國防自主發展與國防安全，多予支持及鼓勵。

《中國時報》報導，官員表示，傍晚失事的是舊型機，測試科目與訊號接收相關。中科院現有4架騰雲號，兩架是舊型，兩架是新型，新型機的引擎直接向美方採購。

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「台版死神」的研發狀況

《聯合報》報導，騰雲無人機是中科院研發自製，2015年台北航太展首次亮相後，就在台東志航基地測試。另外報導中也提到，2019年軍備局編列9.7億元，委由中科院進行空射型2.75吋火箭彈掛載射擊代號「天刃計畫」，之後還有用自製天劍一型飛彈來研改成為騰雲無人機防衛配裝。

《中時新聞網》報導，騰雲無人機外型酷似美軍的MQ-9「死神」無人偵察機，所以也被軍事迷號稱「台版死神」，近年來都在台東志航基地周邊測試飛行。中科院副院長羅意中去年曾在立法院表示該案還在做系統整合，若符合空軍需求，民國113年可以量產。

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「台版死神」的軍事價值

外界之所以對騰雲無人機寄與厚望，其中一個原因是騰雲無人機可以依據戰鬥的需要，掛載不同的設備進行多種任務，包含偵蒐、空對地、空對空甚至破壞機場等攻擊。

根據《蘋果日報》報導提到，騰雲無人機搭配中科院自行研發的電子偵蒐與干擾系統，就可以具備空中電子偵蒐及干擾等作戰功能；機腹掛載AGM-114地獄火飛彈，可攻擊敵人戰車；或是在機翼下方掛載二枚天劍一型空對空飛彈或是刺針飛彈，攻擊敵人戰機或是直升機。甚至透過掛載中科院生產的萬劍彈，可在戰時破壞中國東南沿海的機場。

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：楊士範