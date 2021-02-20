土耳其與美國的外交關係，將取決於莫斯科與北京的態度

文：何宏儒（中央社駐安卡拉記者）

國際間強權競爭態勢日益浮現，分析土耳其美國關係的評論文章認為，與其說中東情勢演變牽動雙邊關係，還不如說安卡拉與莫斯科和北京的關係對土美關係影響更大。

德國柏林羅伯特博世學院（Robert Bosch Academy）魏茨澤克研究員（Richard von Weizsaecker Fellow）達雷（Galip Dalay）在獨立新聞媒體《中東之眼》（Middle East Eye）撰文〈土－美關係：前途多舛〉，作以上表示。

文章指出，在地緣政治和安全議題的形勢上占上風的美國，要求諸如土耳其等條約盟友選邊；俄羅斯和中國則對美國夥伴們表達多方合作無妨，不必在莫斯科、北京和華府之間做選擇。對土耳其而言，左右逢源顯然更符合自身利益。

冷戰期間，在兩強競爭架構下，土耳其基於對蘇聯地緣政治算計的威脅認知而加入西方陣營，其中又以1952年加入北大西洋公約組織（NATO）最為重要。

在當前地緣政治形勢中，土耳其沒有類似蘇聯那樣的威脅認知，相反地，還出現諸多機遇。但因強權競爭更加激烈，像土耳其這樣的國家很可能日益陷入非此即彼的抉擇，而且不管怎麼選都要付出代價、面對後果。

國際事務體系發展將成為土－美關係，以及更廣泛的土耳其－西方關係的主要試煉。

美國總統拜登（Joe Biden）政府的中東政策正在形成中，如果華府擱置與敘利亞庫德族的夥伴關係，就不會牴觸土耳其利益。華府對沙烏地阿拉伯和埃及採取更具批判性立場，並且計劃逆轉前總統川普（Donald Trump）政府對伊朗採行的最大施壓政策，這都符合土耳其利益。儘管如此，安卡拉很可能還是會支持遏制德黑蘭區域影響力的作法。

當前測試土美關係的5大議題包括：土耳其對俄採購S-400防空飛彈系統和隨之而來的美國制裁；敘利亞庫德族；東地中海危機；與美國制裁伊朗有關連的土耳其人民銀行（Halkbank）訟案；拜登評論民主和人權議題的傾向。

S-400飛彈危機

5大議題中又以S-400飛彈一事最重要。這項軍購鞏固日益密切的土－俄關係，使土－美關係遭遇亂流。就美國而言，此一軍購顯現出土耳其在地緣政治上的新認同和政策調整：與西方疏遠、向俄羅斯靠攏。

川普卸任前已就此對土耳其實施制裁，矛頭對準土耳其軍事採購機構。對安卡拉而言，被川普制裁總比被拜登制裁略微正面。如果拜登一上任就對土耳其制裁，這將使得早就問題一籮筐的兩國關係陷入更大陰霾。

土耳其國防部長艾卡（Hulusi Akar）已經提出「希臘模式」試圖為S-400危機解套，凸顯如何解除既有制裁並且避免遭到新制裁，對安卡拉而言是挽救土－美關係的當務之急。

「希臘模式」意指另一北約盟國希臘將採購的俄製S-300防空飛彈系統布署布克里特島（Crete），只在非常有限制的情況之下才去使用。

但是華府堅持，安卡拉在S-400議題上必須徹底改弦更張，才會解除制裁。土耳其如果照辦，出現麻煩的就會換成土－俄關係。因此這項議題註定會是土－美關係的長期引爆點。

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能源探勘

拜登上任後，大西洋兩岸的華府與歐洲聯盟（EU）合作有望，加上土耳其經濟陷入困頓，這些因素似乎已經促使安卡拉尋求緩和東地中海緊張。避免歐洲理事會（European Council）3月集會時祭出制裁，並且防止在拜登政府上任初期就搞壞關係，這已成為土耳其近期目標。

土耳其最近不再派遣地質考察船前往爭議海域，土耳其、希臘1月還恢復了中斷近5年，針對解決領土等爭端而展開的探索性談判。不過東地中海依舊緊繃而且一有擦槍走火，情勢很容易就會再度升高。

目前爭議海域沒有探勘活動，如何讓趨緩情勢持續下去成為一大課題。首先，若無法讓土耳其加入東地中海天然氣論壇（East Mediterranean Gas Forum），歐盟就該創設一套3方架構，讓論壇成員國、歐盟和土耳其可藉以尋求管控爭端的更好辦法。

埃及、以色列、賽普勒斯、希臘、義大利、約旦和巴勒斯坦2020年9月正式設立東地中海天然氣論壇，目的在加強成員國間的油氣合作。

與此同時，歐盟和美國也應該強烈支持牽動著東地中海衝突的利比亞外交進程。

隔空交火

拜登政府如果對土耳其民主倒退和違反人權的作風直言不諱，很可能成為兩國關係另一引爆點。

華府暢談民主和人權，一方面意味著對於違背民主價值毫不在意的川普時代結束，這也將成為美國與中國和俄羅斯任何制度性競爭的一環。

在川普時代，華府政壇對安卡拉的不滿和體制內懲罰性作為，基本上對土耳其沒有什麼影響。但是在拜登時代，土耳其總統艾爾多安（Recep Tayyip Erdogan）不太可能那麼輕易地直通白宮。

白宮新人新氣象，拜登政府治下華府可望政通人和。而安卡拉與美國機構和國會素來缺乏良好關係，這恐怕會讓雙邊關係好不起來。加上美、歐日益融合，這也將壓縮土耳其可以運作的空間。

上述危機似乎都還看不到解方。但除此之外，土－美關係主要將會受到強權國家競爭態勢牽動。土－中、土－俄關係的樣態和深度，尤其將會決定土－美關係走向。

新聞來源：分析：強權競爭牽動 土耳其美國關係前途多舛（中央社）

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航