朱家安：若你覺得「什麼是尊重？」很難回答，可以試試這樣問

文：朱家安

什麼是尊重？什麼是公平？什麼是心靈？什麼是人生？典型的哲學問題令人卻步，不只是因為它們看起來有點嚴肅，我們面對哲學問題，常常不但不知道答案是什麼，甚至不知道要怎樣才有機會找到答案。我們不知道該怎麼回答哲學問題，因為哲學問題常常是在探問抽象概念的定義和內涵，而我們不習慣做這種探問。所幸跟哲學問題搏鬥兩千多年的哲學家們發展出了一些好用工具，以下我介紹其中一個，這工具不只可以用於哲學，也能用於生活，讓你想得更清楚、說得更完整。

面對抽象的哲學問題該怎麼辦？當代哲學家常見的做法是為它發展一個「完整格式」，並且用完整格式重新發問。像是，若你覺得「什麼是尊重？」很難回答，可以試試下面這個版本：

什麼情況下我的行為算是不尊重你？

若這個問題讓你覺得好回答，是因為它限定了答案的格式，你不再需要回答什麼是尊重，你只需要給一些條件來區分不尊重的行為和其他行為。而且它也讓你容易想到發想這些條件的程序，像是：

舉出一些不尊重的行為案例。 歸納這些案例的共通點。 想想看若這些共通點就是我們想要的條件，會不會出問題。

當我們把抽象的問題翻譯成完整格式，這些問題變得更有跡可循。當然，在這種情況下我們可能依然找不到好答案，但至少我們不再像文章開頭那樣無所適從。

同樣的道理，如果你覺得「什麼是公平？」、「什麼是心靈？」、「什麼是人生？」很難回答，可以試試：

什麼情況下，對於__的分配算是公平？

符合什麼條件，一個東西才能算是有心靈？

怎樣的人生才值得過？

當然，用完整格式翻譯問題並非毫無風險。「什麼情況下我的行為算是不尊重你？」當然是合理的問題，但它不見得是我們用「什麼是尊重？」這個問句想要問的唯一問題。完整格式的問法讓人好回答是因為它增加了限制，而這些限制會排除掉其他問題意識，像是：

「尊重」一定是人與人之間的關係嗎？只有人會不受尊重嗎？只有人有所謂尊不尊重其他東西嗎？

「尊不尊重」一定是透過行為表現嗎？

然而反過來想，假設我們用明確的問法排除了某些問題意識，因此感到不對勁，然後回過頭來問：

不對呀，我們用「什麼是尊重？」想問的真的是「什麼情況下我的行為算是不尊重你？」嗎？

在這個時候，我們正是在把自己討論的問題刻畫得更清楚。有時候你得知道自己不是在問什麼，才有機會知道自己在問什麼。

哲學是一種深挖的過程

用完整格式發問，也能協助我們把哲學跟生活接軌。就算你不做哲學，平常也可能遇到一些跟尊重有關的問題，像是：

不穿制服，算不算是不尊重學校？

聽演講時睡著，算是不尊重講者嗎？

要好好討論這些問題，似乎避不開必須回答「什麼是尊重？」。這時候，「什麼情況下，一個人的行為算是不尊重另一個人？」這個完整的發問格式就可以派上用場，而且還可以讓我們更容易延伸其他有意義的討論，像是：

不尊重為何糟糕？有多糟？（如果不尊重只是跟不禮貌一樣糟，好像沒什麼大不了的）

我們有可能不尊重學校嗎？還是說我們頂多只是不尊重老師、主任和校長？

人為何有尊重別人的義務？當我們具備特殊身份，會因此多出一些要尊重特定人士的義務嗎？

當我們從生活議題問出哲學問題，並且用完整格式把哲學問題刻畫得更明確，並列出相關的討論方向，我們也對原先的生活議題更加了解。這時候我們未必手上就有答案，但至少更知道：

如果這問題有答案，答案的格式會是什麼樣子。

要找到好答案，哪些思考方向值得嘗試？這個答案可能涉及哪些要素和變因？

一個好的答案，必須能夠額外協助我們回答哪些延伸問題。

這種思考體驗可以讓你體會哲學如何協助我們想得更深。我們回答的不只是一個問題，或者說，我們當初面對的就不只是一個問題，而是一叢問題。哲學家的思考方式，讓我們了解眼前問題比我們原先想的複雜，而掌握這些複雜，則讓我們有充足的視野來好好回答。

本文經Readmoo閱讀最前線授權刊登，原文發表於此

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九