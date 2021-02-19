拜登政府有意重返伊朗核協議談判桌，國務院官員：壓力最大化策略讓伊朗更具侵略性

（中央社）為緩解兩國間緊張關係，美國昨（18）日不但表示要放寬前朝川普政府對聯合國認可的伊朗外交人員所實施的嚴苛限制，還稱願意和2015年參與伊朗談判核子協議的各國再度召開會議。

拜登政府有意推翻川普主張，伊朗反應冷淡

《法新社》報導，美國國務院官員向記者表示：「這麼做的概念是要透過修改針對（伊朗外交人員）國內旅行的限制，採取行動移除多邊外交方面不必要的障礙。」

川普2019年限制伊朗外交人員只能在聯合國總部周邊地區活動，是川普任內對伊朗施以最大壓力的一部分。伊朗外交部長查瑞夫（Mohammad Javad Zarif）甚至曾表示，自己出席聯合國大會期間，遭禁止探訪當時正在紐約一間醫院接受癌症治療的伊朗駐聯合國大使塔赫特-拉凡奇（Majid Takht-Ravanchi）。

國務院表示，伊朗外交人員仍將遵守針對與美方關係不佳的國家所實施的限制措施，例如北韓，這些國家需要獲得批准才能在曼哈頓中城（Midtown Manhattan）半徑25公里以外地區活動。

此外，美國昨天還表示已準備好與伊朗會談，並推翻川普要祭出聯合國新制裁的主張，提供機會以迅速展開核子外交。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）與歐洲對口會談數小時後，美國就2015年參與伊朗核子協議的所有國家召開會議一事表達歡迎。

國務院發言人普萊斯（Ned Price）表示：「美國願意接受歐洲聯盟（EU）高級代表的邀請，參加五常加一集團（P5+1）與伊朗的會議，來討論伊朗核子計畫的外交開展之路。」P5+1即與伊朗談判爭議核子計畫的聯合國安全理事會5個常任理事國－美國、中國、英國、法國和俄羅斯，加上德國。

不過據《路透社》報導，伊朗對美方的想法反應冷淡。

查瑞夫在社群媒體推特（Twitter）上寫道：「與其詭辯並加諸責任在伊朗之上，歐盟三強（E3）和歐盟應該信守自己的承諾，並要求終結川普對伊朗實施#經濟恐怖主義的遺毒。」

「我們的補救措施是針對美國／歐盟三強違規行為的因應辦法。若怕結那個果，就不要種下那個因。我們將一報還一報。」

Instead of sophistry & putting onus on Iran, E3/EU must abide by own commitments & demand an end to Trump's legacy of #EconomicTerrorism against Iran



Our remedial measures are a response to US/E3 violations. Remove the cause if you fear the effect



We'll follow ACTION w/ action. — Javad Zarif (@JZarif) February 18, 2021

美國務院官員：是向「常識」讓步，過去4年壓力最大化的結果已在眼前

《衛報》報導，查瑞夫已試圖貶低停止履行協議的重要性，表示這是伊朗自願地接受，也給予國際原子能總署（IAEA）超過常態的入境許可。伊朗總統羅哈尼18日暗示伊朗正在對美國施壓這樣的說法是政治宣傳，主張德黑蘭只是要求美國遵守法律規定。在一則向拜登喊話的訊息中，羅哈尼表示，「屈服於法律不是過錯，不要羞於這麼做。真正差勁的是屈服於武力之下。」

國際原子能總署署長葛羅西（Rafael Grossi）20日將會前往德黑蘭，討論伊朗當局提出新的檢查範圍。歐洲各國的擔憂是伊朗當局離核能研發計畫愈來愈靠近，並且走上不可逆的道路。國際原子能總署關切伊朗核能的其他發展，包含提煉的濃縮鈾純度提升到20%、使用先進的離心機，以及重水反應爐，看在歐洲各國外交部長眼裡都太過遙遠。

《CNN》報導，消息來源向該媒體指出，隨著伊朗當局準備禁止其核能設施相關的突襲檢查，拜登政府的官員正在試圖釐清他們是否不屈服於壓力作出永久讓步，或是要盡快重返核協議。

美國國務院資深官員18日下午表示，他們並不將歐洲聯盟高級代表邀請的會談視為退讓，或是伊朗當局動作頻頻所獲得的報酬。一名資深官員表示，「我會說這不是對伊朗的退讓，而是對常識（common sense）的讓步。」該官員認為，過去4年採取壓力最大化策略、不與伊朗當局對話的結果，就是如今所見到伊朗加速了其核武計畫的發展，使得這個國家愈來愈具侵略性。

《自由時報》報導，伊朗日前為美國設定時限，要求美國在21日前放寬制裁，以推動雙方重返核協議，近幾個月以來，伊朗多次違反協議限制，並宣布將在23日起限制國際原子能總署的督察。

延伸閱讀：

新聞來源：

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：楊士範